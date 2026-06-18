Grand Theft Auto VI: La apertura de reservas ya tiene fecha

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Rockstar Games ha dado un paso importante en la cuenta atrás hacia Grand Theft Auto VI: las reservas del juego comenzarán el 25 de junio de 2026 en tiendas digitales y determinados comercios seleccionados. La noticia llega acompañada de la publicación de la portada oficial del juego, uno de esos elementos que para muchos fans ya forma parte del ritual previo al lanzamiento de cada nueva entrega de la saga.

El anuncio sirve para poner algo más de orden en una campaña que, como era de esperar, está rodeada de una enorme expectación. GTA VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, según la web oficial de Rockstar

Las reservas de GTA VI empiezan el 25 de junio

A partir del jueves 25 de junio, los jugadores podrán reservar Grand Theft Auto VI en plataformas digitales y en algunos distribuidores seleccionados.

Por ahora, Rockstar no ha detallado todos los aspectos clave de estas reservas. Falta por conocer el precio oficial, las posibles ediciones especiales, los incentivos por reservar y si habrá algún tipo de edición coleccionista física.

Lo que sí parece claro es que el inicio de las reservas marcará el comienzo de una nueva fase en la campaña de lanzamiento. Hasta ahora, Rockstar ha dosificado la información con cuentagotas, pero la apertura de reservas suele venir acompañada de más detalles comerciales y, en muchos casos, nuevas imágenes, tráilers o información sobre las ediciones disponibles.

Una portada oficial con sabor clásico de Rockstar

Junto con la fecha de apertura de reservas, Rockstar también ha mostrado la portada oficial de Grand Theft Auto VI.

La imagen mantiene el estilo visual característico de la saga, con una composición de viñetas que recuerda a las entregas anteriores desde la era de GTA III. Es una identidad muy reconocible para la franquicia y uno de los elementos que ayudan a convertir cada lanzamiento de Grand Theft Auto en un acontecimiento cultural, más allá del propio videojuego.

La portada vuelve a poner el foco en los protagonistas de esta entrega, Jason y Lucia, que serán el centro de una historia ambientada en el estado ficticio de Leonida, con Vice City como uno de sus grandes escenarios. Rockstar describe la trama como una conspiración criminal en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, con ambos personajes obligados a confiar el uno en el otro para sobrevivir.

GTA VI llegará el 19 de noviembre a PS5 y Xbox Series X|S

La fecha de lanzamiento oficial sigue fijada para el 19 de noviembre de 2026. El juego llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin que por ahora haya una fecha confirmada para PC.

Este detalle no sorprende demasiado, ya que Rockstar suele lanzar primero sus grandes títulos en consola y dejar la versión de PC para más adelante. Ocurrió con GTA V y también con Red Dead Redemption 2, por lo que muchos jugadores de ordenador ya asumen que tendrán que esperar algo más.

Aun así, la ausencia de una fecha para PC sigue siendo uno de los puntos que más dudas genera entre la comunidad. Con el inicio de las reservas, es posible que Rockstar aclare si la campaña se centrará exclusivamente en consolas o si habrá alguna mención adicional para usuarios de PC.

El precio sigue siendo la gran incógnita

Aunque ya hay fecha para reservar, todavía no se ha confirmado el precio de GTA VI.

Este punto es especialmente sensible, ya que durante los últimos meses han circulado numerosos rumores sobre un posible precio superior al habitual. Algunos informes y especulaciones han apuntado a que el juego podría acercarse a los 100 euros, aunque Rockstar no ha anunciado oficialmente ninguna cifra.

Por tanto, conviene ser prudentes. Hasta que la compañía publique los precios oficiales de las distintas ediciones, cualquier cifra debe tomarse como especulación.

Lo normal es que la apertura de reservas del 25 de junio despeje esta duda. Será entonces cuando las tiendas digitales y comercios autorizados muestren el precio final y, probablemente, las diferencias entre las posibles ediciones estándar, deluxe o coleccionista, si finalmente existen.

Un lanzamiento que puede marcar el año del videojuego

Pocos lanzamientos generan tanta expectación como Grand Theft Auto VI. La anterior entrega principal, GTA V, llegó originalmente en 2013 y se ha mantenido durante más de una década como uno de los juegos más vendidos y populares de la industria.

Por eso, el inicio de las reservas no es un simple trámite comercial. Para muchos jugadores será el momento en el que GTA VI empiece a sentirse realmente cerca, después de años de rumores, filtraciones, tráilers analizados al milímetro y una espera larguísima.

También será una fecha importante para el resto de la industria. Un lanzamiento de esta escala puede condicionar calendarios, campañas de marketing y ventanas de estreno de otros juegos, especialmente si Rockstar intensifica la promoción durante los próximos meses.

¿Tiene sentido reservar GTA VI desde el primer día?

La respuesta dependerá de cada jugador.

En formato digital, reservar el juego con meses de antelación no garantiza una “copia” en el sentido tradicional, ya que no hay riesgo de que se agoten las descargas. Sin embargo, sí puede tener ventajas si Rockstar ofrece incentivos de reserva, acceso a precarga, contenido adicional o alguna edición limitada.

En formato físico, la situación puede ser distinta. Si hay ediciones especiales o coleccionistas, es probable que algunos usuarios quieran asegurarse una unidad cuanto antes. Este tipo de versiones sí pueden agotarse rápidamente, sobre todo en una saga con tanta demanda.

En cualquier caso, lo recomendable es esperar a que Rockstar detalle precios, ediciones y contenidos antes de reservar impulsivamente. GTA VI será casi con total seguridad uno de los grandes lanzamientos de 2026, pero eso no impide comparar opciones y revisar bien qué incluye cada versión.

La cuenta atrás hacia Vice City ya ha empezado

Con las reservas fijadas para el 25 de junio, Rockstar pone en marcha la siguiente gran fase de la campaña de Grand Theft Auto VI.

La publicación de la portada oficial y la confirmación del calendario comercial son señales claras de que el lanzamiento del 19 de noviembre empieza a tomar forma. Todavía quedan preguntas importantes por responder, especialmente sobre el precio, las ediciones disponibles y los posibles incentivos de reserva, pero la maquinaria ya está en marcha.

Después de más de una década desde GTA V, la llegada de GTA VI se perfila como uno de los mayores acontecimientos de la industria del videojuego. Y el 25 de junio será la primera gran fecha para todos aquellos que quieran asegurarse su viaje de vuelta a Vice City.