Rusia bloqueará GTA 6 si Rockstar no elimina a los stripper masculinos y otro contenido «inmoral»

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 y promete convertirse en uno de los mayores estrenos de la historia del videojuego.

Sin embargo, antes incluso de llegar a las tiendas, el título ya se enfrenta a una posible controversia internacional: Rusia ha advertido que podría bloquear su lanzamiento si no se elimina contenido que considera inmoral.

Rusia amenaza con bloquear gta 6 por su contenido

Las autoridades rusas han puesto el foco en algunos de los elementos filtrados de GTA 6, en particular la supuesta inclusión de clubes de striptease masculino. Según responsables políticos del país, este tipo de contenido vulnera los valores morales tradicionales y podría justificar la prohibición del juego en el mercado ruso.

La advertencia llega a menos de un año del lanzamiento oficial y añade presión a Rockstar Games, que hasta ahora ha mantenido muchos detalles del juego bajo un estricto secretismo.

Las filtraciones que desataron la polémica

Buena parte de la información sobre GTA 6 procede de una oleada de filtraciones ocurridas el año pasado en redes sociales. Rockstar confirmó posteriormente que se habían difundido datos reales del desarrollo, lo que provocó incluso el despido de varios desarrolladores implicados en el caso.

Entre los detalles filtrados se encontraban aspectos sobre la duración de la historia, mecánicas jugables y elementos secundarios del mundo abierto, como la presencia de striptease masculino. Aunque no todos estos contenidos han sido mostrados oficialmente, Rockstar reconoció que parte de la información filtrada era auténtica.

Las declaraciones que elevan la tensión

El detonante más reciente ha sido la reacción de Mikhail Ivanov, vicepresidente del Consejo Mundial del Pueblo Ruso. En declaraciones a medios locales, Ivanov calificó la saga Grand Theft Auto como una “herramienta peligrosa de influencia” y cargó duramente contra el enfoque creativo del nuevo título.

Según Ivanov, los creadores de GTA 6 “incluyen deliberadamente contenido destructivo y vulgar, completamente inaceptable para la salud moral de la sociedad”. En concreto, señaló la inclusión de escenas de striptease masculino como una “violación directa y cínica de las normas morales básicas y de los valores espirituales tradicionales”.

Exigencia de una versión censurada para el mercado ruso

El político ruso fue más allá y pidió abiertamente a los desarrolladores que lancen versiones especiales del juego “limpias de contenido inmoral” destinadas al mercado ruso. En su opinión, permitir este tipo de escenas contribuye a una influencia negativa sobre las generaciones más jóvenes.

Este planteamiento abre la puerta a una posible edición censurada de GTA 6, aunque por ahora Rockstar no ha confirmado si contempla adaptar el contenido según el país.

Precedentes de censura en videojuegos

No sería la primera vez que un videojuego se lanza con contenidos modificados en determinados territorios. En 2023, por ejemplo, el evento del Orgullo en Overwatch 2 fue prohibido en varios países de Oriente Medio, lo que obligó a realizar ajustes regionales.

Rusia, además, ya ha mostrado en otras ocasiones una postura crítica hacia productos culturales occidentales. En mayo de 2025, varios políticos rusos llegaron a señalar películas de animación como Shrek o Monsters Inc. como ejemplos de contenido con un impacto negativo en los niños.

GTA 6 apunta a un lanzamiento histórico

Pese a la polémica, GTA 6 está llamado a ser el mayor lanzamiento de la historia del sector, con previsiones de ventas y repercusión mediática sin precedentes. La expectación global contrasta con las tensiones regulatorias en algunos países, que podrían limitar su distribución o dar lugar a versiones diferenciadas.

Por el momento, no está claro si Rockstar optará por ofrecer una versión censurada de GTA 6 para cumplir con las exigencias rusas o si asumirá el riesgo de que el juego sea bloqueado en el país. Con el lanzamiento cada vez más cerca, es probable que en los próximos meses se conozcan más detalles sobre la estrategia de la compañía.

Lo que parece seguro es que GTA 6 seguirá generando debate mucho antes de que los jugadores puedan ponerle las manos encima.