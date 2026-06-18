Tesla prepara una gran mejora para que sus coches aparquen donde tú quieres

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El aparcamiento automático es una de esas funciones que suenan fantásticas sobre el papel, pero que en la práctica no siempre convencen. Muchas veces el coche tarda demasiado, elige una plaza poco lógica o acaba obligando al conductor a intervenir y aparcar por su cuenta.

Tesla parece consciente de este problema. Elon Musk ha reconocido que el aparcamiento al llegar al destino es, con diferencia, una de las principales razones por las que los usuarios interrumpen el funcionamiento de Full Self-Driving. Y la compañía ya trabaja en una mejora que podría hacer que el sistema sea bastante más útil en el día a día.

Tesla quiere que el coche recuerde dónde prefieres aparcar

Según ha explicado Elon Musk en X, próximas versiones de Full Self-Driving serán capaces de recordar las preferencias de aparcamiento del usuario. La idea es que el coche aprenda dónde debe detenerse o aparcar en lugares habituales como casa, la oficina, el colegio o cualquier otro destino frecuente.

Esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad apunta a uno de los grandes problemas de los sistemas de conducción asistida: llegar correctamente a una dirección no siempre significa llegar al lugar correcto.

No es lo mismo detenerse en la puerta principal de una oficina que hacerlo en una entrada lateral. Tampoco es lo mismo aparcar en cualquier punto de un colegio que hacerlo en la zona exacta de recogida de los niños. Y en casa, muchos usuarios no quieren que el coche se limite a llegar a la dirección, sino que aparque en la entrada, junto al cargador o en una plaza concreta.

El aparcamiento al llegar al destino sigue siendo un punto débil

El sistema Full Self-Driving de Tesla ha ido ganando capacidades con el paso de las actualizaciones, pero el tramo final del viaje sigue siendo especialmente delicado.

El coche puede llevarte hasta una dirección, pero una vez allí tiene que interpretar un entorno mucho menos estructurado: parkings, entradas privadas, calles estrechas, zonas de carga y descarga, colegios, edificios con varias puertas o garajes compartidos.

En esos escenarios, el criterio humano sigue siendo muy importante. Un conductor sabe que en la oficina siempre aparca en una plaza concreta, que en casa conviene dejar el coche orientado hacia el cargador o que en el colegio es mejor parar junto a una entrada determinada. El coche, en cambio, puede elegir un sitio técnicamente válido, pero poco práctico.

Con esta nueva función, Tesla quiere reducir precisamente esas intervenciones. Si el coche recuerda las preferencias del usuario en destinos frecuentes, debería poder elegir mejor dónde aparcar sin que el conductor tenga que corregirlo cada vez.

Upcoming releases of FSD will remember your parking preferences, so that the car goes to the right location at your home, office, school drop off, etc. Destination parking is by far the biggest reason people now intervene with FSD. Critical safety interventions are extremely… — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2026

Una mejora que podría hacer FSD mucho más natural

La conducción asistida no solo depende de que el coche sea capaz de moverse de un punto A a un punto B. También importa que se comporte de una forma predecible y parecida a como lo haría su propietario.

Ahí es donde entra esta futura mejora. Si un Tesla sabe que al llegar a casa debe aparcar marcha atrás en la entrada, que en la oficina debe ir a una plaza concreta o que en el colegio debe detenerse en una zona específica, la experiencia puede sentirse mucho más personalizada.

Esto también puede ayudar a generar más confianza. Uno de los motivos por los que muchos conductores toman el control es que no entienden qué va a hacer el coche o no están de acuerdo con su decisión. Si el sistema aprende los hábitos del usuario, habrá menos momentos de duda y menos necesidad de intervenir.

Tesla ya ha empezado a mejorar la forma en la que FSD comunica sus intenciones al llegar a un destino. Una actualización reciente de Full Self-Driving Supervised introdujo un cuadro de diálogo que muestra cómo planea aparcar el coche antes de iniciar la maniobra, por ejemplo en la calle, en un aparcamiento o junto al bordillo.

Grok también podría dar órdenes de conducción al coche

La otra novedad interesante tiene que ver con Grok, el chatbot de inteligencia artificial de xAI, integrado cada vez más en el ecosistema de Tesla.

En respuesta a un usuario que preguntaba cuándo sería posible hablar con Grok como si fuera un conductor de Uber, Elon Musk afirmó que esa funcionalidad llegaría en unos tres meses. La idea sería poder dar instrucciones naturales como “gira aquí a la derecha”, “déjanos aquí y ya caminamos por el tráfico” o “deja primero a alguien en la entrada y luego aparca más lejos”.

Este tipo de interacción sería un cambio importante frente a los controles tradicionales. En lugar de tocar menús o aceptar decisiones del sistema, el conductor podría explicar verbalmente lo que quiere que haga el coche en una situación concreta.

Varios medios especializados ya habían señalado que Tesla trabaja en una integración más profunda de Grok con FSD, especialmente para permitir instrucciones en lenguaje natural relacionadas con navegación y aparcamiento.

Hablar al coche como a un chófer

La comparación con un conductor de Uber es bastante acertada. Cuando vas en un coche con conductor, no introduces cada instrucción en una pantalla. Simplemente dices lo que necesitas: “mejor déjame en la esquina”, “entra por aquella puerta” o “aparca más adelante”.

Tesla parece querer llevar esa lógica a FSD. El coche no solo seguiría una ruta marcada en el navegador, sino que podría ajustar su comportamiento a órdenes contextuales dadas en lenguaje natural.

Esto sería especialmente útil en situaciones donde el mapa no tiene suficiente información. Por ejemplo, una entrada de hotel con varias zonas de parada, un centro comercial con múltiples accesos, una urbanización privada o un colegio con diferentes puntos de recogida.

En esos casos, la instrucción humana puede ser más clara que cualquier dato cartográfico. Si Grok entiende bien el contexto y FSD puede ejecutarlo con seguridad, la experiencia se acercaría más a la de tener un conductor personal que a la de usar un simple navegador.

Por ahora, Tesla no da fechas concretas

Aunque Musk ha hablado de futuras versiones de FSD y de una posible llegada de los comandos con Grok en unos tres meses, no hay una fecha oficial cerrada para estas funciones.

Tampoco se ha detallado en qué mercados estarán disponibles primero, qué modelos serán compatibles o si habrá diferencias según el hardware del vehículo. Como suele ocurrir con Tesla, las funciones pueden llegar antes a determinados usuarios o regiones y tardar más en extenderse de forma general.

Conviene recordar también que Full Self-Driving sigue siendo un sistema supervisado. Aunque el nombre pueda sugerir otra cosa, el conductor debe permanecer atento y preparado para intervenir. Las mejoras en aparcamiento y comandos por voz no convierten al coche en un vehículo autónomo sin supervisión.

Una pieza clave para el futuro robotaxi de Tesla

Estas mejoras también encajan con la ambición de Tesla de avanzar hacia una experiencia cada vez más parecida a la de un robotaxi.

Para que un coche pueda recoger o dejar pasajeros de forma convincente, no basta con llegar a una dirección postal. Tiene que entender puntos de acceso, zonas seguras de parada, entradas principales, preferencias del pasajero y condiciones del tráfico en tiempo real.

El nuevo diálogo de aparcamiento en FSD ya apunta en esa dirección, al mostrar al usuario qué pretende hacer el coche al llegar al destino. La futura memoria de preferencias y los comandos naturales con Grok podrían ser el siguiente paso.

Si Tesla logra que el coche entienda frases simples y recuerde comportamientos repetidos, la experiencia podría sentirse mucho más fluida y menos robótica.

Una mejora pequeña en apariencia, pero muy importante en uso real

A primera vista, que un Tesla recuerde dónde prefieres aparcar puede no sonar tan espectacular como una nueva versión de FSD, un robotaxi o una gran mejora de conducción en autopista.

Sin embargo, en el uso diario puede ser una de esas funciones que cambian mucho la percepción del sistema. Aparcar en casa, en el trabajo o en el colegio son situaciones repetitivas. Si el coche falla ahí, el usuario acaba desconfiando y toma el control. Si acierta, FSD gana utilidad real.

La clave estará en cómo Tesla implemente esta memoria de preferencias. Si el sistema permite ajustar detalles concretos, como aparcar en una plaza asignada, hacerlo marcha atrás o acercarse a una entrada determinada, podría resolver una de las molestias más habituales de la conducción asistida.

Por ahora, no hay fecha cerrada ni detalles completos. Pero el mensaje de Musk es claro: Tesla sabe que el final del trayecto necesita mejorar, y quiere que sus coches no solo lleguen al destino, sino que lleguen al sitio exacto donde el conductor quiere estar.