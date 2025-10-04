Opera espera que pagues $19,90/mes por su nuevo navegador con IA

💻 ¡Días naranja! ¡Descuentos hasta el 60% en tecnología en PcComponentes! [ Saber más ]

La revolución de la inteligencia artificial está llegando también a los navegadores web. Opera ha presentado Opera Neon, un navegador futurista que apuesta por un modelo basado en agentes de IA para gestionar pestañas, realizar búsquedas y optimizar la navegación del usuario.

Sin embargo, esta innovación no será gratuita: tendrá un coste de 19,90 dólares al mes.

De los chatbots a los navegadores inteligentes

La evolución de la IA está dejando atrás los simples chatbots para dar paso a experiencias agentic, en las que la inteligencia artificial no solo responde a preguntas, sino que actúa en nombre del usuario. Los navegadores son los primeros en adaptarse a esta tendencia, y Opera no quiere quedarse atrás.

Opera describe a Neon como un navegador “construido para actuar”. Según la compañía, será capaz de realizar tareas por ti, abrir webs automáticamente, organizar pestañas y escuchar instrucciones directas. En palabras de Opera:

“Neon actúa bajo tu comando, abriendo pestañas, investigando, encontrando los mejores precios, evaluando la seguridad… lo que necesites. Te ofrece resultados que puedes usar, compartir y aprovechar”.

Funciones que cambian la experiencia de navegación

Con Opera Neon, la experiencia del usuario se transforma por completo. El navegador se encargará de:

Abrir pestañas y webs según el contexto.

Realizar investigaciones en segundo plano.

Comparar precios y recomendar las mejores opciones de compra.

Evaluar la seguridad de las páginas antes de acceder.

Organizar automáticamente tu espacio de trabajo online.

Todo esto gracias a una capa de inteligencia artificial que toma decisiones en tiempo real para simplificar la navegación.

Un modelo de suscripción con precio premium

Opera Neon llega bajo un modelo de pago. Los usuarios pueden acceder a una oferta inicial de 59,90 dólares por nueve meses, lo que supone un precio reducido en comparación con la tarifa estándar. Una vez finalice la promoción, el coste será de 19,90 dólares mensuales, una cifra que posiciona a Neon como un servicio premium dentro del mercado de navegadores.

Opera ya está enviando invitaciones por correo electrónico para acceder a la fase temprana del navegador. Los usuarios interesados pueden registrarse para obtener acceso anticipado en Windows y macOS, experimentando antes que nadie esta nueva era de navegación impulsada por inteligencia artificial.

Opera Neon no está solo en este camino. Otros navegadores también están apostando por integrar agentes de IA. Perplexity Comet ya ha ganado notoriedad como uno de los primeros navegadores potenciados por IA, mientras que Microsoft Edge avanza con su modo Copilot, que también busca dar protagonismo a la inteligencia artificial en la navegación.

El futuro de la navegación web

Todo apunta a que los navegadores tradicionales quedarán relegados frente a versiones que integren agentes inteligentes capaces de automatizar procesos, anticipar necesidades y actuar de forma proactiva. Opera Neon marca el inicio de esta transformación, aunque queda por ver si los usuarios estarán dispuestos a pagar una suscripción mensual por estas funciones.