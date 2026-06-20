Olvida los semáforos y los pasos de cebra: reCAPTCHA quiere ahora que muevas la mano ante la cámara

💻 ¡Rebajas en software! ¡Windows 11 Pro por 12€, Office 2024 Pro por 16,99€ y más! [ Saber más ]

Durante años, reCAPTCHA nos ha pedido identificar semáforos, pasos de peatones, bicicletas o autobuses para demostrar que somos humanos. Ahora, Google está explorando una alternativa bastante distinta: verificar nuestra identidad como personas reales mediante gestos con la mano frente a la cámara.

La compañía ha introducido una nueva función de verificación por gestos manuales para reCAPTCHA, pensada para ayudar a distinguir entre usuarios humanos y bots de forma más fiable en determinados escenarios.

reCAPTCHA quiere saber si eres humano mirando tu mano

reCAPTCHA forma parte de Google Cloud Fraud Defense, la plataforma de Google orientada a la prevención del fraude y el abuso online. Su objetivo es ayudar a empresas y organizaciones a protegerse frente a bots, intentos de acceso automatizados, creación masiva de cuentas falsas o transacciones sospechosas.

Este sistema se utiliza habitualmente en páginas de inicio de sesión, formularios de registro, recuperación de contraseñas o procesos de compra. Según el nivel de riesgo detectado, reCAPTCHA puede permitir que la acción continúe, solicitar una verificación adicional o bloquear directamente la petición.

Hasta ahora, muchas de estas verificaciones han estado asociadas a retos visuales o de audio. Sin embargo, con esta nueva función, Google plantea una forma de comprobación más física: pedir al usuario que realice determinados gestos con la mano ante la cámara.

Cómo funciona la verificación por gestos

Cuando esta opción está activada, reCAPTCHA solicita acceso a la cámara del dispositivo y pide al usuario que haga uno o varios gestos concretos con la mano. El sistema analiza los vídeos capturados durante ese proceso y extrae información sobre la posición de la mano.

En concreto, Google explica que el vídeo se procesa para obtener datos de puntos de referencia de la mano, incluyendo 21 coordenadas correspondientes a los nudillos y articulaciones. Esta información permite comprobar si el movimiento realizado coincide con el reto solicitado y si parece proceder de una persona real.

La idea es que este tipo de interacción resulte más difícil de imitar para sistemas automatizados, especialmente en contextos donde los bots intentan superar verificaciones de forma masiva.

Google asegura que los vídeos se eliminan tras la verificación

El uso de la cámara en un sistema de verificación puede generar dudas razonables sobre privacidad, y Google ha detallado algunas garantías para intentar despejarlas.

Según la compañía, los vídeos de la mano no se asocian con la identidad del usuario. Además, no se graba audio durante el proceso y los vídeos se eliminan una vez completada la verificación.

Google también afirma que estos vídeos se procesan únicamente con fines de seguridad, que los permisos de cámara pueden revocarse en cualquier momento y que los datos relacionados con esta verificación no se comparten con terceros.

Una alternativa pensada para combatir bots más sofisticados

La evolución de reCAPTCHA no es casual. Los sistemas automatizados son cada vez más avanzados y las páginas web necesitan nuevas formas de detectar actividad sospechosa sin añadir demasiada fricción a los usuarios legítimos.

La verificación por gestos con la mano encaja en esa tendencia. En lugar de depender únicamente de imágenes, texto distorsionado o pruebas de audio, Google introduce una comprobación basada en movimiento físico y análisis visual en tiempo real.

No obstante, este enfoque también plantea nuevas preguntas. Para muchos usuarios, permitir el acceso a la cámara puede resultar más invasivo que resolver un reto visual tradicional. Aunque Google asegura que los vídeos se eliminan y no se vinculan con la identidad, es previsible que algunas personas prefieran métodos menos sensibles desde el punto de vista de la privacidad.

Qué ocurre si un usuario no puede hacer el gesto

Google también ha tenido en cuenta los posibles problemas de accesibilidad. Los usuarios que no puedan completar la verificación mediante gestos con la mano podrán seguir utilizando los retos visuales y de audio tradicionales de reCAPTCHA.

La compañía asegura además que está trabajando en nuevos métodos de verificación centrados en la accesibilidad. Esto será importante si este tipo de comprobación empieza a extenderse, ya que cualquier sistema de seguridad debe evitar dejar fuera a usuarios con limitaciones físicas, dificultades motoras o dispositivos sin cámara disponible.

Un reCAPTCHA más humano, pero también más delicado

La llegada de los gestos con la mano a reCAPTCHA muestra hasta qué punto la lucha contra los bots se está volviendo más compleja. Google busca una forma de verificación que sea más difícil de falsificar y que permita proteger mejor servicios sensibles como inicios de sesión, registros o pagos online.

Sin embargo, el equilibrio no será sencillo. Pedir acceso a la cámara para demostrar que somos humanos puede ser eficaz, pero también puede incomodar a muchos usuarios. La clave estará en cómo se implemente, en si se ofrece siempre una alternativa accesible y en la transparencia con la que Google explique qué datos se capturan, cómo se procesan y cuándo se eliminan.

Por ahora, parece claro que el futuro de reCAPTCHA podría ir mucho más allá de elegir imágenes de semáforos. La próxima vez que una web quiera comprobar que no eres un bot, quizá no tengas que hacer clic en casillas, sino saludar a la cámara con la mano.