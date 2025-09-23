Samsung lanza Galaxy Premium Repair: reparaciones rápidas a domicilio con descuentos únicos

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Samsung Electronics Iberia ha presentado Galaxy Premium Repair, un innovador servicio de reparaciones a domicilio para clientes de las gamas Galaxy Z y Galaxy S Ultra.

Este programa ofrece asistencia personalizada en la Comunidad de Madrid y llega acompañado de descuentos especiales en el coste del servicio, reforzando el compromiso de la marca con una atención al cliente rápida, profesional y adaptada al día a día de los usuarios.

Una experiencia de reparación rápida y cómoda

Galaxy Premium Repair busca simplificar al máximo el proceso de reparación de los smartphones más avanzados de Samsung. El servicio se realiza mediante furgonetas 100% eléctricas totalmente equipadas, que se desplazan hasta el lugar elegido por el cliente.

Con la ayuda de técnicos certificados del Servicio Técnico Oficial, la reparación se lleva a cabo en apenas 1,5 horas, sin necesidad de que el usuario se desplace a un centro autorizado.

Según Alberto Luengo, director de Customer Service en Samsung Electronics Iberia, este proyecto reafirma la filosofía de la compañía de ofrecer soluciones prácticas y premium que garanticen que los dispositivos de sus clientes estén siempre en perfectas condiciones.

Cómo funciona Galaxy Premium Repair

El servicio está disponible para modelos seleccionados de las gamas Galaxy Z y Galaxy S Ultra y se solicita de manera sencilla:

Reservar cita a través del chat o teléfono de atención al cliente de Samsung (91 175 00 15). El técnico se pondrá en contacto con el cliente para acordar la fecha y hora, compartiendo su ubicación en tiempo real vía WhatsApp. La reparación se efectúa en la furgoneta de Samsung en aproximadamente 90 minutos.

En cuanto a los costes, el servicio tiene un valor estimado de 100 €, pero Samsung ofrece un 100% de descuento a clientes de la gama Galaxy Z y un 90% de descuento a los usuarios de Galaxy S Ultra. Para reparaciones fuera de garantía, el Servicio Técnico Oficial elaborará un presupuesto personalizado incluyendo piezas y mano de obra.

Ventajas exclusivas para usuarios premium

Este programa de atención forma parte del paquete de servicios especiales lanzados junto con los Samsung Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7. Entre los beneficios adicionales destacan:

Atención prioritaria por teléfono y chat.

Servicio prioritario en recepción y reparación en los centros técnicos.

Sustitución gratuita del protector de pantalla hasta 4 veces durante la garantía legal .

. Teléfono de préstamo premium en caso de reparaciones de larga duración.

Un servicio sostenible y respetuoso con el medio ambiente

Además de mejorar la experiencia de los clientes, Galaxy Premium Repair está diseñado con un enfoque sostenible. Las reparaciones a nivel de componente reducen la generación de residuos electrónicos, mientras que las furgonetas eléctricas contribuyen a disminuir las emisiones de CO2.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Samsung, que persigue alcanzar las emisiones netas cero en 2050, fomentar la economía circular y aplicar innovaciones para enfrentar los retos medioambientales de la industria tecnológica.

Samsung refuerza así su iniciativa Eco-Consciente, impulsada desde el área de Customer Service, demostrando que la innovación tecnológica también puede ir de la mano del respeto al planeta.