Roborock se adelanta al Prime Day con descuentos de hasta 900 euros en Amazon

Roborock ha decidido adelantarse al Prime Day de Amazon con una campaña de descuentos que permitirá comprar algunos de sus robots aspiradores y aspiradoras en seco y húmedo más avanzados a precios muy rebajados.

La promoción estará disponible hasta el 26 de junio, permitiendo a los usuarios acceder a ofertas antes del inicio de las promociones exclusivas para clientes Prime. Entre los productos incluidos se encuentran modelos de gama alta como el Roborock Saros 20, soluciones más asequibles como el QV 35A Set o el Q10 S5+ Set, y aspiradoras en seco y húmedo como la Roborock F25 GT.

La marca, que se presenta como número uno mundial en robótica de limpieza por valor y unidades vendidas entre 2023 y 2025, también llega a esta campaña tras anunciar recientemente su alianza global con el Real Madrid C.F.

Roborock Saros 20: el modelo más avanzado, con 36.000 Pa y perfil ultrafino

Uno de los grandes protagonistas de esta promoción es el Roborock Saros 20, un robot aspirador de gama alta pensado para quienes buscan una limpieza profunda y prácticamente autónoma.

Este modelo destaca por su potencia de succión HyperForce de 36.000 Pa, una cifra muy elevada dentro del mercado de robots aspiradores. Además, cuenta con un diseño ultrafino de solo 7,98 cm, lo que le permite acceder con mayor facilidad bajo muebles, camas o sofás.

El Saros 20 incorpora un sistema de doble mopa giratoria a 200 rpm y la tecnología extensible FlexiArm, diseñada para llegar mejor a esquinas y bordes. Su base RockDock también juega un papel clave en la experiencia de uso, ya que lava las mopas con agua caliente a 100 °C, las seca a 55 °C y vacía automáticamente el depósito de polvo durante hasta 65 días.

A esto se suma el chasis AdaptiLift 3.0, capaz de superar umbrales de hasta 8,8 cm, así como la arquitectura TripleLift, pensada para mejorar el comportamiento del robot sobre alfombras. También incorpora navegación StarSight 2.0, con capacidad para detectar más de 200 tipos de objetos, y compatibilidad con Matter.

El Roborock Saros 20 tiene un precio oficial de 1.489 euros, pero durante esta promoción se podrá conseguir por 999 euros, lo que supone un descuento cercano al 33%.

Roborock QV 35A Set: base multifunción y más del 50% de descuento

Para quienes buscan un robot aspirador con base completa pero a un precio más contenido, el Roborock QV 35A Set es una de las ofertas más llamativas de la campaña.

Este modelo combina doble mopa giratoria y elevable a 200 rpm, pensada para evitar que las alfombras se mojen durante el fregado. Además, su base multifunción permite lavar y secar las mopas con aire caliente, vaciar automáticamente el polvo durante hasta siete semanas y rellenar el depósito de agua del robot.

El QV 35A Set también incluye navegación PreciSense LiDAR, tecnología Reactive Tech para evitar obstáculos y SmartPlan, que permite ajustar automáticamente la limpieza en función de las necesidades del hogar. Desde la app de Roborock se pueden personalizar rutas, estancias y modos de limpieza, e incluso controlar el robot desde el Apple Watch.

El Roborock QV 35A Set en color blanco tiene un precio oficial de 599,99 euros, pero durante la promoción se podrá comprar por 299,99 euros. Además, la oferta incluye dos bolsas de polvo adicionales.





Roborock Q10 S5+ Set: 10.000 Pa y estación de autovaciado por 224,99 euros

Otra opción interesante dentro de las ofertas anticipadas al Prime Day es el Roborock Q10 S5+ Set, un robot aspirador orientado a hogares con mascotas, alfombras y diferentes tipos de suelo.

Este modelo ofrece una potencia de succión HyperForce de 10.000 Pa, suficiente para recoger polvo, pelos y suciedad incrustada. También incorpora cepillos JawScrapers y cepillos laterales asimétricos, diseñados para reducir enredos y facilitar el mantenimiento.

En el apartado de fregado, el Q10 S5+ Set incluye la tecnología VibraRise 2.0, que permite aspirar y fregar al mismo tiempo con control del flujo de agua y mopa autoelevable. Su sistema de navegación PreciSense LiDAR le permite crear mapas precisos del hogar, mientras que ReactiveTech ayuda a esquivar obstáculos durante la limpieza.

La versión incluida en esta promoción incorpora estación RockDock de autovaciado, con capacidad para hasta siete semanas sin intervención manual. También cuenta con bolsas filtrantes E12-Rated y una batería de gran capacidad para cubrir superficies amplias.

El Roborock Q10 S5+ Set en color negro tiene un precio oficial de 439,99 euros, pero se podrá conseguir por 224,99 euros, con un descuento del 49%. La oferta incluye dos bolsas de polvo adicionales.

Roborock F25 GT: aspiradora en seco y húmedo con autolimpieza a 90 °C

La campaña también incluye la Roborock F25 GT, una aspiradora en seco y húmedo diseñada para limpiar manchas, líquidos y suciedad del día a día con una sola pasada.

Este modelo ofrece una potencia de succión de 20.000 Pa y una frecuencia de 450 pasadas por minuto. Según la marca, es capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias en una sola pasada, tanto en seco como en húmedo.

Uno de sus puntos destacados es la tecnología JawScrapers, que incorpora un diseño anti-enredos con cuchillas de dientes afilados para capturar pelos y evitar rayaduras. Roborock afirma que este sistema consigue una tasa de enredos del 0%, certificada por SGS.

La F25 GT también está pensada para llegar a zonas complicadas. Su estructura de 12,5 cm y su diseño giratorio de 70° facilitan la limpieza bajo muebles y a lo largo de bordes. Además, el rodillo se limpia y seca automáticamente con aire caliente a 90 °C en solo cinco minutos, mientras que los sensores DirTect anticipan las necesidades de autolimpieza.

La Roborock F25 GT tiene un precio oficial de 299 euros, pero durante la promoción se podrá comprar por 179 euros, con un descuento del 40%.

Roborock Qrevo S Pro: 18.500 Pa, mopas elevables y base con lavado a 75 °C

El Roborock Qrevo S Pro es otra de las propuestas destacadas para quienes buscan un robot aspirador potente con una base multifuncional avanzada.

Este modelo ofrece una potencia de succión HyperForce de 18.500 Pa y cepillos antienredos, lo que lo convierte en una alternativa especialmente interesante para hogares con mascotas. Su sistema de fregado se basa en dos mopas giratorias que se elevan automáticamente 10 mm al detectar alfombras, evitando mojarlas durante la limpieza.

La base multifuncional lava las mopas con agua caliente a 75 °C y las seca con aire templado a 45 °C, reduciendo la aparición de bacterias y malos olores. También incorpora carga un 30% más rápida, lo que permite tener el robot listo en menos tiempo.

En navegación, el Qrevo S Pro integra PreciSense LiDAR y tecnología Reactive Tech para esquivar obstáculos. Además, es compatible con Matter, lo que facilita su integración en ecosistemas de hogar inteligente.

El Roborock Qrevo S Pro en color negro tiene un precio oficial de 589,99 euros, pero durante la promoción se podrá conseguir por 399,99 euros, con un descuento del 32%.

Una campaña para adelantarse al Prime Day

Con esta promoción, Roborock busca posicionarse antes del arranque oficial del Prime Day de Amazon, permitiendo a los usuarios comprar algunos de sus modelos más populares con descuentos importantes.

La oferta más llamativa en términos absolutos es la del Roborock Saros 20, que baja de 1.489 euros a 999 euros. Sin embargo, también destacan opciones más asequibles como el QV 35A Set por 299,99 euros o el Q10 S5+ Set por 224,99 euros, ambos con estación de autovaciado y accesorios adicionales.

Las ofertas estarán disponibles hasta el 26 de junio, salvo fin de existencias, y permiten acceder a robots aspiradores y soluciones de limpieza de Roborock con rebajas de hasta 900 euros.