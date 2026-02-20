Samsung prepara One UI 9 con cambios sutiles y una IA mucho más protagonista

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La maquinaria de actualizaciones de Samsung no se detiene. Con One UI 8.0 ya distribuido y One UI 8.5 todavía en fase de pruebas, comienzan a aparecer las primeras pistas de One UI 9, la futura capa de personalización que acompañará a Android 17. Aunque su presentación oficial aún parece lejana, varias filtraciones internas de firmware indican que el desarrollo temprano ya está en marcha.

Samsung suele mantener un ritmo relativamente constante en sus grandes lanzamientos de software. Si la compañía repite su estrategia habitual, One UI 9 podría debutar junto a los plegables de mediados de 2026, previsiblemente los sucesores del Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip. Esto encajaría con la tradición de estrenar nuevas versiones importantes de One UI junto a dispositivos emblemáticos.

Por ahora, lo que se ha visto en compilaciones preliminares apunta más a ajustes evolutivos que a una reinvención completa del sistema.

Cambios visuales discretos, pero refinados

Las primeras capturas asociadas a One UI 9 muestran una continuidad clara con el lenguaje de diseño introducido en One UI 8.5. Los elementos flotantes de acción —una de las señas de identidad recientes— permanecen intactos, reforzando la sensación de profundidad y dinamismo en la interfaz.

Uno de los retoques más visibles aparece en el fondo gráfico de determinadas pantallas, ahora con una estética más moderna y limpia. En la parte superior, la disposición sigue una lógica familiar: una flecha de retroceso a la izquierda y un icono de menú tipo “hamburguesa” a la derecha, destinado a mostrar opciones adicionales.

No se trata de cambios drásticos, pero sí de refinamientos que buscan pulir la experiencia visual.

Samsung Internet, el verdadero foco de innovación

Donde One UI 9 parece introducir novedades más interesantes es en Samsung Internet, el navegador propio de la marca. Las builds tempranas sugieren la llegada de un nuevo modo denominado “Compact”, una alternativa de diseño que apuesta por una experiencia más inmersiva.

Este diseño reorganiza la barra inferior, agrupando funciones clave como la búsqueda, las pestañas recientes, el acceso al menú y, de forma destacada, un nuevo botón: “Ask AI”.

Ask AI: inteligencia artificial integrada en la navegación

La función Ask AI apunta a convertirse en uno de los pilares de la experiencia en One UI 9. Según las filtraciones, esta herramienta estaría impulsada por Perplexity AI, integrándose en la estrategia más amplia de Samsung en torno a la inteligencia artificial.

A diferencia de los sistemas tradicionales de resumen de páginas, Ask AI no se limitaría a condensar contenido. La propuesta va más allá:

La IA puede analizar el contexto de lo que el usuario está leyendo y responder a preguntas específicas relacionadas con ese contenido. En ciertos escenarios, incluso sería capaz de apoyarse en el historial de navegación para ofrecer respuestas más personalizadas.

Esto abre la puerta a usos prácticos muy interesantes: comparar precios de productos, extraer conclusiones clave de artículos extensos o aclarar conceptos complejos sin abandonar la página.

Interacción tipo chat y control de privacidad

Las respuestas generadas por Ask AI aparecerían en un formato estructurado, similar a una conversación. Este enfoque tipo chat facilita la lectura, permitiendo un diálogo más natural entre usuario y sistema.

Otro detalle relevante es la gestión del historial conversacional. Las builds tempranas sugieren que el usuario podrá administrar o eliminar estas interacciones, reforzando el control sobre la privacidad, un aspecto cada vez más sensible en funciones basadas en IA.

Disponibilidad limitada en sus primeras fases

Como suele ocurrir con las funciones más avanzadas, Ask AI no estaría disponible en todos los dispositivos desde el primer momento. Todo apunta a que la característica se limitaría inicialmente a móviles compatibles con Galaxy AI, es decir, modelos de gama alta y flagship recientes.

Esta estrategia encaja con la política habitual de Samsung de estrenar capacidades de IA en su segmento premium antes de expandirlas gradualmente.

Más allá de Chrome: el papel estratégico de Samsung Internet

Si estas funciones se materializan en la versión final, Samsung Internet podría reforzar su posición como algo más que una alternativa a Chrome dentro del ecosistema Galaxy.

La integración profunda de inteligencia artificial contextual transformaría el navegador en una herramienta de asistencia activa, capaz de colaborar con el usuario en tareas cotidianas en lugar de limitarse a mostrar contenido web.

One UI 9 frente a One UI 8.5: evolución del enfoque

Mientras que One UI 8.5 parece centrarse principalmente en ajustes visuales, refinamientos estéticos y cambios en fondos de pantalla, One UI 9 da la impresión de seguir una dirección distinta.

Las filtraciones sugieren un mayor énfasis en la IA aplicada a la experiencia diaria, incorporando inteligencia directamente en acciones habituales como la navegación web. Más que rediseñar la interfaz, Samsung parece interesada en hacerla más “inteligente”.

Todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero el cambio de foco resulta evidente.