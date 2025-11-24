OnePlus 15R: Confirmadas las especificaciones clave del próximo “flagship killer”

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

OnePlus está ultimando el lanzamiento global del OnePlus 15R, la versión internacional del OnePlus Ace 6T presentado en China. Aunque la compañía aún no ha publicado la hoja técnica oficial para el mercado global, sí ha adelantado gran parte de las características del modelo chino, lo que permite hacerse una idea bastante clara de lo que ofrecerá este nuevo gama media-premium.

El resultado es un dispositivo con alma de flagship, pero a un precio que apunta directamente a la gama media alta, con el objetivo de superar a rivales como el Pixel 9a, Galaxy A56 o iPhone 16e… e incluso a sus sucesores.

Rendimiento de nivel superior con Snapdragon 8 Gen 5

Louis Li, presidente de OnePlus, compartió en Weibo un avance de las especificaciones del Ace 6T. Lo más llamativo es la presencia del Snapdragon 8 Gen 5 (no-elite), un chipset que sitúa al OnePlus 15R en una posición muy competitiva: rendimiento de gama alta con un precio mucho más ajustado.

Pero ese no es el único punto fuerte que OnePlus ha decidido revelar:

Batería de al menos 8.000 mAh , una cifra muy superior a la media del mercado.

, una cifra muy superior a la media del mercado. Carga rápida de 100W , aunque la versión global podría ser más limitada.

, aunque la versión global podría ser más limitada. Pantalla de 165 Hz , la misma frecuencia ultraalta que el OnePlus 15.

, la misma frecuencia ultraalta que el OnePlus 15. Sistema de triple chip para eSports y refrigeración Glacier Cooling optimizada para mantener 144 fps en Honor of Kings.

y refrigeración Glacier Cooling optimizada para mantener en Honor of Kings. Bypass charging para reducir el calor en sesiones de juego intensas.

para reducir el calor en sesiones de juego intensas. Giroscopio de nivel flagship para mejorar la precisión en juegos que dependen de movimiento.

para mejorar la precisión en juegos que dependen de movimiento. Certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K , algo extremadamente raro en la gama media y que lo convierte en uno de los móviles más resistentes del mercado.

, algo extremadamente raro en la gama media y que lo convierte en uno de los móviles más resistentes del mercado. Sensor de huella 3D ultrasónico bajo la pantalla, más rápido y preciso que los ópticos convencionales.

Un diseño con varias opciones de color… aunque no todas llegarían a occidente

En China, el OnePlus Ace 6T se lanzará inicialmente en tres colores, entre ellos un llamativo morado eléctrico. Sin embargo, por ahora todo apunta a que el OnePlus 15R internacional solo llegará en negro y verde, lo que ha generado cierta decepción entre los fans de la marca.

Cámaras: el gran misterio por resolver

Aunque OnePlus aún no ha confirmado el apartado fotográfico, las filtraciones más fiables apuntan a:

Sensor principal de 50 MP

Ultra gran angular de 8 MP

Sin teleobjetivo

Un conjunto correcto para su segmento, pero claramente centrado más en rendimiento, autonomía y experiencia gaming que en fotografía avanzada.

Cambios esperados en la versión global

Históricamente, OnePlus suele ajustar algunos aspectos entre las versiones chinas y globales. En este caso, el cambio más probable afectará a la velocidad de carga:

Ace 6T chino: hasta 120W

OnePlus 15R global: se espera un máximo de 80W

Aun así, mantendría la enorme batería y la gran mayoría de funciones premium ya anunciadas.

Un serio candidato a dominar la gama media premium

Todo apunta a que el OnePlus 15R será uno de los móviles más competitivos de su rango de precios. Su combinación de batería gigante, potencia, refrigeración avanzada, resistencia extrema y pantalla rápida lo coloca como un “flagship killer” en toda regla.

Si OnePlus consigue ajustar el precio, podría convertirse en una de las grandes compras de 2025 y superar fácilmente a los actuales y futuros Pixel 9a/10a, Galaxy A56/A57 y iPhone 16e/17e.