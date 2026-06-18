Apple celebra el Día Internacional del Yoga con un reto especial para el Apple Watch

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Apple quiere celebrar el Día Internacional del Yoga, que tendrá lugar el domingo 21 de junio, con una iniciativa especial para los usuarios del Apple Watch y nuevos contenidos en Apple Fitness+.

La compañía ofrecerá un premio de edición limitada para quienes registren un entrenamiento de yoga de al menos 10 minutos con el Apple Watch. Además, Apple Fitness+ estrenará una nueva serie de sesiones matutinas de yoga con Jessica, pensadas para empezar el día con movimiento, respiración y algo más de calma.

Un premio especial en el Apple Watch por el Día Internacional del Yoga

Como ya es habitual en fechas señaladas, Apple celebrará el Día Internacional del Yoga con un reto de actividad para los usuarios del Apple Watch.

El funcionamiento será muy sencillo: el 21 de junio, quienes registren un entrenamiento de yoga de 10 minutos o más podrán desbloquear un premio de edición limitada en la app Fitness.

Este tipo de retos suelen aparecer en el Apple Watch como insignias especiales y animaciones que pueden compartirse después en Mensajes o redes sociales. Aunque es una recompensa simbólica, Apple los utiliza como una forma de motivar a los usuarios a moverse y probar nuevas actividades.

En este caso, el reto está pensado para todos los niveles. No hace falta hacer una sesión larga ni especialmente exigente: basta con dedicar 10 minutos al yoga y registrar el entrenamiento desde el reloj.

Cómo registrar un entrenamiento de yoga con el Apple Watch

Para conseguir el premio, los usuarios solo tienen que abrir la app Entreno en el Apple Watch y seleccionar la modalidad Yoga.

Durante la sesión, el reloj mostrará métricas como la frecuencia cardiaca y las calorías activas quemadas. Al terminar, el resumen completo del entrenamiento quedará disponible en la app Fitness del iPhone.

El Apple Watch también permite automatizar parte de la experiencia. Por ejemplo, los usuarios pueden configurar la reproducción automática de audio al iniciar un entrenamiento. Esta música puede proceder de Apple Music, adaptándose al tipo de ejercicio y a las preferencias del usuario, aunque para ello es necesaria una suscripción activa a Apple Music.

Apple Watch como compañero de yoga y bienestar

Apple presenta el Apple Watch como un dispositivo especialmente útil para quienes practican yoga, tanto si están empezando como si ya lo han incorporado a su rutina.

Además de registrar entrenamientos, el reloj ayuda a seguir la actividad diaria mediante los clásicos anillos de la app Actividad, que muestran movimiento, ejercicio y tiempo de pie. Esta información puede servir como recordatorio para mantenerse activo a lo largo del día, incluso más allá de una sesión concreta de yoga.

La app Mindfulness también encaja bien con esta práctica, ya que ofrece sesiones de respiración y reflexión para ayudar a desarrollar hábitos de relajación y concentración. Además, el registro del estado de ánimo puede ser una herramienta útil para observar cómo cambia el bienestar mental con el paso del tiempo.

Funciones de salud para el día y la noche

El Apple Watch no se limita al seguimiento deportivo. Apple destaca también sus funciones de salud, seguridad y conectividad para acompañar al usuario durante todo el día y también por la noche.

Entre ellas se encuentran las métricas relacionadas con la salud cardiaca, el seguimiento del sueño, las llamadas, los mensajes y funciones de seguridad como Emergencia SOS o Detección de caídas.

En la app Sueño, los usuarios pueden consultar una puntuación del descanso basada en estimaciones como el tiempo dormido, la regularidad del horario de acostarse y los periodos de vigilia durante la noche. Al despertar, reciben una puntuación de 0 a 100, acompañada de una clasificación y un desglose detallado para entender mejor la calidad del descanso.

Además, la app Constantes Vitales permite consultar métricas nocturnas que pueden aportar información adicional sobre el estado general del usuario.

Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3: tres formas de practicar con el reloj

Apple aprovecha esta celebración para recordar su gama actual de relojes.

El Apple Watch Series 11, disponible desde 449 euros, ofrece hasta 24 horas de batería y carga rápida. Según Apple, solo 15 minutos de carga pueden proporcionar hasta ocho horas de autonomía. La compañía también destaca su diseño fino y cómodo, junto con sensores avanzados para funciones de salud.

El Apple Watch SE 3, desde 269 euros, se plantea como la opción más accesible para quienes quieren funciones esenciales de salud, fitness, seguridad y conectividad. Entre sus mejoras se encuentran la pantalla siempre activa y hasta 18 horas de batería con carga rápida.

Por su parte, el Apple Watch Ultra 3, desde 899 euros, es el modelo más avanzado y resistente de la familia. Ofrece la mayor duración de batería en un Apple Watch, carga rápida y un botón Acción personalizable, útil para iniciar entrenamientos o acceder rápidamente a funciones concretas.

Apple Fitness+ estrena yoga matutino con Jessica

La otra gran novedad para celebrar el Día Internacional del Yoga llega a Apple Fitness+.

El servicio incorpora una nueva serie llamada Yoga matutino con Jessica, compuesta por entrenamientos de flujo energético de 10 minutos. Estas sesiones están diseñadas para realizarse por la mañana y ayudar a los usuarios a respirar profundamente, estirarse y activar cuerpo y mente antes de empezar el día.

La duración corta de las sesiones parece pensada para que sean fáciles de incorporar a una rutina diaria, incluso en jornadas con poco tiempo. No se trata de encontrar una hora libre, sino de reservar unos minutos para moverse antes de entrar de lleno en el ritmo del día.

Miles de entrenamientos de yoga de 10 a 45 minutos

Apple Fitness+ cuenta con miles de entrenamientos de yoga con duraciones de 10 a 45 minutos, dirigidos por entrenadores expertos.

Estos entrenamientos buscan trabajar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la concentración. Además, Apple subraya el papel de la respiración como parte de la experiencia, algo fundamental en la práctica del yoga y también útil para reducir tensión o mejorar la atención.

El servicio está pensado para que cada usuario pueda elegir el tipo de sesión que mejor encaje con su nivel, su tiempo disponible y su objetivo del día. Puede ser una práctica suave para estirar, una rutina más energética o una sesión centrada en relajación.

Programas para crear hábito y reducir el estrés

Además de la nueva serie matutina, Apple Fitness+ incluye programas específicos para quienes quieren incorporar el yoga de forma progresiva.

Uno de ellos es Crea un hábito de yoga en 4 semanas, diseñado para ayudar a introducir esta práctica dentro de la rutina de entrenamiento. Cada semana, el usuario accede a dos secuencias de 10 minutos: una lenta y otra energética. El objetivo es mejorar flexibilidad, reducir el estrés y desarrollar fuerza y estabilidad sin que el yoga se sienta como una obligación difícil de mantener.

También está disponible el programa 12 sesiones de yoga para estirar, centrado en el movimiento suave, la relajación y el alivio del estrés. Estas sesiones utilizan música relajante de Sollos, con ondas de sonido pensadas para favorecer una sensación de calma.

Cuánto cuesta Apple Fitness+

Apple Fitness+ está disponible dentro de la app Fitness del iPhone mediante suscripción.

El precio es de 9,99 euros al mes o 79,99 euros al año. El servicio permite acceder no solo a entrenamientos de yoga, sino también a otras disciplinas y contenidos guiados para distintos objetivos de actividad física y bienestar.

Para quienes ya tienen un Apple Watch, la integración resulta especialmente cómoda, ya que las métricas del reloj pueden mostrarse durante los entrenamientos y quedar registradas automáticamente en la app Fitness.