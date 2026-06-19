iPhone 18 Pro: las 6 grandes mejoras que prepara Apple para su próximo buque insignia

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El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max todavía no han sido anunciados oficialmente por Apple, pero los rumores empiezan a dibujar una imagen bastante clara de lo que podríamos ver en septiembre. Y, si las filtraciones van bien encaminadas, la próxima generación Pro llegará con cambios importantes en cámara, pantalla, procesador, conectividad y diseño frontal.

Eso sí, también podría venir acompañada de una mala noticia: precios más altos. El encarecimiento de componentes como la memoria, el salto a nuevos procesos de fabricación y la apuesta por más funciones de inteligencia artificial podrían empujar a Apple a subir el precio de sus modelos más avanzados.

Un diseño familiar, pero con nuevos colores

Todo apunta a que Apple mantendrá en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max una línea de diseño muy similar a la estrenada con los iPhone 17 Pro. Eso significa que el gran módulo trasero de cámaras, integrado en una especie de meseta horizontal, seguiría formando parte de la identidad visual de los modelos Pro.

La novedad más visible estaría en los colores. Según filtraciones, Apple estaría preparando una nueva gama de acabados para los iPhone 18 Pro, con un color estrella llamado Dark Cherry, una especie de rojo vino oscuro más elegante y discreto que otros tonos llamativos vistos en generaciones anteriores. También se habla de opciones en azul claro, azul oscuro o gris oscuro, y plata.

Este tipo de cambios no alteran la experiencia de uso, pero sí ayudan a diferenciar visualmente una generación de otra. En los modelos Pro, Apple suele apostar por colores más sobrios que en los iPhone estándar, y Dark Cherry encajaría bastante bien con esa estrategia.

Más resistencia para evitar problemas de decoloración

Otra mejora rumoreada tiene que ver con la durabilidad del cuerpo de aluminio. Apple habría introducido un nuevo proceso de fabricación para reforzar la resistencia a la corrosión y reducir el riesgo de decoloración.

Este punto no es menor, ya que algunos usuarios de generaciones anteriores han señalado marcas o cambios de tono en determinados acabados. Si Apple consigue mejorar la resistencia del chasis sin cambiar demasiado el diseño, estaríamos ante una actualización discreta pero útil para quienes quieren mantener el teléfono en buen estado durante varios años.

La Dynamic Island podría ser más pequeña… aunque no todos los rumores coinciden

Una de las filtraciones más repetidas apunta a una Dynamic Island más pequeña en los iPhone 18 Pro. Algunos rumores hablan de una reducción muy notable, incluso cercana al 50%, gracias a cambios en el sistema TrueDepth y Face ID.

La idea sería hacer que el recorte frontal ocupe menos espacio y deje una pantalla más limpia, algo que muchos usuarios llevan pidiendo desde hace años. Según algunas fuentes, la Dynamic Island podría pasar a medir bastante menos que en los iPhone 17 Pro, manteniendo sus funciones actuales pero con una presencia visual más discreta.

Sin embargo, conviene ser prudentes. Algunos medios han recogido informaciones contradictorias sobre este punto, incluyendo filtraciones que aseguran que Apple podría mantener la Dynamic Island prácticamente sin cambios porque la tecnología de Face ID bajo la pantalla no estaría lista todavía

Por tanto, es una de las mejoras más interesantes, pero también una de las menos seguras. Apple podría reducir ligeramente el tamaño del recorte, dejarlo igual o reservar un cambio más profundo para una generación posterior.

Chip A20 Pro de 2 nm: más potencia y mejor eficiencia

El salto interno más importante estaría en el nuevo A20 Pro, el chip que se espera para los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Las filtraciones apuntan a que Apple utilizará un proceso de fabricación de 2 nanómetros, lo que debería traducirse en mejoras relevantes de potencia y eficiencia energética. En la práctica, esto permitiría ejecutar tareas más exigentes, mejorar el rendimiento en juegos, edición de vídeo y fotografía computacional, y reducir el consumo en determinadas situaciones.

Este salto también será clave para la inteligencia artificial en el dispositivo. Apple necesita chips cada vez más potentes y eficientes para ejecutar funciones de IA localmente, sin depender siempre de la nube. Eso puede tener ventajas en privacidad, velocidad de respuesta y disponibilidad sin conexión.

Nuevo módem C2 y conectividad más avanzada

Junto al A20 Pro, los rumores hablan de la llegada del módem C2, la segunda generación del chip de conectividad desarrollado por Apple.

Este módem podría mejorar el rendimiento en redes móviles y, según algunas filtraciones, añadir capacidades más avanzadas relacionadas con conectividad vía satélite y 5G. También se menciona un nuevo chip inalámbrico N2, con soporte para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

Si se confirma, estas mejoras podrían notarse en descargas más rápidas, mejor estabilidad de conexión, menor consumo energético y un funcionamiento más sólido de funciones como AirDrop o Punto de acceso personal.

No son cambios tan llamativos como una nueva cámara, pero sí pueden mejorar mucho la experiencia diaria, especialmente para quienes usan el iPhone como herramienta de trabajo o dependen de conexiones rápidas y estables.

La cámara principal podría estrenar apertura variable

La cámara volvería a ser uno de los grandes argumentos de venta de los modelos Pro. Una de las novedades más comentadas es la posible llegada de una apertura variable en la cámara principal de 48 MP.

Hasta ahora, los iPhone han utilizado cámaras con apertura fija. Con una apertura variable, el teléfono podría ajustar físicamente la cantidad de luz que entra al sensor en función de la escena. Esto permitiría mejorar las fotos en distintas condiciones de iluminación y ofrecer más control sobre la profundidad de campo.

En términos sencillos, el usuario podría conseguir desenfoques más naturales en retratos y un comportamiento más flexible en escenas con mucha o poca luz. Sería un paso interesante hacia una experiencia más parecida a la de una cámara tradicional, aunque adaptada al formato móvil.

Diversas fuentes apuntan a que la cámara será una de las grandes áreas de mejora del iPhone 18 Pro, aunque todavía no está claro si la apertura variable será el único gran cambio o si Apple también apostará por sensores más grandes, mejoras en el teleobjetivo o nuevas funciones de software.

Apple Intelligence y una Siri más capaz

El iPhone 18 Pro también debería ser uno de los grandes escaparates de Apple Intelligence y de las futuras mejoras de Siri.

Aunque Apple no ha confirmado las funciones concretas que estarán ligadas a estos modelos, la dirección parece clara: más procesamiento local, más contexto personal y más integración de la inteligencia artificial en apps del sistema.

La evolución esperada de Siri apunta a un asistente más capaz de entender lenguaje natural, interpretar lo que ocurre en pantalla y realizar acciones dentro de aplicaciones. Para eso, el hardware será fundamental. Más potencia de procesamiento, más memoria y un motor neuronal más avanzado permitirían que el iPhone asumiera tareas de IA más complejas sin enviar tantos datos a servidores externos.

También se esperan mejoras en aplicaciones creativas y de productividad, con herramientas capaces de generar, editar, resumir o transformar contenido de forma más integrada en el sistema.

Pantalla LTPO+ para reducir consumo y mejorar la experiencia visual

Otra mejora rumoreada está en la pantalla. Los iPhone 18 Pro y Pro Max podrían incorporar paneles LTPO+, una evolución de la tecnología LTPO utilizada para controlar de forma dinámica la tasa de refresco y el consumo energético.

La ventaja de LTPO+ estaría en un control más fino de la corriente enviada a cada píxel OLED, lo que permitiría adaptar mejor la pantalla al contenido mostrado. En teoría, esto puede mejorar la eficiencia, mantener una experiencia fluida y optimizar el consumo en funciones como la pantalla siempre activa.

También se habla de un nuevo material de pantalla, denominado M16, orientado a mejorar la precisión del color y la calidad visual. Como ocurre con otras filtraciones, habrá que esperar al anuncio oficial para comprobar hasta qué punto estas mejoras se traducen en diferencias visibles frente al iPhone 17 Pro.

El precio podría subir de forma notable

La gran duda está en el precio. Los iPhone 18 Pro podrían llegar en un contexto de componentes más caros, especialmente memoria, almacenamiento, nuevos chips y tecnologías relacionadas con IA.

Aunque Apple no ha confirmado nada, los últimos comentarios de Tim Cook apuntan a que los modelos Pro podrían encarecerse respecto a la generación anterior. El salto a un chip de 2 nm, la posible mejora de cámaras y los nuevos componentes de conectividad no parecen precisamente baratos.

Además, Apple podría aprovechar la generación iPhone 18 para diferenciar todavía más los modelos Pro de los modelos estándar, especialmente si se confirma una estrategia de lanzamientos más escalonada. Algunos rumores señalan que los iPhone 18 Pro llegarían antes que los modelos no Pro, lo que reforzaría la gama premium en la ventana de lanzamiento de septiembre.

Un iPhone 18 Pro más ambicioso, pero todavía envuelto en rumores

Sobre el papel, el iPhone 18 Pro apunta a una generación bastante potente. El chip A20 Pro de 2 nm, una posible cámara con apertura variable, mejoras en conectividad, nuevos colores, pantalla más eficiente y una Dynamic Island más pequeña conforman una lista de novedades muy atractiva.

Sin embargo, no todas las filtraciones tienen el mismo nivel de fiabilidad. La reducción de la Dynamic Island, por ejemplo, sigue siendo objeto de debate. Lo mismo ocurre con algunas funciones de conectividad, los detalles exactos de la cámara y el precio final.

Lo que sí parece claro es que Apple está preparando una generación Pro muy centrada en tres pilares: inteligencia artificial, fotografía y eficiencia. Si a eso se suma una subida de precio, la pregunta será si las mejoras resultan lo bastante importantes como para justificar el salto.

Para quienes tengan un iPhone reciente, quizá no sea una renovación imprescindible. Pero para usuarios con modelos de hace tres o cuatro años, el iPhone 18 Pro podría representar un cambio considerable, especialmente si Apple consigue combinar más potencia con mejor autonomía y una cámara mucho más versátil.