¿Puedo saber quién ha visitado mi perfil de Instagram?

👉 Respuesta corta: No, no se puede aunque algunas apps intenten convencerte de lo contrario.

Seguramente alguna vez te has preguntado quién ha visitado tu perfil de Instagram y ha pasado tiempo mirando las fotos que tienes subidas.

Instagram no ofrece una forma de saber quién ha estado viendo tu perfil, ya que eso atentaría contra la privacidad de los usuarios y, además, podría reducir el uso de la red social. Piénsalo: Si supieras que la gente puede saber cuando accedes a sus perfiles, ¿no usarías Instagram mucho menos?

Aunque hay muchas apps que aseguran que pueden decirte exactamente quién ha estado visitando tu perfil de Instagram últimamente, la realidad es que todas las apps que afirman algo así son falsas.

Ls apps que afirman hacer esto probablemente sólo generan listas aleatorias de nombres de usuario de Instagram y, de paso, acceden a tus datos. Por tanto, lo mejor que puedes hacer es desinstalarlas. Nunca te fíes de una app que te miente.

Esto no quiere decir que todas las apps que muestran estadísticas de tu cuenta sean falsas. Por ejemplo, una de las apps favoritas de los usuarios es Followmeter, que está disponible para iPhone y Android. Esta app no te dirá los nombres de las personas que han visitado tu perfil, pero sí te indica quién te ha seguido recientemente o a quién estás siguiendo que no te sigue. Estos son datos que también puedes ver tú mismo manualmente.

Si quieres obtener más información sobre tu cuenta, puedes optar por pasar a una cuenta profesional gratuita. Estas cuentas proporcionan a los usuarios información adicional, como estadísticas sobre tus seguidores, número de cuentas alcanzadas, interacciones con cada publicación, número de visitas a tu perfil, número de impresiones, y cantidad de personas que han guardado tus publicaciones.

Cualquiera puede cambiar su cuenta a una cuenta profesional haciendo clic en las tres barras de la esquina superior derecha de su página de perfil, y luego pulsando en «Configuración». (Nota: Debes usar la aplicación Instagram para activarla.) Una vez allí, toca «Cuenta» y desplázate hacia abajo hasta los enlaces azules que dicen «Cambiar a una cuenta profesional».

No podrás ver exactamente quién te ha visto, pero al menos obtendrás un poco más de información sobre la visibilidad de tu cuenta.

Estadísticas visibles con una cuenta profesional gratuita

Por supuesto, los usuarios sí que pueden saber quién ve sus historias de Instagram. Durante las 24 horas que la historia está en marcha, puedes hacer clic en el icono de la esquina inferior izquierda de tu historia para revelar una lista de personas que la han visto.