Por qué Google Maps ya no siempre elige la ruta más rápida y cómo arregarlo

Google Maps es una de esas apps que usamos casi por inercia. Abrimos la aplicación, escribimos el destino, pulsamos en “Iniciar” y confiamos en que nos llevará por el camino más rápido.

Sin embargo, puede que desde hace un tiempo hayas notado algo extraño: llegas más tarde de lo que esperabas, aunque el tráfico no parezca especialmente malo.

La explicación podría estar en un ajuste que muchos usuarios pasan por alto. Google Maps puede priorizar rutas más eficientes en consumo de combustible o energía, incluso cuando no son necesariamente las más rápidas.

Según la propia ayuda de Google, cuando esta función está activada, Maps tiene en cuenta factores como el tráfico en tiempo real, la simplicidad de la ruta y el estado de las carreteras, además de la eficiencia energética o de combustible. Si la desactivas, la aplicación vuelve a calcular la ruta más rápida sin considerar ese criterio ecológico en la recomendación principal.

Por qué Google Maps puede elegir una ruta más lenta

La idea detrás de las rutas eficientes tiene bastante sentido sobre el papel. Google Maps intenta reducir el consumo de combustible o energía buscando trayectos con una conducción más constante, menos frenazos, menos aceleraciones bruscas y, en algunos casos, recorridos que eviten situaciones poco eficientes para el vehículo.

Esto puede traducirse en un menor gasto de gasolina, diésel o electricidad, así como en una reducción de emisiones. Para muchos trayectos cotidianos, especialmente si no tienes prisa, puede ser una opción razonable.

El problema aparece cuando tu prioridad no es ahorrar combustible, sino llegar cuanto antes. Una ruta que evita incorporaciones a autovías para reducir aceleraciones puede acabar sumando varios minutos. Otra que rodea una zona congestionada para mantener una velocidad más estable puede ser más eficiente, pero también más larga.

El ajuste que debes revisar en Google Maps

El ajuste en cuestión suele aparecer como “Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible” o una fórmula similar, dependiendo de la región y la versión de la app.

Para comprobarlo, abre Google Maps en tu móvil y toca el icono de tu perfil, situado en la esquina superior derecha. Después entra en “Ajustes”, accede a “Navegación” y busca la opción relacionada con las rutas eficientes o de bajo consumo.

Si está activada, Google Maps puede dar prioridad a trayectos más eficientes cuando calcula la mejor ruta. Si la desactivas, la aplicación debería volver a recomendarte la ruta más rápida como opción principal, sin tener en cuenta el ahorro de combustible o energía en esa elección.

Conviene recordar que esta función no está disponible en todos los países o regiones, por lo que puede que no aparezca en todos los móviles. Google también indica que Maps puede estimar la eficiencia según distintos tipos de vehículo, incluidos coches eléctricos, vehículos de combustión y motocicletas de gasolina.

Cómo recuperar las rutas más rápidas

El proceso es sencillo:

Abre Google Maps, toca tu foto de perfil, entra en “Ajustes” y después en “Navegación”. Una vez dentro, localiza la opción «Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible” y desactívala.

A partir de ese momento, Google Maps debería dejar de priorizar la eficiencia energética al sugerirte la ruta principal. En otras palabras, si hay un trayecto más rápido, la app debería mostrártelo como la opción recomendada.

En los mapas de ruta, las alternativas más eficientes suelen identificarse con un pequeño icono de hoja verde. Al desactivar el ajuste, esas rutas pueden seguir apareciendo como alternativas, pero ya no deberían condicionar la recomendación principal.

No siempre conviene desactivarlo para todo

Aunque este ajuste puede ser molesto si siempre vas con el tiempo justo, no significa que haya que desactivarlo en todos los casos. Para trayectos sin prisa, viajes largos o desplazamientos en los que ahorrar combustible sea importante, las rutas eficientes pueden tener sentido.

La clave está en no dejar que Google Maps decida siempre por ti. Antes de pulsar en “Iniciar”, merece la pena dedicar unos segundos a comparar las rutas disponibles y fijarte en la hora estimada de llegada.

A veces, la ruta eficiente solo añade 2 o 3 minutos a un trayecto de media hora. En otros casos, puede suponer 10 o 15 minutos extra, especialmente en desplazamientos largos o con varias alternativas de carretera.