OSCAL presenta su primer smartphone rugged con cámara térmica: PILOT 6

Desde inspecciones nocturnas y comprobaciones térmicas hasta aventuras al aire libre o tareas cotidianas, muchos smartphones convencionales se quedan cortos cuando se trata de visibilidad, seguridad, autonomía o rendimiento. Con el objetivo de responder a estas necesidades, OSCAL ha presentado su nuevo smartphone resistente de gama alta con cámara térmica: el PILOT 6.

Este dispositivo combina varias tecnologías avanzadas, entre ellas la imagen térmica más nítida del sector con resolución de 160×120 píxeles, una cámara principal Samsung de 108 MP, el nuevo DokeOS 5.0 basado en Android 16 y una serie de funciones pensadas para mejorar la seguridad y la eficiencia tanto en el trabajo como en actividades al aire libre.

El terminal también incorpora un altavoz Smart-PA de 4,5 W, una linterna LED ultrabrillante de 93 lúmenes, certificaciones de resistencia MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, así como una gran pantalla 2.4K de 6,78 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y una batería de 10.000 mAh. Todo ello se completa con el procesador MediaTek Helio G100, hasta 48 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ampliables mediante tarjeta TF hasta 2 TB.

Además, el sistema integra Doke AI 2.0, que reúne varios modelos de inteligencia artificial como DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini y Gemini AI 2.0, ofreciendo herramientas inteligentes para mejorar productividad y creatividad.

» 📱 OSCAR PILOT 6 en AliExpress «

Imagen térmica de 160×120 píxeles y cámara Samsung de 108 MP

Uno de los elementos más destacados del OSCAL PILOT 6 es su sistema de imagen térmica con resolución de 160×120 píxeles, que ofrece aproximadamente el doble de nivel de detalle frente a los sensores térmicos habituales de 80×60 píxeles.

Este sistema permite detectar variaciones de temperatura dentro de un amplio rango de -15 °C a 550 °C, lo que resulta especialmente útil para identificar problemas como sobrecalentamientos en cables eléctricos o disyuntores antes de que se conviertan en fallos críticos.

El dispositivo también ofrece un amplio campo de visión de 61° × 47°, capaz de capturar hasta 12,4 veces más detalle que algunos productos similares del mercado. Además, incorpora alarmas de temperatura en tiempo real y la posibilidad de generar informes automáticos, facilitando la detección temprana de riesgos.

En el apartado fotográfico convencional, el smartphone equipa una cámara principal Samsung ISOCELL HM6 de 108 MP, que promete una nitidez superior a la de muchas cámaras de 50 MP presentes en otros dispositivos. La cámara frontal utiliza un sensor Samsung ISOCELL JN1 de 50 MP, pensado para selfies y videollamadas de alta calidad.

Este conjunto de cámaras está orientado tanto a inspecciones industriales y rescates de emergencia como a usos cotidianos.

Altavoz de 4,5 W, linterna de 93 lúmenes y resistencia extrema

El OSCAL PILOT 6 también destaca por su enfoque en entornos exigentes. El dispositivo incorpora altavoces Smart-PA de 4,5 W, capaces de alcanzar hasta 98 dB, lo que facilita escuchar instrucciones o llamadas incluso en ambientes ruidosos.

Para entornos oscuros, el terminal incluye una linterna LED ultrabrillante de 93 lúmenes, con un alcance aproximado de 5 metros y una autonomía de hasta 42 horas.

En cuanto a resistencia, el dispositivo cuenta con certificación MIL-STD-810H de grado militar, junto con protección IP68 e IP69K contra agua y polvo. Según la compañía, el terminal puede soportar:

Caídas desde 1,5 metros

Presiones de hasta 500 kg

Temperaturas extremas entre -20 °C y +60 °C

Estas características lo convierten en un smartphone pensado para trabajos industriales, entornos de construcción, expediciones o actividades outdoor.

Pantalla 2.4K de 6,78 pulgadas y batería de 10.000 mAh

Para el apartado multimedia, el PILOT 6 incorpora una pantalla 2.4K de 6,78 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, diseñada para ofrecer una experiencia más fluida que los paneles tradicionales de 60 Hz.

La pantalla alcanza 750 nits de brillo, lo que facilita su uso en exteriores, y ofrece compatibilidad con Widevine L1 en resolución 1080p, permitiendo reproducir contenido en alta definición en plataformas como Netflix o Amazon Prime Video.

El dispositivo integra además varios modos de protección ocular para mejorar la comodidad durante largas sesiones de uso.

La batería de 10.000 mAh promete una autonomía muy elevada, con hasta 1.080 horas en reposo. OSCAL afirma que su nuevo modo de ahorro energético profundo puede aumentar la duración de la batería un 23,08 % durante el día y hasta un 71,62 % durante la noche.

El terminal admite:

Carga rápida de 27 W

Carga inalámbrica de 15 W

Carga inversa de 10 W

Esto permite utilizar el dispositivo como batería externa para otros gadgets.

Procesador MediaTek Helio G100 y hasta 48 GB de RAM

En el interior del PILOT 6 encontramos el procesador MediaTek Helio G100, un chip octa-core de hasta 2,2 GHz acompañado de la GPU ARM Mali-G57.

Según la marca, el dispositivo logra una puntuación de 420.236 puntos en AnTuTu, con un rendimiento un 20 % superior al de su generación anterior.

El smartphone ofrece configuraciones con hasta 48 GB de RAM (12 GB físicos más 36 GB de expansión virtual) y permite ejecutar hasta 17 aplicaciones simultáneamente. El almacenamiento interno es de 256 GB, ampliable mediante tarjeta TF hasta 2 TB.

Para mantener el rendimiento estable durante tareas intensivas, el terminal incorpora un sistema de refrigeración avanzado con disipación mediante cobre y grafito.

DokeOS 5.0 basado en Android 16 y nuevas funciones de IA

El OSCAL PILOT 6 estrena DokeOS 5.0, un sistema operativo basado en Android 16 que promete mejoras en velocidad y eficiencia.

Según la compañía, el sistema ofrece:

18,54 % más rapidez en la respuesta del sistema

9,58 % menos tiempo de arranque

mejoras en eficiencia energética

La aplicación System Manager 2.0 permite realizar limpieza y optimización del sistema con un solo toque, además de clasificar archivos de forma inteligente.

Por su parte, Camera 2.0 añade modos profesionales, filtros avanzados y herramientas rápidas para capturar fotografías con estilo cinematográfico.

En el apartado de inteligencia artificial, el terminal integra Doke AI 2.0, que combina modelos como DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini y Gemini AI 2.0. También incluye cuatro aplicaciones específicas basadas en IA:

AI Chat

AI Video

AI Photos

AI Music

Estas herramientas están diseñadas para mejorar tanto la productividad laboral como la creación de contenido.

Entre las funciones de seguridad destacan grabación de pantalla por aplicación, gestión avanzada de permisos multimedia y bloqueo de apps. El teléfono también integra control remoto por infrarrojos, que permite manejar electrodomésticos o proyectores directamente desde el móvil.

Precio y disponibilidad

El OSCAL PILOT 6 está a la venta en AliExpress. Durante el periodo de lanzamiento, la versión con hasta 48 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento estará disponible con una oferta especial “early bird”.

El precio es de 344 euros, pero promete una experiencia más inteligente, fluida e inmersiva, combinando resistencia extrema, funciones avanzadas de IA y herramientas pensadas tanto para el trabajo como para la aventura.

» 📱 OSCAR PILOT 6 en AliExpress «