OnePlus 15 filtrado: Marco cerámico, batería de 7.000 mAh y un nuevo enfoque en el diseño

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Las últimas filtraciones sobre el OnePlus 15 apuntan a una estrategia diferente para el próximo buque insignia de la marca.

Según la información más reciente, el dispositivo apostará por una combinación de durabilidad extrema, gran rendimiento y un precio más competitivo, aunque con posibles recortes en el apartado fotográfico.

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Entre los detalles más llamativos se encuentra la incorporación de un marco con recubrimiento cerámico, que sería hasta cuatro veces más resistente que el titanio, una pantalla de 165 Hz y una enorme batería de 7.000 mAh.

Un marco cerámico más resistente que el titanio

El conocido filtrador Digital Chat Station ha asegurado haber tenido acceso a una unidad del OnePlus 15 y confirma que contará con un marco central con revestimiento cerámico. Este material, descrito como una especie de “cerámica templada”, ofrecería una resistencia cuatro veces superior al titanio.

Este movimiento resulta sorprendente, ya que muchas marcas de gama alta han optado por el titanio para reforzar sus teléfonos, como es el caso del iPhone Air. Sin embargo, OnePlus pretende ir un paso más allá en la durabilidad, diferenciándose de sus rivales en el mercado premium.

Si estas filtraciones se confirman, el OnePlus 15 podría superar incluso las pruebas de resistencia más duras, ofreciendo un nivel de protección sin precedentes en un smartphone.

Diseño y acabados con un aire cinematográfico

El OnePlus 15 no solo destacará por su resistencia, sino también por su diseño. Según los reportes, contará con una pantalla más grande, plana y con bordes aún más finos que los del iPhone 17 Pro Max.

Además, OnePlus planea lanzar un nuevo acabado con color inspirado en el desierto, con una textura de alta calidad que estaría inspirada en la estética de la película DUNE. Este detalle reforzaría la idea de un smartphone con identidad propia en el mercado.

Potencia bruta con Snapdragon 8 Elite Gen 5

En cuanto al rendimiento, el OnePlus 15 apunta a ser una auténtica bestia en especificaciones. Los rumores señalan que integrará el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm en 2025.

A esto se sumaría una pantalla OLED de 165 Hz, ideal para juegos y animaciones fluidas, y una batería de 7.000 mAh, muy por encima de la media actual, lo que lo convertiría en uno de los móviles con mayor autonomía del mercado.

Cámaras: posibles recortes en la nueva estrategia

No todo serán mejoras en el OnePlus 15. Diversas filtraciones indican que podría haber reducciones en el sistema de cámaras. Entre los cambios más comentados:

Sustitución del teleobjetivo por uno de 3x más pequeño .

. Posible recorte en el sensor principal respecto a la generación anterior.

Fin de la histórica colaboración con Hasselblad.

En su lugar, OnePlus apostaría por su propia marca de procesado de imagen, denominada DetailMax, con la que busca ofrecer buenos resultados sin encarecer el dispositivo.

Estos ajustes permitirían a la compañía lanzar el OnePlus 15 a un precio más competitivo, desmarcándose de rivales que priorizan la cámara como principal atractivo.

Un nuevo rumbo para los flagships de OnePlus

Todo apunta a que el OnePlus 15 marcará un cambio en la estrategia de la compañía. En lugar de centrarse en un equilibrio entre cámaras, diseño y potencia, OnePlus apostará por un móvil de altísimo rendimiento, gran autonomía y máxima durabilidad, sacrificando algunos aspectos fotográficos.

Este movimiento busca seducir a los usuarios que valoran más la resistencia y la potencia que el apartado de cámara, además de posicionar al OnePlus 15 en un segmento premium con precio ajustado frente a otros rivales como Apple, Samsung, vivo u Oppo.