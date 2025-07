Samsung elimina la opción de desbloquear el bootloader en One UI 8

Samsung ha dado un paso que cambiará por completo la experiencia de los usuarios más avanzados de Android.

Con la llegada de One UI 8, la compañía ha eliminado la posibilidad de desbloquear el bootloader en sus dispositivos Galaxy. Esta decisión afecta tanto a los modelos actuales como a los próximos lanzamientos, incluyendo los Galaxy S25, Z Fold 7 y Z Flip 7.

🏖️ ¡Descuentos verano! ¡Selección de descuentazos de PcComponentes para ti! [ Saber más ]

Una restricción que antes solo afectaba a Estados Unidos

En el mercado estadounidense, Samsung ya había bloqueado el desbloqueo del bootloader desde hace años, impidiendo que los usuarios pudieran rootear sus dispositivos o instalar ROMs personalizadas. Sin embargo, en el resto del mundo aún existía la posibilidad de modificar el software. Con One UI 8, esta opción desaparece de forma global.

Informes recientes señalan que las betas de One UI 8 para el Galaxy S25 ya no incluyen la función para desbloquear el bootloader. Además, un análisis detallado del código de la versión estable confirma que esta restricción también está presente en los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7. Esto indica que la medida se aplicará de forma definitiva en todos los dispositivos compatibles con la nueva interfaz.

Impacto en la comunidad de usuarios avanzados

Esta decisión afecta especialmente a los entusiastas de Android que disfrutan de personalizar al máximo sus teléfonos. Sin la opción de desbloquear el bootloader, no será posible instalar ROMs personalizadas ni kernels modificados para aumentar el rendimiento o extender la vida útil de los dispositivos más allá del soporte oficial.

Aunque la restricción genera descontento entre la comunidad más técnica, Samsung ahora ofrece hasta siete años de actualizaciones de Android en muchos de sus modelos de gama alta. Esto reduce la necesidad de recurrir a ROMs personalizadas para mantener los dispositivos actualizados a largo plazo.

La estrategia de Samsung con One UI 8

Con One UI 8, Samsung busca ofrecer un sistema más seguro y homogéneo en todos sus dispositivos, reduciendo los riesgos asociados al root y a las modificaciones profundas. Esto puede mejorar la estabilidad y evitar problemas de seguridad, aunque a costa de sacrificar la flexibilidad para los usuarios avanzados.

Los propietarios de modelos Galaxy que actualicen a One UI 8 deberán asumir que ya no podrán modificar el software a nivel profundo. Esto también implica que, una vez finalizado el periodo de soporte oficial, no habrá opciones sencillas para prolongar la vida útil de sus teléfonos mediante ROMs personalizadas.