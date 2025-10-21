¡Ofertas Google! ¡15% de descuento en todos los teléfonos y accesorios Pixel!

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

MediaMarkt vuelve a sorprender con una nueva promoción que encantará a los fans de la tecnología.

Desde el 21 de octubre a las 9:30 h y hasta el 26 de octubre a las 9:00 h, la cadena ofrecerá un 15% de descuento adicional en todo el ecosistema de productos Google, incluyendo smartphones, wearables, auriculares y accesorios.

El descuento se aplicará usando el código promocional 15MMGOOGLE, tanto en la tienda online como en las tiendas físicas, y es acumulable a los precios actuales. Esto significa que algunos dispositivos quedarán más baratos incluso que en el Black Friday, una oportunidad perfecta para adelantarse a las compras de fin de año.

👉🏻 Descubre todas las ofertas en dispositivos Google en MediaMarkt 👈🏻

Qué productos entran en la promoción

La oferta abarca toda la gama de productos Google, entre ellos:

Puedes acceder directamente a la página oficial de productos Google en MediaMarkt desde este enlace:

Cómo aprovechar el cupón 15MMGOOGLE

El proceso es muy sencillo:

Entra en la web de MediaMarkt y añade a tu carrito los productos Google que te interesen. En el paso de pago, introduce el código 15MMGOOGLE en el campo de cupones. Verás aplicado automáticamente un 15% de descuento adicional sobre el precio actual.

El descuento se activa a partir del 21 de octubre a las 9:30 h y permanecerá disponible hasta el 26 de octubre a las 9:00 h, por lo que hay tiempo para comparar modelos y elegir el dispositivo perfecto.

Una oportunidad mejor que el Black Friday

MediaMarkt ha confirmado que, con este cupón, algunos productos quedarán incluso más baratos que durante el Black Friday, lo que convierte esta promoción en una ocasión excepcional para quienes buscan renovar su smartphone, estrenar un Pixel Watch o probar los Pixel Buds Pro sin esperar a noviembre.

Aprovecha esta promoción limitada antes de que termine y consigue tu nuevo dispositivo Google con un descuento que ni siquiera el Black Friday podrá superar.

