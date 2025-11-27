Samsung prepara un gran salto en carga rápida con el Galaxy S26 Ultra: Todo lo que sabemos

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Samsung parece estar lista para romper una de sus barreras históricas: la velocidad de carga. Según múltiples filtraciones recientes, la compañía dará un importante salto adelante con el futuro Galaxy S26 Ultra, que llegará con una carga notablemente más rápida que la de generaciones anteriores.

Aunque todavía faltan algunos meses para conocer oficialmente la serie Galaxy S26, la información procedente del firmware de One UI 8.5 ya está permitiendo dibujar claramente lo que Samsung está preparando.

One UI 8.5 confirma Super Fast Charging 3.0

Los archivos internos de One UI 8.5 se han filtrado en Internet, revelando cadenas de texto que hacen referencia directa a una nueva función: Super Fast Charging 3.0. Aunque no aparece la cifra exacta en vatios, todo apunta a que esta tecnología corresponderá a una potencia de 60W, coincidiendo con filtraciones anteriores.

Este cambio representa una evolución significativa respecto a los estándares actuales de Samsung, que durante años se han mantenido muy por debajo de la competencia china.

Una década de avances progresivos en la carga de Samsung

Samsung introdujo por primera vez la carga rápida en 2015 con la serie Galaxy S6, ofreciendo 15W. Cinco años más tarde, con el Galaxy S20 Ultra, la marca subió el listón hasta los 45W, aunque posteriormente lo redujo a 25W en el Galaxy S21 Ultra.

En 2022, Samsung recuperó la carga de 45W con el S22 Ultra, manteniéndola en generaciones posteriores. Con la llegada del Galaxy S26 Ultra en 2026, todo apunta a que la firma surcoreana dará el salto a la carga de 60W, su mayor cifra hasta la fecha.

Un cambio necesario frente a la competencia

El mercado Android lleva varios años apostando por velocidades extremas de carga. En China es habitual ver terminales que alcanzan entre 80W y 240W, aunque suelen basarse en protocolos propietarios, lo que limita la compatibilidad con accesorios universales.

Por su parte, Apple, Google y Samsung siguen apostando por el estándar USB Power Delivery (PD), más universal y seguro, pero también más limitado en velocidad.

El paso a 60W supondrá un equilibrio interesante entre mayor rapidez, compatibilidad total y seguridad energética, permitiendo a Samsung competir mejor sin renunciar a su filosofía.

La serie Galaxy S26 podría marcar una nueva etapa

Con Galaxy AI evolucionando, mejoras en One UI 8.5 y ahora la llegada de una carga mucho más rápida, el Galaxy S26 Ultra podría convertirse en uno de los lanzamientos más relevantes de Samsung en años.

Si se confirman estas especificaciones, la marca pondrá fin a una de las críticas más habituales de los usuarios premium: la velocidad de carga frente a la competencia asiática.