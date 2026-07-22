Samsung Galaxy Watch Ultra2 oficial: batería de 800 mAh y pantalla de 5.000 nits

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Samsung sube el listón de su reloj deportivo más resistente con el Galaxy Watch Ultra2, un modelo concebido para acompañar tanto en entrenamientos exigentes como en actividades al aire libre, inmersiones y expediciones.

La nueva generación mantiene el característico cuerpo de titanio, pero lo combina con un diseño más fino, una pantalla considerablemente más luminosa y una batería mucho mayor.

El reloj tampoco se limita al deporte. Samsung refuerza las funciones de seguimiento del sueño, salud cardiovascular, recuperación y constantes vitales mediante inteligencia artificial, intentando convertir los datos biométricos recopilados durante todo el día en recomendaciones que resulten fáciles de entender.

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El Galaxy Watch Ultra2 se convierte en el reloj más avanzado de Samsung

Samsung define al Galaxy Watch Ultra2 como su smartwatch más potente y completo hasta la fecha. El dispositivo está orientado principalmente a deportistas, aventureros y usuarios que necesitan una mayor resistencia, aunque también mantiene todas las funciones habituales de salud y conectividad.

El nuevo modelo conserva la filosofía del Galaxy Watch Ultra original, pero mejora varios de sus componentes fundamentales. La batería crece, la pantalla alcanza un brillo muy superior y el procesador estrena una arquitectura más eficiente.

El objetivo no es únicamente medir más datos, sino convertirlos en indicaciones útiles mientras el usuario entrena, descansa o realiza una actividad al aire libre. Samsung quiere que el reloj actúe como un asistente que acompañe durante las 24 horas.

Esa ambición también explica la incorporación de funciones altamente especializadas. El Galaxy Watch Ultra2 puede registrar carreras de montaña, calcular pérdidas de líquido y utilizarse como instrumento de apoyo durante una inmersión.

Un diseño de titanio más fino y cómodo

El Galaxy Watch Ultra2 mantiene un marco de titanio diseñado para resistir golpes, vibraciones y condiciones ambientales exigentes. Samsung conserva la conocida combinación de una esfera circular dentro de una estructura exterior de formas más rectas.

A pesar de incorporar una batería bastante más grande, el cuerpo reduce su grosor en un 12% frente al Galaxy Watch Ultra anterior. La reducción pretende hacer que el reloj resulte más cómodo durante el sueño y en periodos prolongados de actividad.

Sus dimensiones son de 47,4 × 47,1 × 10,7 mm. El peso alcanza los 61,5 gramos sin contar la correa, por lo que continúa siendo un reloj grande y contundente pensado para muñecas que admitan un formato de 47 mm.

Samsung acompaña el cuerpo renovado con correas más ligeras y suaves. El ajuste más estable también debería favorecer que el sensor BioActive permanezca correctamente apoyado sobre la piel durante los entrenamientos y el descanso.

La pantalla alcanza un brillo máximo de 5.000 nits

El reloj incorpora una pantalla Super AMOLED de 1,52 pulgadas protegida mediante cristal de zafiro. Su resolución es de 498 × 498 píxeles y admite un modo Always On Display a todo color.

La gran novedad se encuentra en el brillo máximo localizado de hasta 5.000 nits. Samsung asegura que es el primer smartwatch del mercado en alcanzar esta cifra, tomando como referencia los modelos lanzados globalmente hasta junio de 2026.

La mejora está pensada especialmente para consultar mapas, métricas y avisos bajo una iluminación solar intensa. Esto puede resultar útil en montaña, navegación marítima o entrenamientos realizados durante las horas centrales del día.

Los 5.000 nits no se mantienen de manera permanente en toda la superficie. El nivel máximo depende de las condiciones ambientales, la temperatura del dispositivo y el contenido mostrado en cada momento.

Snapdragon Wear Elite impulsa el rendimiento

Samsung abandona en esta generación sus procesadores habituales para apostar por la plataforma Qualcomm Snapdragon Wear Elite. La tabla técnica identifica concretamente el chip SDW6100, fabricado mediante un proceso de 3 nm.

El procesador cuenta con cinco núcleos y está pensado para mejorar tanto la velocidad como la eficiencia energética. También desempeña un papel importante en el procesamiento de datos biométricos y en las funciones impulsadas por inteligencia artificial.

La nueva plataforma debería permitir una navegación más fluida y reducir los tiempos de espera al abrir aplicaciones o consultar mapas. Samsung también relaciona el chip con una mayor precisión en el seguimiento GPS.

El rendimiento sostenido será especialmente relevante durante actividades largas. Un reloj deportivo debe mantener sensores, navegación, pantalla y conectividad funcionando durante horas sin que la interfaz pierda capacidad de respuesta.

Una batería de 800 mAh que crece un 35%

El Galaxy Watch Ultra2 incorpora una batería de 800 mAh. Según Samsung, la capacidad aumenta aproximadamente un 35% frente a la generación anterior, pese a que el cuerpo es ahora más fino.

La mejora busca prolongar el seguimiento de rutas, sueño, actividad física y constantes vitales. También será especialmente importante al utilizar el GPS de doble frecuencia o la conectividad LTE lejos del teléfono.

Una batería de mayor tamaño reduce la necesidad de elegir entre registrar el descanso y llegar con energía suficiente al entrenamiento del día siguiente. Ese equilibrio ha sido tradicionalmente uno de los principales retos de los relojes inteligentes.

Samsung no detalla en la documentación facilitada una cifra concreta de días u horas de autonomía. La duración real dependerá del brillo, el uso del GPS, las llamadas LTE, el modo Always On Display y la frecuencia de las mediciones.

Carga inalámbrica rápida basada en WPC

La batería se recarga mediante un sistema inalámbrico de alta frecuencia basado en WPC. El usuario puede colocar el reloj sobre su base sin conectar físicamente un cable al cuerpo.

Samsung no especifica en la tabla técnica la potencia máxima ni el tiempo necesario para completar una carga. La velocidad puede depender del adaptador, la temperatura y el nivel de batería inicial.

La carga rápida resulta especialmente importante en un reloj concebido para utilizarse durante todo el día y también mientras se duerme. Una recarga breve puede ser suficiente para continuar registrando actividad durante varias horas.

Como ocurre con otros dispositivos compactos, el sistema puede reducir la potencia cuando detecta una temperatura elevada. Esta medida protege la batería y evita que el reloj se caliente excesivamente antes de colocarlo de nuevo en la muñeca.

GPS de doble frecuencia para rutas más precisas

El Galaxy Watch Ultra2 incorpora GPS de doble frecuencia compatible con las bandas L1 y L5. Esta combinación puede mejorar la precisión en zonas urbanas, bosques o terrenos rodeados por paredes rocosas.

El reloj analiza simultáneamente señales de distintas frecuencias para reducir los errores provocados por reflejos y obstáculos. La mejora debería producir rutas más fieles y cálculos más precisos de distancia y ritmo.

La plataforma Snapdragon Wear Elite también interviene en el procesamiento de las señales. Samsung sitúa el nuevo hardware como una referencia en precisión GPS dentro de su gama de relojes Ultra.

La exactitud real seguirá dependiendo de la visibilidad del cielo, la vegetación, los edificios y las condiciones atmosféricas. El posicionamiento puede tardar algo más en estabilizarse al comenzar una actividad en lugares especialmente complicados.

Un modo específico para carrera de montaña

Carrera de montaña es una de las funciones exclusivas del Galaxy Watch Ultra2. Este modo registra información adicional relacionada con el desnivel, la altitud y la progresión durante los ascensos.

El reloj también analiza el impacto del terreno sobre el esfuerzo. La información puede ayudar a comprender por qué dos tramos con una distancia similar producen sensaciones y ritmos completamente diferentes.

El objetivo es gestionar mejor la intensidad y reducir el riesgo de excederse durante una subida exigente. La visualización desde la muñeca permite ajustar el ritmo sin detenerse continuamente a consultar el teléfono.

La función requiere un móvil Android con Android 13 o posterior, Samsung Health 7.0 y una cuenta Samsung. Samsung indica que este modo estará disponible exclusivamente en el Galaxy Watch Ultra2.

Nutrition Alert recomienda cuándo beber

Nutrition Alert complementa la estimación de pérdida por sudoración que ya ofrecían algunos relojes Galaxy. El sistema calcula la cantidad aproximada de líquido perdida en relación con el peso corporal.

A partir de ese análisis, el reloj puede indicar cuándo conviene hidratarse y qué cantidad de líquido consumir. La recomendación aparece durante la actividad para evitar que el usuario tenga que realizar cálculos manuales.

La función puede resultar especialmente útil en carreras largas, entrenamientos con calor o recorridos de montaña. Mantener una hidratación adecuada ayuda a sostener el rendimiento y reduce el riesgo de sufrir problemas durante el esfuerzo.

Nutrition Alert debe activarse desde los ajustes del ejercicio y solo funciona con determinadas actividades. Sus indicaciones son estimaciones y no sustituyen una estrategia de hidratación adaptada a las necesidades médicas de cada persona.

Preparado para bucear hasta 100 metros

Samsung amplía notablemente las posibilidades acuáticas del reloj. El Galaxy Watch Ultra2 ofrece una resistencia al agua de 10 ATM, equivalente a una presión probada de 100 metros bajo determinadas condiciones.

El dispositivo cuenta además con protección IP69K e IPX8. La primera acredita resistencia frente a chorros de agua a alta presión, mientras que la segunda contempla inmersiones controladas en agua dulce.

La certificación EN 13319 permite utilizarlo como instrumento capaz de medir profundidad mediante la presión ambiental. Esta norma se aplica a dispositivos empleados por buceadores.

El reloj también dispone de protección IP6X frente al polvo. Aun así, la resistencia al agua y al polvo puede disminuir con el tiempo debido al desgaste, los golpes o la exposición repetida a determinadas sustancias.

Registra profundidad, duración y temperatura del agua

Cuando el usuario entra en el agua, el Galaxy Watch Ultra2 puede comenzar automáticamente a registrar una inmersión. Esta opción debe activarse previamente desde el apartado de funciones avanzadas.

Durante la actividad, el reloj mide la profundidad, la duración de la inmersión y la temperatura del agua. La información aparece directamente en la muñeca para que el buceador pueda consultarla mientras permanece bajo el agua.

Samsung recomienda enjuagar el dispositivo con agua dulce después de utilizarlo en el mar. También conviene secarlo correctamente y seguir las instrucciones de mantenimiento incluidas en el manual.

La resistencia al agua no garantiza que el reloj funcione en cualquier entorno submarino. La presión dinámica, los golpes, los productos químicos y el deterioro de las juntas pueden alterar su comportamiento.

Ultra2 Diving añadirá funciones avanzadas

Samsung prepara una aplicación exclusiva denominada Ultra2 Diving. Su disponibilidad está prevista para algún momento posterior de 2026, aunque no se proporciona una fecha exacta.

La aplicación permitirá controlar la velocidad de ascenso y descenso. También ofrecerá información relacionada con límites seguros de inmersión y otros parámetros relevantes para la actividad.

Las funciones han sido desarrolladas en colaboración con Mares, una empresa especializada en equipamiento de buceo. Samsung busca así aportar conocimientos procedentes de una marca con experiencia directa en este deporte.

Ultra2 Diving será exclusiva del Galaxy Watch Ultra2 durante dos años entre los relojes con Wear OS. La disponibilidad concreta puede depender del mercado y de las autorizaciones necesarias.

Resistencia militar para condiciones exigentes

El dispositivo ha obtenido la certificación MIL-STD-810H. Samsung lo ha sometido a pruebas relacionadas con temperaturas extremas, humedad, altitud, inmersión, vibraciones, caídas, polvo y niebla salina.

El reloj está diseñado para funcionar mientras se lleva puesto en temperaturas comprendidas aproximadamente entre −20 y 55 °C. Estas cifras corresponden a pruebas internas y no garantizan un funcionamiento perfecto en cualquier situación extrema.

A temperaturas muy altas o bajas, la carga puede bloquearse y algunas funciones pueden cerrarse automáticamente. El reloj también puede apagarse para proteger sus componentes.

El frío afecta especialmente al rendimiento de las baterías. Por ello, una expedición en condiciones invernales puede ofrecer una autonomía inferior a la conseguida en un entorno templado.

Sensor BioActive para realizar un seguimiento continuo

El Galaxy Watch Ultra2 incorpora el sensor Samsung BioActive. El módulo combina medición óptica, señal cardíaca eléctrica y análisis de impedancia bioeléctrica.

Esta integración permite registrar frecuencia cardíaca, composición corporal y diferentes parámetros relacionados con la actividad y la recuperación. El sensor recopila datos durante el día y el sueño.

Samsung utiliza inteligencia artificial para transformar las mediciones en recomendaciones más fáciles de interpretar. La compañía intenta que el usuario no reciba únicamente gráficas, sino también explicaciones y próximos pasos.

El reloj incluye además sensor de temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético y sensor de luz. Estos componentes trabajan conjuntamente para detectar movimientos y contextualizar cada actividad.

Seguimiento de apnea del sueño y constantes vitales

La función de apnea del sueño analiza posibles alteraciones de la respiración durante el descanso. Samsung indica que cuenta con una nueva autorización de la FDA y algoritmos mejorados.

El sistema busca indicios de apnea moderada o grave durante un periodo de dos noches. No sustituye una evaluación médica ni debe utilizarse para confirmar o descartar una enfermedad.

Constantes vitales establece valores de referencia personales a partir de varias noches de datos. El reloj puede avisar cuando detecta una desviación significativa respecto al patrón habitual.

Para que estas funciones sean útiles, es necesario llevar puesto el reloj mientras se duerme. También requieren dispositivos, versiones de software y aplicaciones compatibles, y su disponibilidad varía según el país.

Puntuación de salud cardiovascular más fácil de entender

Samsung añade una puntuación de salud cardiovascular que resume distintos datos en un indicador sencillo. El objetivo es facilitar que el usuario comprenda la evolución general sin interpretar numerosas métricas por separado.

La función se acompaña de recomendaciones personalizadas sobre hábitos. Samsung quiere que el dato sirva como punto de partida para revisar actividad física, descanso y otras rutinas cotidianas.

La configuración inicial requiere utilizar el reloj durante al menos 24 horas, incluyendo periodos despierto y dormido. Una mayor cantidad de datos puede ayudar a construir un patrón personal más representativo.

La puntuación no está destinada al diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. Ante síntomas, alteraciones persistentes o dudas de salud, debe consultarse a un profesional sanitario.

Carga cardiovascular diaria ayuda a ajustar el entrenamiento

Carga cardiovascular diaria analiza la intensidad acumulada de la actividad. El reloj intenta determinar si el volumen de ejercicio resulta adecuado para el nivel de recuperación del usuario.

Las recomendaciones pueden ayudar a decidir cuándo conviene realizar un entrenamiento intenso y cuándo sería preferible reducir la carga. El sistema busca evitar tanto el sobreentrenamiento como periodos excesivamente largos de inactividad.

La función necesita al menos siete días de registros, aunque Samsung recomienda utilizar el dispositivo durante 28 días para obtener una precisión mayor.

Los valores pueden aumentar también por situaciones ajenas al entrenamiento. El estrés, la ansiedad o determinadas emociones elevan la frecuencia cardíaca y pueden influir en la interpretación.

Índice de condición física combina diferentes mediciones

El índice de condición física reúne información sobre actividad, composición corporal y capacidad aeróbica. La intención es ofrecer una visión más completa que la proporcionada por un único indicador.

Para calcularlo, Samsung necesita al menos una medición de bioimpedancia y otra de VO₂ máx. También requiere dos días de actividad registrada y datos de pasos.

El reloj utiliza el resultado para plantear objetivos personalizados destinados a mejorar el rendimiento diario. Estos objetivos pueden cambiar conforme evolucionan las mediciones.

La precisión depende de la colocación del reloj, la calidad de las mediciones y la constancia de uso. Las cifras deben interpretarse como una orientación y no como una evaluación clínica.

Alertas para proteger la salud auditiva

El Galaxy Watch Ultra2 puede monitorizar los niveles de ruido ambiental. El usuario recibe una alerta cuando la exposición alcanza valores que podrían resultar perjudiciales.

Samsung Health también genera informes para revisar la exposición a lo largo del tiempo. La información puede ayudar a tomar conciencia de entornos especialmente ruidosos antes de que el problema pase inadvertido.

La función debe activarse manualmente desde Samsung Health en el propio reloj. El usuario puede acceder al apartado Audición y habilitar la monitorización del sonido.

El reloj no sustituye un sonómetro profesional ni una revisión auditiva. Sin embargo, puede funcionar como un aviso temprano para reducir el volumen o utilizar protección adecuada.

Wear OS 7 con la interfaz One UI 9 Watch

El sistema operativo es Wear OS 7, desarrollado por Google y adaptado por Samsung. Sobre él funciona la interfaz One UI 9 Watch, que mantiene la estética y las aplicaciones del ecosistema Galaxy.

La plataforma permite descargar aplicaciones compatibles desde Google Play. También integra Samsung Health, mapas, servicios de música, pagos y herramientas de comunicación.

One UI 9 Watch centraliza las funciones deportivas, de salud y conectividad dentro de una interfaz preparada para la pantalla circular. Los controles deben poder utilizarse rápidamente incluso durante una actividad.

El reloj necesita un smartphone Android con Android 13 o posterior y más de 1,5 GB de memoria. La activación exige un teléfono compatible con los servicios móviles de Google.

LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi y NFC

La conectividad incluye LTE, lo que permite utilizar determinados servicios sin tener el teléfono cerca. La disponibilidad de una versión celular y la compatibilidad con eSIM dependerán del operador y del mercado.

El dispositivo incorpora Bluetooth 6.0 y Wi-Fi en las bandas de 2,4 y 5 GHz. Estas conexiones permiten sincronizar información, utilizar auriculares y recibir actualizaciones.

El chip NFC hace posible utilizar pagos móviles y otras interacciones de corto alcance. El servicio disponible puede variar según el país, el banco y las aplicaciones compatibles.

La conectividad continua aumenta el consumo energético. Mantener LTE, GPS y pantalla activa durante una ruta larga puede reducir notablemente la autonomía frente a un uso cotidiano.

Tres correas adaptadas a usos diferentes

Samsung ofrecerá una colección específica de correas Ultra. Las alternativas están pensadas para adaptar el reloj a deportes acuáticos, carreras, aventuras o un entorno más formal.

Marine Band utiliza silicona ligera y transpirable. Su construcción está orientada a condiciones extremas y actividades en las que la correa estará expuesta al agua durante bastante tiempo.

PeakForm Band combina un material híbrido con un acabado más elegante. Samsung pretende que pueda utilizarse tanto en un entrenamiento como en una reunión de trabajo.

Trail Band está fabricada en tejido transpirable y ofrece un ajuste cómodo durante actividades prolongadas. Esta opción se dirige especialmente a corredores y usuarios que realizan deporte al aire libre.

Samsung Care+ y herramientas de diagnóstico

Samsung Care+ permite contratar cobertura frente a daños accidentales. Dependiendo del plan y del país, también puede incluir ampliación de garantía, asistencia internacional y piezas originales.

La opción de robo y pérdida permite presentar hasta dos reclamaciones anuales. También ofrece herramientas para bloquear remotamente el dispositivo en caso de desaparición.

Los planes pueden gestionarse desde el apartado Garantía y cuidado de un teléfono Galaxy con One UI 9. Este centro reúne información de cobertura, autodiagnósticos y solicitudes de reparación.

Las condiciones, franquicias y promociones varían según el mercado. Conviene revisar los límites y exclusiones concretos antes de contratar el servicio.

Pruebas gratuitas de Strava e iFIT

Los compradores podrán acceder a una prueba de Strava durante 60 días. La aplicación permite registrar entrenamientos, descubrir rutas y compartir actividades con otros deportistas.

Samsung incluye también dos meses de iFIT en mercados seleccionados, entre ellos España. La plataforma ofrece entrenamientos guiados por instructores y rutas virtuales en distintos lugares del mundo.

Colores, reservas y fecha de lanzamiento

El Galaxy Watch Ultra2 se comercializará únicamente en un tamaño de 47 mm. Los compradores podrán elegir entre los acabados Titanium Silver y Titanium Gray.

El periodo de reserva comenzará el 22 de julio de 2026. La disponibilidad general está prevista para el 7 de agosto de 2026, aunque las fechas pueden variar dependiendo del mercado.

El reloj llegará acompañado por el Galaxy Watch9, que se venderá en tamaños de 40 y 44 mm. El Ultra2 quedará reservado para quienes necesiten la máxima batería, resistencia y especialización deportiva.

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Tabla de especificaciones del Samsung Galaxy Watch Ultra2

Característica Samsung Galaxy Watch Ultra2 Tamaño 47 mm Dimensiones 47,4 × 47,1 × 10,7 mm Peso 61,5 gramos, sin correa Material Marco de titanio y cristal de zafiro Pantalla Super AMOLED de 1,52 pulgadas, 498 × 498 píxeles, Always On Display a todo color y brillo máximo localizado de hasta 5.000 nits Procesador Qualcomm Snapdragon Wear Elite SDW6100, cinco núcleos y fabricación de 3 nm Memoria RAM 2 GB Almacenamiento 64 GB Batería 800 mAh Carga Carga inalámbrica rápida de alta frecuencia basada en WPC Sistema operativo Wear OS 7 Powered by Samsung Interfaz One UI 9 Watch Sensor principal Samsung BioActive con sensor óptico, señal cardíaca eléctrica y análisis de impedancia bioeléctrica Otros sensores Temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético y sensor de luz Posicionamiento GPS de doble frecuencia L1 + L5 Conectividad LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz y NFC Resistencia al agua 10 ATM, IPX8 e IP69K Resistencia al polvo IP6X Certificaciones MIL-STD-810H y EN 13319 para instrumentos de buceo Funciones deportivas destacadas Carrera de montaña, Nutrition Alert, pérdida por sudoración y funciones de buceo Funciones de salud Apnea del sueño, constantes vitales, puntuación de salud cardiovascular, carga cardiovascular diaria, índice de condición física y audición Correas Marine Band, PeakForm Band y Trail Band Colores Titanium Silver y Titanium Gray Compatibilidad Smartphones con Android 13 o posterior, más de 1,5 GB de RAM y Google Mobile Services