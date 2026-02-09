Samsung se delata: el Galaxy S26 ya tendría fecha oficial

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Los rumores sobre la próxima generación de smartphones de Samsung llevan meses circulando, pero ahora una pista procedente de la propia compañía apunta a que el anuncio oficial está mucho más cerca de lo esperado. Todo indica que la familia Galaxy S26 ya tiene fecha de presentación prácticamente cerrada.

Durante semanas, distintas filtraciones han señalado que Samsung presentaría los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra el próximo 25 de febrero. Ahora, la propia Samsung ha dejado una señal casi inequívoca que refuerza estas informaciones.

La pista no ha llegado en forma de comunicado oficial ni de invitación a prensa, sino a través de un concurso publicado en la cuenta oficial de Samsung Gulf en la red social X.

Un concurso que revela más de lo esperado

Al analizar las bases legales del concurso enlazado en la publicación, aparece una referencia clave al calendario del próximo evento Galaxy Unpacked. El texto divide la promoción en dos fases claramente diferenciadas.

La primera parte del concurso se desarrolla “antes de Galaxy Unpacked” y finaliza el 24 de febrero. La segunda fase, descrita como “durante y después de Galaxy Unpacked”, comienza el 25 de febrero.

El 25 de febrero, la fecha más probable para Galaxy Unpacked

Aunque este detalle no constituye una confirmación oficial directa ni una invitación formal al evento, sí encaja perfectamente con los rumores previos. El hecho de que Samsung utilice el 25 de febrero como punto de inflexión entre ambas fases del concurso refuerza la idea de que esa será la fecha elegida para el próximo Galaxy Unpacked.

Por tanto, todo apunta a que la presentación de la nueva familia Galaxy S26 tendrá lugar ese día, salvo cambios de última hora.

La familia Galaxy S26, lista para debutar

Si se confirma la fecha, Samsung presentaría tres modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. Aunque por ahora no se han revelado detalles oficiales sobre especificaciones o precios, la cercanía del evento sugiere que las filtraciones y adelantos comenzarán a intensificarse en los próximos días.

A falta de una confirmación pública por parte de Samsung, esta información se sitúa como la evidencia más sólida hasta la fecha sobre el calendario del próximo Unpacked. Todo indica que la compañía simplemente tiene que dar el paso final y hacerlo oficial.

Si no hay sorpresas, el 25 de febrero marcará el inicio de una nueva generación Galaxy.