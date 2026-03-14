Samsung está probando baterías gigantes de hasta 18.000 mAh para futuros smartphones

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Samsung podría estar trabajando en una nueva generación de baterías para smartphones con capacidades muy superiores a las actuales. Según documentos filtrados recientemente, la compañía estaría probando baterías de silicio con capacidades de hasta 18.000 mAh e incluso 20.000 mAh, lo que supondría un salto enorme en autonomía para los teléfonos móviles.

Estas pruebas reflejan la presión creciente que enfrentan los fabricantes tradicionales frente a los smartphones chinos, que ya están incorporando baterías de silicio-carbono con capacidades superiores a 7.000 mAh.

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El Galaxy S26 Ultra sigue con una batería de 5.000 mAh

El actual Samsung Galaxy S26 Ultra continúa utilizando una batería relativamente convencional de 5.000 mAh, una cifra que se ha mantenido prácticamente inalterada durante varias generaciones de la serie Galaxy.

Mientras tanto, varios fabricantes chinos han empezado a apostar por baterías silicio-carbono, una tecnología que permite aumentar significativamente la densidad energética sin incrementar demasiado el tamaño físico de la batería.

Esto ha permitido que algunos smartphones recientes superen ya los 7.000 mAh, ofreciendo autonomías muy superiores a las de muchos dispositivos de gama alta actuales.

Samsung ya prueba baterías gigantes de hasta 20.000 mAh

Según la filtración publicada por el conocido leaker @phonefuturist, Samsung estaría realizando pruebas internas con varios prototipos de baterías basadas en silicio.

Entre las unidades de prueba se encuentra un modelo con una capacidad impresionante de 20.000 mAh. Sin embargo, este prototipo habría presentado un problema importante durante las pruebas de durabilidad.

Según los documentos filtrados, la batería desarrolló un defecto tras 960 ciclos de carga, lo que indicaría que todavía existen desafíos técnicos importantes antes de que esta tecnología pueda llegar a productos comerciales.

Un prototipo de 18.000 mAh con tres celdas apiladas

Otro de los diseños que Samsung estaría probando es una batería de 18.000 mAh compuesta por tres celdas apiladas.

Este prototipo combina:

una celda de 6.699 mAh con un grosor de 4,2 mm

con un grosor de una celda de 6.000 mAh con 3,9 mm de grosor

con de grosor una celda de 5.527 mAh con 3,28 mm de grosor

En conjunto, el módulo alcanza un grosor total de 12,8 mm, lo que lo hace demasiado voluminoso para la mayoría de los smartphones convencionales.

Por este motivo, este tipo de batería podría resultar más adecuado para teléfonos resistentes o dispositivos orientados a exteriores, donde el grosor del terminal no es tan crítico.

Una batería de 12.000 mAh podría ser más realista

Entre los prototipos que Samsung está evaluando también se encuentra una batería más equilibrada de 12.000 mAh.

Este modelo utiliza dos celdas en lugar de tres y tiene un grosor aproximado de 9,3 mm, lo que la convierte en una opción potencialmente más viable para smartphones comerciales.

Según las estimaciones iniciales de la compañía, esta batería podría ofrecer:

entre 20 y 25 horas de uso activo en un smartphone

en un smartphone una vida útil de hasta 1.500 ciclos de carga antes de que la capacidad caiga al 80%

No obstante, estas cifras siguen siendo teóricas, ya que las pruebas de autonomía y durabilidad todavía están en curso.

Las baterías de silicio podrían cambiar el futuro de los smartphones

Aunque estos prototipos son todavía demasiado gruesos para integrarse en la mayoría de los teléfonos Galaxy actuales, los documentos filtrados muestran claramente que Samsung está invirtiendo activamente en baterías basadas en silicio.

Esta tecnología promete aumentar considerablemente la densidad energética frente a las baterías tradicionales de iones de litio.

Si la compañía consigue resolver los retos relacionados con la estabilidad, el ciclo de vida y el grosor de los módulos, en el futuro podríamos ver smartphones Samsung con capacidades de batería comparables a las de los modelos chinos más avanzados.

Por ahora, el desarrollo sigue en fase experimental, pero las pruebas internas sugieren que Samsung está preparando el terreno para una nueva generación de dispositivos con autonomías mucho mayores.