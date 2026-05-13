Samsung bloqueará las apps que llenan tus notificaciones de anuncios

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Samsung está preparando una nueva función para One UI que puede resultar muy útil para quienes tienen el panel de notificaciones lleno de anuncios indeseados. La app Device Care, integrada en los móviles y tablets Galaxy, ha recibido recientemente la versión 13.8.80.7, y esta actualización introduce una herramienta capaz de detectar y bloquear aplicaciones que abusan de las notificaciones para mostrar publicidad.

La novedad apunta directamente a una molestia bastante habitual en Android: apps que, tras ser instaladas, empiezan a enviar avisos constantes con promociones, anuncios o mensajes poco relevantes. Hasta ahora, el usuario tenía que identificar manualmente la aplicación responsable y desinstalarla, silenciar sus notificaciones o cambiar sus permisos. Con esta nueva función, Samsung quiere automatizar parte de ese proceso.

Device Care podrá detectar apps que llenan tus notificaciones de anuncios

La actualización de Device Care añade un sistema diseñado para localizar aplicaciones que parecen estar usando el área de notificaciones como un espacio publicitario.

Cuando el sistema detecta este comportamiento, puede colocar esas apps en suspensión profunda. En la práctica, esto impide que sigan funcionando en segundo plano y reduce la posibilidad de que vuelvan a molestar al usuario con nuevas notificaciones publicitarias.

Samsung plantea esta función como una forma de proteger la experiencia del usuario sin obligarle a revisar manualmente cada aplicación instalada. Es especialmente útil en móviles con muchas apps, donde no siempre resulta evidente cuál es la responsable de una avalancha de notificaciones.

Dos formas de bloqueo: básico e inteligente

La nueva herramienta parece ofrecer dos modos de funcionamiento.

El primero es un bloqueo básico, que utiliza una lista de aplicaciones identificadas por Samsung como emisoras frecuentes de anuncios mediante notificaciones. Si una de esas apps aparece instalada en el teléfono, Device Care puede detectarla y bloquear su actividad para evitar que siga enviando publicidad.

El segundo modo es el bloqueo inteligente, más dinámico. En este caso, el sistema analiza de forma continua las notificaciones recibidas para determinar si parecen anuncios. Si una aplicación envía este tipo de avisos con demasiada frecuencia, el sistema puede intervenir y limitar su funcionamiento.

Samsung advierte, eso sí, de que esta detección puede no ser siempre precisa. Es decir, existe la posibilidad de que alguna notificación legítima sea interpretada como publicidad, o que algún anuncio no sea detectado correctamente. Aun así, la función puede ser un buen primer filtro para reducir el ruido en el móvil.

Las apps problemáticas se enviarán a suspensión profunda

La medida elegida por Samsung no consiste simplemente en ocultar una notificación concreta, sino en actuar sobre la propia aplicación.

Cuando Device Care identifica una app que está abusando de las notificaciones publicitarias, puede enviarla a deep sleep, o suspensión profunda. Esta función ya existe en los dispositivos Galaxy y está pensada para limitar la actividad en segundo plano de apps que no se usan con frecuencia o que consumen demasiados recursos.

En este nuevo contexto, la suspensión profunda se utilizaría también como una especie de “castigo” para las apps que invaden el panel de notificaciones con anuncios. Al quedar restringidas, esas aplicaciones tendrán muchas más dificultades para seguir generando avisos molestos.

Una solución automática para un problema que también puedes resolver a mano

Evidentemente, los usuarios ya pueden combatir este problema de forma manual. Si una app empieza a enviar anuncios molestos, basta con desinstalarla, bloquear sus notificaciones desde los ajustes del sistema o restringir su actividad en segundo plano.

La diferencia es que el nuevo sistema de Samsung intenta ahorrar ese trabajo. En lugar de esperar a que el usuario identifique la app problemática, Device Care puede detectar patrones sospechosos y actuar de forma preventiva.

Esto puede ser especialmente práctico para usuarios menos técnicos, que no siempre saben qué aplicación está detrás de una notificación invasiva. También puede ayudar en casos donde una app no se comporta mal al principio, pero empieza a enviar publicidad con más frecuencia tras una actualización.

De momento, la función se ha visto en One UI 8.5

Device Care es una aplicación integrada en One UI, por lo que está presente en los dispositivos Samsung Galaxy compatibles. Sin embargo, esta nueva función no parece estar disponible todavía para todos los usuarios.

Por ahora, la herramienta se ha visto en One UI 8.5, lo que sugiere que podría requerir esta versión del sistema para funcionar. El despliegue de la novedad sigue en marcha, por lo que puede tardar varios días o incluso semanas en llegar a todos los dispositivos compatibles.

Como suele ocurrir con este tipo de funciones, la disponibilidad puede depender del modelo de Galaxy, la región, la versión de One UI y la actualización concreta de Device Care instalada en el dispositivo.

Samsung quiere una experiencia Galaxy con menos ruido

Aunque pueda parecer una función pequeña, el bloqueo automático de apps que abusan de las notificaciones encaja bien con la dirección que están tomando los fabricantes: reducir interrupciones, mejorar el control del usuario y evitar que el móvil se convierta en una fuente constante de distracciones.

Las notificaciones publicitarias son especialmente molestas porque ocupan un espacio pensado para avisos importantes: mensajes, llamadas, recordatorios, alertas del sistema o información útil de las apps. Cuando ese espacio se llena de anuncios, la experiencia se degrada rápidamente.

Con esta mejora en Device Care, Samsung da un paso más para que sus móviles sean capaces de detectar comportamientos molestos y actuar sin que el usuario tenga que intervenir continuamente.

Una función sencilla, pero muy bienvenida

La nueva función de Device Care no sustituye al criterio del usuario. Si una aplicación resulta molesta o poco fiable, lo más recomendable sigue siendo desinstalarla. Pero tener una capa automática que detecte apps insistentes con la publicidad puede ser una gran ayuda, sobre todo en teléfonos con muchas aplicaciones instaladas.

Si el sistema funciona bien, los usuarios de Samsung podrían ver menos anuncios colándose en sus notificaciones y disfrutar de un panel más limpio. La única duda es hasta qué punto el bloqueo inteligente será preciso y evitará falsos positivos, algo que la propia Samsung reconoce como posible.

En cualquier caso, se trata de una mejora interesante para One UI y una señal de que Samsung quiere reforzar el papel de Device Care no solo como herramienta de mantenimiento, sino también como defensa frente a apps molestas.