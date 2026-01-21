Samsung filtra por error una de las novedades clave del Galaxy S26 Ultra

La llegada de la serie Samsung Galaxy S26 está cada vez más cerca y, como suele ocurrir antes de los grandes lanzamientos, las filtraciones empiezan a dibujar con bastante claridad qué novedades traerán los nuevos dispositivos.

Una de las más comentadas en los últimos meses es Pantalla Privada, una función pensada para proteger la información que se muestra en pantalla cuando utilizamos el móvil en lugares públicos.

Hasta ahora, todo apuntaba a rumores y filtraciones, pero Samsung ha terminado confirmando indirectamente su existencia a través de una entrada de blog sobre One UI 8.5, dejando claro que esta característica debutará en exclusiva en el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Qué es la Pantalla Privada y por qué es tan interesante

Pantalla Privada es una función que imita el efecto de los protectores de pantalla con filtro de privacidad, esos que oscurecen el contenido cuando se mira el móvil desde un ángulo lateral. La diferencia es que aquí no hace falta ningún accesorio físico: el efecto se genera directamente desde el panel y el software.

El objetivo es claro: evitar miradas indiscretas en situaciones cotidianas como el transporte público, ascensores, salas de espera o cualquier entorno concurrido. Desde el frente, el contenido sigue siendo visible con normalidad, pero desde los laterales se vuelve mucho más difícil de leer.

Confirmación accidental a través de One UI 8.5

La confirmación de Pantalla Privada ha llegado de una forma poco habitual. En una publicación oficial dedicada a adelantar las novedades de Good Lock para One UI 8.5, Samsung incluyó por error una captura de pantalla que revelaba más de lo previsto.

En esa imagen, centrada en las nuevas opciones de personalización de los ajustes rápidos mediante QuickStar, se puede ver claramente un control dedicado a “Pantalla Privada”. Este pequeño detalle ha sido suficiente para despejar cualquier duda sobre la existencia real de la función.

Un ajuste rápido integrado en el sistema

Según la captura filtrada, el acceso a Pantalla Privada estará integrado directamente en los ajustes rápidos del sistema. El interruptor aparece situado justo debajo del widget de música y encima del acceso a dispositivos cercanos.

Esto sugiere que Samsung quiere que la función sea fácil y rápida de activar o desactivar, algo lógico teniendo en cuenta que su utilidad depende mucho del contexto en el que se encuentre el usuario.

Así funcionará el modo privacidad en la práctica

Además de la captura, se ha descubierto una animación interna que muestra cómo actúa Pantalla Privada cuando se activa. En ella se aprecia claramente el efecto de “pantalla esmerilada” desde los ángulos laterales, mientras que la visión frontal se mantiene prácticamente intacta.

Por lo visto hasta ahora, el efecto es bastante más sofisticado que un simple oscurecimiento, lo que apunta a que podría convertirse en uno de los grandes argumentos de venta del Galaxy S26 Ultra frente a otros móviles premium.

Modo automático según el entorno

Uno de los aspectos más interesantes de Pantalla Privada es que no estaría limitado a un uso manual. Todo indica que Samsung permitirá activar un modo automático capaz de detectar determinadas ubicaciones o situaciones.

Este modo podría activar la protección de forma inteligente en espacios públicos, como ascensores o zonas muy concurridas, y desactivarla automáticamente cuando el usuario vuelve a un entorno privado. Aun así, también será posible mantener la función desactivada por completo si el usuario lo prefiere.

Una función exclusiva del modelo Ultra

Por ahora, toda la información apunta a que Pantalla Privada será una característica exclusiva del Galaxy S26 Ultra, reforzando su posición como el modelo más avanzado de la gama. Esta estrategia encaja con la política habitual de Samsung de reservar las funciones más innovadoras para su flagship más completo.

De confirmarse esta exclusividad, el S26 Ultra sumaría un argumento más para diferenciarse claramente del resto de la familia Galaxy S26.

Fecha de presentación y próximos detalles

La serie Samsung Galaxy S26 se espera para finales de febrero, un calendario que encaja con los lanzamientos recientes de la marca. Hasta entonces, es muy probable que sigan apareciendo más detalles sobre Pantalla Privada y otras novedades de software y hardware.

Todo apunta a que Samsung dará un protagonismo especial a esta función durante la presentación oficial, especialmente en un contexto en el que la privacidad y la seguridad de la información personal son cada vez más importantes para los usuarios.