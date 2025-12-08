Paramount desafía a Netflix con una oferta hostil por Warner Bros. Discovery

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

La industria del streaming y el entretenimiento vive uno de sus momentos más tensos tras la irrupción de una oferta hostil presentada por Paramount para hacerse con el control total de Warner Bros. Discovery.

La propuesta, valorada en 108.4 millones de dólares, llega apenas días después de que se conociera el acuerdo previo entre Warner y Netflix, cifrado en 83 millones. Paramount no solo busca superar económicamente esa operación, sino también desmontarla estratégicamente, calificándola públicamente de inferior y llena de incertidumbre.

A diferencia del acuerdo impulsado por Netflix, la oferta de Paramount incluye no solo los estudios de cine y la plataforma de streaming, sino también todas las cadenas de televisión lineales de Warner Bros. Discovery, lo que eleva el alcance del movimiento a una reconfiguración completa del grupo mediático.

Los detalles económicos de la ofensiva de Paramount

Paramount, participada por Skydance y que cotiza bajo el símbolo PSKY, ha lanzado formalmente una oferta pública de adquisición en efectivo para adquirir el 100 % de las acciones de Warner Bros. Discovery. El precio propuesto es de 30,00 dólares por acción, pagados íntegramente en efectivo, lo que supone una prima significativa frente a la valoración implícita del acuerdo con Netflix.

Según Paramount, esta operación supone 18 millones de dólares más en efectivo para los accionistas de Warner Bros. Discovery respecto a la oferta de Netflix. Además, la compañía insiste en que su propuesta evita la combinación de efectivo y acciones que plantea Netflix, reduciendo así la exposición de los inversores a futuras oscilaciones bursátiles y al incierto valor de las redes lineales de televisión.

Paramount critica la oferta de Netflix y el riesgo regulatorio

Uno de los principales argumentos de Paramount gira en torno al riesgo regulatorio. La compañía sostiene que la operación con Netflix podría verse sometida a un largo proceso de aprobación en múltiples jurisdicciones, con un resultado incierto. Esta complejidad, según la firma, pone en peligro tanto la viabilidad final del acuerdo como el valor real que recibirían los accionistas.

David Ellison, presidente y consejero delegado de Paramount, ha sido especialmente contundente al afirmar que la fusión entre Netflix y Warner Bros. Discovery crearía una empresa con un poder de mercado sin precedentes. En su opinión, esta concentración afectaría negativamente a los consumidores, a la industria de Hollywood y, especialmente, a la comunidad creativa.

El papel clave de David Ellison y los apoyos financieros

Durante una entrevista concedida a CNBC, David Ellison evitó aclarar si su padre, Larry Ellison, estaría dispuesto a vender acciones para ayudar a financiar la operación. Sin embargo, documentos regulatorios detectados por Axios revelan que Affinity Partners, el fondo de capital privado fundado por Jared Kushner, forma parte del consorcio que respalda la ofensiva de Paramount.

Este respaldo refuerza la capacidad financiera del grupo para sostener una operación de esta magnitud, elevando aún más la presión sobre el consejo de administración de Warner Bros. Discovery.

La respuesta oficial de Warner Bros. Discovery

Desde Warner Bros. Discovery han confirmado que revisarán cuidadosamente la propuesta presentada por Paramount. No obstante, la compañía ha dejado claro que, por el momento, no modifica su recomendación favorable al acuerdo previamente alcanzado con Netflix, tal como ha recogido la revista Variety.

El consejo de Warner se mantiene firme en su postura inicial, a pesar de la diferencia económica entre ambas propuestas y del ruido mediático generado por la ofensiva de Paramount.

Acusaciones de un proceso de negociación desequilibrado

Los abogados de Paramount han enviado una carta formal a Warner Bros. Discovery después de que la compañía rechazara tres ofertas previas. En ese documento, la empresa cuestiona la equidad del proceso de negociación y sugiere que existe un trato de favor hacia un único postor, en clara referencia a Netflix.

Estas acusaciones añaden una nueva capa de tensión jurídica y estratégica al proceso, y podrían derivar en futuras acciones legales si Paramount considera que se vulnera el derecho de los accionistas a evaluar la mejor oferta posible.

La reacción política y la cláusula de penalización del acuerdo

La operación también ha llegado al terreno político. El expresidente Donald Trump se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo entre Netflix y Warner, asegurando que podría representar un problema y que él mismo se implicaría en la decisión de aprobación.

Por otro lado, documentos consultados por The New York Times revelan que el contrato firmado entre Netflix y Warner incluye una cláusula de penalización muy significativa. Si la operación no logra completarse, Netflix debería abonar 5.8 millones de dólares a Warner. En sentido inverso, si Warner acepta una oferta no solicitada, como la de Paramount, sería la propia Warner quien tendría que pagar 2.8 millones a Netflix.