Rusia limita el acceso a Roblox por acusaciones de extremismo y contenido inapropiado

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Roblox vuelve a situarse en el centro de la polémica internacional. Rusia ha comenzado a restringir el acceso a la plataforma después de que Roskomnadzor, el organismo estatal encargado de supervisar las comunicaciones, acusara al servicio de promover extremismo y supuesta “propaganda LGBT”.

Las decisiones se producen tras nuevas preocupaciones relacionadas con la protección de menores dentro del entorno digital.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Un informe desata la preocupación de los legisladores rusos

La escalada de medidas comenzó poco después de que un artículo de The Guardian describiera cómo era posible acceder a contenido inapropiado para menores incluso con los controles parentales activados. Este informe provocó que varios legisladores rusos pidieran explicaciones y reclamaran acciones contundentes contra Roblox.

Según informó Meduza, una de las principales publicaciones independientes de Rusia, las autoridades consideran que ciertos espacios dentro del videojuego pueden resultar perjudiciales para el desarrollo emocional y moral de los niños. Roskomnadzor sostiene que algunos usuarios menores de edad se han visto expuestos a situaciones de acoso sexual, solicitudes de fotografías íntimas y comportamientos violentos.

Rusia amplía su lista de plataformas restringidas

La decisión de limitar Roblox se suma a una larga lista de plataformas bloqueadas o parcialmente restringidas en el país. Rusia ya había prohibido el acceso a Discord, Facebook o Instagram, además de imponer restricciones adicionales a servicios como YouTube, FaceTime y WhatsApp.

La medida encaja dentro de una estrategia más amplia destinada a controlar el flujo de información y reforzar la supervisión sobre los servicios online utilizados por menores.

Otros países también actúan contra Roblox

Rusia no es el único país que ha tomado medidas contra la plataforma. Roblox también está bloqueado en Turquía, Qatar, Omán y Jordania, mientras que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han optado por limitar el chat dentro del juego. Estas decisiones reflejan la creciente preocupación por la seguridad infantil, especialmente en plataformas donde millones de usuarios interactúan sin supervisión directa.

En Estados Unidos, la tensión también va en aumento. Texas ha presentado una demanda alegando que Roblox antepone sus beneficios a la seguridad de los menores, acusando a la compañía de permitir la presencia de depredadores dentro del entorno virtual. Meses antes, Luisiana había interpuesto una demanda similar, reforzando el debate sobre la responsabilidad legal de las plataformas de juegos en línea.

Roblox responde con nuevas medidas de seguridad

Ante esta oleada de críticas y restricciones, Roblox ha comenzado a implementar cambios. La empresa anunció que endurecerá el acceso a contenido sexual y que pronto exigirá a los usuarios un sistema de estimación de edad para habilitar funciones como el chat. Un portavoz de Roblox declaró a Reuters que la compañía “respeta las leyes de cada país” y defiende que su plataforma ofrece un entorno positivo para aprender, crear y conectar con otras personas.

Aunque Roblox todavía no ha respondido a todas las solicitudes de comentario de los medios internacionales, la compañía insiste en que está reforzando sus herramientas de seguridad y moderación para garantizar un espacio más seguro para los menores.

Un debate global sobre seguridad digital y control de plataformas

Las restricciones en Rusia y otros países, junto con las demandas en EE. UU., ponen de manifiesto que los gobiernos están intensificando su escrutinio sobre Roblox. La seguridad infantil en entornos digitales se ha convertido en un asunto prioritario a nivel internacional, y la presión sobre la plataforma seguirá aumentando a medida que los legisladores exijan controles más estrictos y mecanismos de verificación más robustos.