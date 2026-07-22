Samsung Galaxy Watch9: pantalla de 3.000 nits y Snapdragon Wear Elite

🔋 ¡Cupón! ¡Análisis y cupón de descuento de estación de energía Nomad1800 Pro! [ Saber más ]

Samsung renueva su reloj inteligente más equilibrado con el Galaxy Watch9, un modelo que busca pasar desapercibido en la muñeca mientras recopila información durante todo el día. La nueva generación apuesta por un diseño más cómodo, una pantalla mucho más luminosa y un procesador destinado a mejorar tanto la fluidez como la eficiencia.

El apartado de salud vuelve a ser uno de sus grandes argumentos. El Galaxy Watch9 incorpora nuevas métricas cardiovasculares, análisis del sueño, seguimiento de la recuperación y recomendaciones personalizadas mediante inteligencia artificial, todo ello integrado en Samsung Health.

Samsung Galaxy Watch9 PRECIO: 439€ 🎁 Ver 1 oferta Samsung

El Galaxy Watch9 quiere acompañarte durante todo el día

Samsung presenta el Galaxy Watch9 como un reloj diseñado para utilizarse de forma continuada. No busca únicamente registrar un entrenamiento aislado, sino recopilar datos durante la actividad, el descanso y las rutinas diarias.

La comodidad resulta especialmente importante para conseguir ese objetivo. Un reloj puede incorporar muchos sensores, pero sus mediciones pierden valor si el usuario termina quitándoselo por resultar pesado o molesto durante la noche.

Samsung intenta que el Galaxy Watch9 se convierta en una presencia constante y discreta en la muñeca. La información obtenida durante varios días permite construir valores de referencia personalizados y detectar cambios respecto al patrón habitual.

Este enfoque lo diferencia del Galaxy Watch Ultra 2, orientado a actividades extremas y deportes especializados. El Watch9 mantiene una propuesta más accesible para quienes priorizan bienestar, actividad cotidiana y seguimiento del sueño.

Dos tamaños para adaptarse a muñecas diferentes

El Galaxy Watch9 estará disponible en versiones de 40 y 44 mm. Samsung mantiene así una estrategia conocida que permite elegir entre un formato compacto y otro con una pantalla y una batería de mayor capacidad.

El modelo de 40 mm mide 42,7 × 40,4 × 8,6 mm y pesa 31,5 gramos. Estas dimensiones pueden resultar especialmente adecuadas para muñecas pequeñas o usuarios que prefieren un reloj menos voluminoso.

La versión de 44 mm aumenta sus medidas hasta 46 × 43,7 × 8,6 mm y pesa 34 gramos. La diferencia de peso es reducida, por lo que el modelo grande continúa siendo bastante ligero para utilizarlo durante el sueño.

La elección dependerá principalmente del tamaño de la muñeca, la visibilidad deseada y la autonomía. El cuerpo de 44 mm ofrece una pantalla mayor y una batería de 445 mAh, mientras que el de 40 mm utiliza una batería de 390 mAh.

Un marco de aluminio ligero y resistente

Samsung utiliza un marco de aluminio para construir el Galaxy Watch9. Este material permite mantener un peso bajo sin renunciar a la resistencia necesaria para soportar el uso cotidiano.

El reloj conserva la silueta acolchada que caracteriza a las últimas generaciones Galaxy Watch. La compañía ha refinado la forma para conseguir que el cuerpo se apoye de manera más natural sobre la muñeca.

Un ajuste más ceñido puede mejorar la estabilidad de las mediciones biométricas. Si el sensor se mueve demasiado durante el ejercicio o el sueño, la lectura de la frecuencia cardíaca y otros parámetros puede perder precisión.

El aluminio también diferencia al Watch9 del Galaxy Watch Ultra2, que utiliza titanio. El modelo convencional está pensado para resultar más ligero, discreto y cómodo, mientras que el Ultra prioriza la resistencia extrema.

Una pantalla protegida mediante cristal de zafiro

Las dos versiones utilizan una pantalla Super AMOLED protegida mediante cristal de zafiro. Este material ofrece una resistencia a los arañazos superior a la de muchos cristales convencionales.

El modelo de 40 mm incorpora un panel de 1,34 pulgadas con resolución de 438 × 438 píxeles. La versión de 44 mm aumenta el tamaño hasta 1,47 pulgadas y ofrece una resolución de 480 × 480 píxeles.

Ambos paneles mantienen una elevada densidad de píxeles para mostrar textos, gráficos y esferas con nitidez. La interfaz circular aprovecha el espacio mediante elementos distribuidos alrededor del borde.

La protección de zafiro no convierte la pantalla en indestructible. Los golpes fuertes pueden dañar el panel o el cuerpo, pero debería resistir mejor el contacto cotidiano con superficies y pequeños objetos.

Hasta 3.000 nits para consultar el reloj bajo el sol

Samsung eleva el brillo máximo hasta los 3.000 nits. Esta cifra representa una mejora importante para quienes utilizan el reloj durante entrenamientos o desplazamientos al aire libre.

Una pantalla más luminosa facilita comprobar el ritmo, las notificaciones y las indicaciones de navegación sin cubrir el reloj con la mano. La visibilidad exterior es especialmente importante en un dispositivo que debe consultarse durante apenas unos segundos.

Los 3.000 nits corresponden al nivel máximo alcanzable en determinadas condiciones. El brillo puede reducirse automáticamente para controlar la temperatura y el consumo energético.

El reloj incorpora además un modo Always On Display a todo color. Esta función mantiene visible la hora y cierta información, aunque incrementa el gasto de batería frente al encendido mediante gesto.

Snapdragon Wear Elite sustituye a los chips habituales

El Galaxy Watch9 utiliza la plataforma Qualcomm Snapdragon Wear Elite. La tabla técnica identifica concretamente el procesador SDW6100, fabricado mediante un proceso de 3 nm y equipado con cinco núcleos.

La nueva plataforma busca mejorar la velocidad de la interfaz y la eficiencia. Samsung promete un seguimiento de salud fluido, sin retrasos perceptibles al cambiar entre aplicaciones o consultar métricas.

El procesador también debe gestionar las funciones de inteligencia artificial y los algoritmos que interpretan los datos biométricos. Parte del análisis puede ejecutarse en el reloj, mientras que otras funciones dependen del teléfono y de Samsung Health.

Una fabricación de 3 nm puede ayudar a reducir el consumo, aunque la autonomía real dependerá igualmente de la pantalla, el GPS, la conectividad LTE y la frecuencia de las mediciones.

2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento

El Galaxy Watch9 incorpora 2 GB de memoria RAM. Esta cantidad permite mantener la interfaz, las aplicaciones y los servicios de seguimiento funcionando de forma simultánea.

El almacenamiento interno alcanza los 32 GB. Parte de ese espacio estará ocupado por Wear OS, One UI Watch y las aplicaciones preinstaladas.

El espacio restante puede utilizarse para descargar aplicaciones, música, podcasts y mapas. Esto permite salir a entrenar sin llevar el smartphone y seguir escuchando contenido mediante auriculares Bluetooth.

La capacidad resulta inferior a los 64 GB del Galaxy Watch Ultra2, pero debería ser suficiente para un uso habitual. Los usuarios que almacenen grandes listas de reproducción tendrán que gestionar el espacio con algo más de atención.

Batería de 390 o 445 mAh según el tamaño

El modelo de 40 mm incorpora una batería de 390 mAh. Samsung la presenta como una solución eficiente para registrar actividad, sueño y constantes vitales durante el día y la noche.

La versión de 44 mm eleva la capacidad hasta los 445 mAh. El aumento compensa en parte el consumo adicional de una pantalla más grande y puede ofrecer algo más de margen entre cargas.

Samsung no especifica una cifra exacta de autonomía en la documentación facilitada. La duración dependerá del uso del GPS, la versión LTE, el brillo y la activación del modo de pantalla siempre encendida.

El seguimiento nocturno obliga a planificar mejor las recargas. Una sesión breve antes de dormir o durante la ducha puede ayudar a mantener el reloj activo sin perder datos de sueño.

Carga inalámbrica rápida basada en WPC

El Galaxy Watch9 utiliza un sistema de carga inalámbrica rápida basado en WPC. El reloj se coloca sobre una base magnética sin necesidad de introducir un cable en el dispositivo.

La documentación no especifica la potencia ni el tiempo necesario para alcanzar el 100%. La velocidad final puede depender del cargador utilizado, la temperatura y el nivel inicial.

Una carga rápida resulta especialmente útil en un reloj diseñado para permanecer puesto las 24 horas. Cuanto menos tiempo pase fuera de la muñeca, más completo será el historial de datos.

El proceso puede ralentizarse si el dispositivo está caliente después de un entrenamiento o de utilizar la conectividad LTE. El sistema reduce la potencia para proteger la batería y los componentes internos.

Wear OS 7 y One UI 9 Watch llegan de fábrica

El sistema operativo es Wear OS 7 Powered by Samsung. La plataforma permite instalar aplicaciones desde Google Play y acceder a servicios como mapas, música, mensajería y pagos.

Samsung añade su interfaz One UI 9 Watch. La capa adapta la estética de los teléfonos Galaxy a la pantalla circular y organiza las funciones de salud mediante tarjetas y accesos rápidos.

La combinación de Wear OS y One UI ofrece integración con el ecosistema de Google y con los servicios propios de Samsung. El usuario puede utilizar Google Maps, Samsung Health y otras aplicaciones desde el mismo reloj.

Algunas funciones avanzadas requieren un smartphone Samsung Galaxy. Otras pueden utilizarse con teléfonos Android compatibles, siempre que dispongan de Google Mobile Services.

El sensor BioActive reúne varias tecnologías

El Galaxy Watch9 incorpora el sensor Samsung BioActive. Este módulo combina lectura óptica de señales biológicas, señal cardíaca eléctrica y análisis de impedancia bioeléctrica.

La parte óptica permite medir la frecuencia cardíaca y analizar cambios durante el ejercicio o el descanso. La señal eléctrica se utiliza para funciones como el electrocardiograma en los mercados donde está disponible.

El análisis de impedancia bioeléctrica ayuda a estimar la composición corporal. El reloj envía una corriente imperceptible y utiliza la respuesta para calcular valores relacionados con grasa, músculo y agua corporal.

Estas mediciones son orientativas y pueden verse afectadas por la colocación, la hidratación y otros factores. No deben utilizarse como sustituto de una evaluación médica.

Más sensores para interpretar cada actividad

El conjunto de sensores incluye un medidor de temperatura. Este componente puede aportar información adicional durante el sueño y ayudar a contextualizar cambios fisiológicos.

También encontramos acelerómetro, giroscopio y sensor geomagnético. Estos elementos detectan movimientos, orientación y dirección para reconocer actividades y mejorar la navegación.

El barómetro permite medir cambios de presión y calcular desniveles. Puede resultar útil al subir escaleras, realizar senderismo o analizar recorridos con variaciones de altitud.

Un sensor de luz ajusta automáticamente el brillo de la pantalla. La combinación de todos estos componentes permite que el reloj interprete mejor el contexto en el que se encuentra el usuario.

GPS de doble frecuencia para rutas más precisas

El Galaxy Watch9 incorpora posicionamiento GPS compatible con las frecuencias L1 y L5. Esta configuración puede mejorar la precisión en zonas urbanas, bosques y lugares rodeados por obstáculos.

Las señales de doble frecuencia ayudan a reducir errores provocados por reflejos en edificios o paredes rocosas. El resultado debería ser un trazado más fiel de las rutas y una estimación más precisa de la distancia.

El GPS puede utilizarse sin llevar el teléfono durante actividades como correr, caminar o montar en bicicleta. Los datos se sincronizan posteriormente con Samsung Health.

La precisión real dependerá del entorno y de la visibilidad del cielo. El posicionamiento puede tardar algo más en estabilizarse al comenzar una actividad en una zona complicada.

Seguimiento de la apnea del sueño

La función de apnea del sueño analiza posibles alteraciones en la respiración durante el descanso. Samsung señala que cuenta con una nueva autorización de la FDA y algoritmos de inteligencia artificial.

El sistema busca indicios de apnea moderada o grave durante un periodo de dos noches. Los registros deben obtenerse dentro de un intervalo de diez días y no tienen que ser consecutivos.

La función no diagnostica ni trata la apnea del sueño. Su objetivo es ofrecer una indicación orientativa que pueda animar al usuario a consultar con un profesional sanitario.

La disponibilidad depende del país y requiere un smartphone Galaxy compatible. Samsung desaconseja su uso a personas embarazadas o que ya hayan recibido un diagnóstico previo de apnea.

Constantes vitales crea un patrón personal

La función Constantes vitales recopila datos durante el sueño y establece valores de referencia propios de cada usuario. El sistema necesita varias noches para comprender el patrón habitual.

Cuando detecta una desviación relevante, puede mostrar una alerta. El objetivo es señalar cambios que podrían pasar inadvertidos al consultar cada métrica por separado.

La función requiere al menos siete noches de datos. El usuario debe dormir con un Galaxy Watch o un Galaxy Ring vinculado a Samsung Health.

Las alertas no identifican automáticamente la causa de la variación. El estrés, el ejercicio, una noche de poco descanso o una enfermedad pueden influir en los datos.

Puntuación de salud cardiovascular simplifica los datos

Samsung añade una puntuación destinada a resumir el estado cardiovascular. En lugar de mostrar únicamente varias gráficas, el sistema ofrece un indicador más fácil de interpretar.

La puntuación se acompaña de recomendaciones personalizadas relacionadas con hábitos de vida. El usuario puede utilizarla para observar tendencias y valorar cómo cambian sus rutinas.

La configuración inicial requiere llevar puesto el reloj durante 24 horas, incluyendo periodos de vigilia y sueño. El servicio también necesita Samsung Health 7.0 y una cuenta Samsung.

La función no está diseñada para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades. Cualquier preocupación relacionada con la salud cardiovascular debe consultarse con un profesional.

Carga cardiovascular diaria orienta sobre la recuperación

Carga cardiovascular diaria analiza el esfuerzo acumulado durante las actividades. El sistema intenta determinar si el volumen de ejercicio encaja con la capacidad de recuperación del usuario.

Las recomendaciones pueden sugerir aumentar, mantener o reducir la intensidad. La finalidad es evitar tanto el sobreentrenamiento como una carga insuficiente para mejorar.

La función necesita al menos siete días de registros, aunque Samsung recomienda 28 días para conseguir una precisión óptima.

Los valores pueden aumentar por factores ajenos al ejercicio. Situaciones de estrés, ansiedad o tensión también elevan la frecuencia cardíaca y pueden alterar la carga estimada.

Índice de condición física reúne varias métricas

El índice de condición física ofrece una visión combinada de diferentes parámetros. Samsung utiliza datos de actividad, bioimpedancia, pasos y capacidad aeróbica.

Para iniciar el cálculo se necesita al menos una medición de composición corporal y otra de VO₂ máx. También hacen falta dos días de actividad registrada.

El reloj utiliza el resultado para establecer objetivos personalizados. Estos objetivos pueden evolucionar conforme el usuario mejora o cambia sus hábitos.

La estimación depende de la calidad de las mediciones y de la constancia de uso. Debe interpretarse como una herramienta de seguimiento y no como una prueba clínica.

Audición avisa ante niveles de ruido perjudiciales

El Galaxy Watch9 puede supervisar el ruido ambiental. Cuando detecta niveles potencialmente perjudiciales, muestra una alerta para avisar al usuario.

Samsung Health también permite revisar informes sobre la exposición. La información puede ayudar a identificar entornos ruidosos y reducir el tiempo de permanencia en ellos.

La monitorización debe activarse manualmente desde el apartado Audición de Samsung Health. El usuario mantiene así el control sobre cuándo desea utilizarla.

El reloj no sustituye un instrumento profesional ni una revisión auditiva. Su función es ofrecer una advertencia orientativa ante exposiciones que podrían resultar dañinas.

LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi y NFC

El Galaxy Watch9 es compatible con LTE en las versiones y mercados correspondientes. Esta conexión permite recibir llamadas, mensajes y datos sin tener el teléfono cerca.

También incorpora Bluetooth 6.0 y Wi-Fi en las bandas de 2,4 y 5 GHz. Estas conexiones se utilizan para sincronizar datos, instalar aplicaciones y enlazar accesorios.

El chip NFC permite realizar pagos móviles desde la muñeca. La disponibilidad del servicio depende del banco, el país y las aplicaciones compatibles.

La conectividad LTE consume más batería que el funcionamiento mediante Bluetooth. Los usuarios que la utilicen durante varias horas pueden notar una reducción considerable de autonomía.

Resistencia al agua, polvo y golpes

El Galaxy Watch9 cuenta con resistencia al agua de 5 ATM. Esta clasificación permite utilizarlo durante actividades acuáticas compatibles, aunque no equivale a las capacidades de buceo del Ultra2.

También dispone de certificación IP68 frente al polvo y al agua. La protección está pensada para el uso cotidiano, la lluvia y determinadas actividades, no para cualquier entorno extremo.

Samsung añade la certificación MIL-STD-810H. El reloj ha sido sometido a pruebas relacionadas con golpes, vibraciones, temperatura y otras condiciones ambientales.

La resistencia puede disminuir con el paso del tiempo. Los daños, el desgaste o las reparaciones pueden afectar a las juntas y reducir la protección inicial.

Tres familias de correas para personalizar el reloj

Samsung amplía la colección de correas para el Galaxy Watch9. Las nuevas opciones están diseñadas para adaptarse a entrenamientos, uso diario y descanso.

Sports Band es una correa todoterreno más fina y suave. Su diseño permite pasar del ejercicio a las actividades cotidianas sin cambiar de accesorio.

Misty Band utiliza silicona suave y un ajuste firme para reducir los rebotes durante el movimiento. Sus acabados bitono aportan un aspecto algo más elegante.

Fabric Band está fabricada en un material ligero y transpirable. Samsung la recomienda especialmente para el uso diario y para dormir con el reloj.

Samsung Care+ y herramientas de diagnóstico

Samsung Care+ ofrece cobertura frente a daños accidentales. Dependiendo del plan, también puede incluir ampliación de garantía y asistencia en diferentes países.

La modalidad de robo y pérdida permite presentar hasta dos reclamaciones al año. También ofrece opciones para bloquear el dispositivo de manera remota.

El plan puede gestionarse desde Garantía y cuidado en un teléfono Galaxy con One UI 9. Este apartado reúne diagnósticos, información de cobertura y solicitudes de reparación.

Las condiciones, franquicias y promociones dependen de cada mercado. Conviene revisar los términos antes de contratar el servicio.

Pruebas gratuitas de Strava e iFIT

Los compradores podrán disfrutar de una prueba de Strava durante 60 días. La aplicación permite registrar entrenamientos y compartirlos con una comunidad global.

También se incluyen dos meses gratuitos de iFIT en España y otros mercados seleccionados. La plataforma ofrece entrenamientos guiados y rutas virtuales.

Colores, reservas y lanzamiento del Galaxy Watch9

El Galaxy Watch9 de 40 mm estará disponible en los colores Graphite y Cream. La versión de 44 mm podrá adquirirse en Graphite y Silver.

El periodo de reserva comenzará el 22 de julio de 2026. La disponibilidad general está prevista para el 7 de agosto de 2026.

Samsung Galaxy Watch9 PRECIO: 439€ 🎁 Ver 1 oferta Samsung

Tabla de especificaciones del Samsung Galaxy Watch9

Característica Galaxy Watch9 de 40 mm Galaxy Watch9 de 44 mm Dimensiones 42,7 × 40,4 × 8,6 mm 46 × 43,7 × 8,6 mm Peso 31,5 gramos 34 gramos Material Marco de aluminio y cristal de zafiro Pantalla Super AMOLED de 1,34 pulgadas, 438 × 438 píxeles, Always On Display y hasta 3.000 nits Super AMOLED de 1,47 pulgadas, 480 × 480 píxeles, Always On Display y hasta 3.000 nits Procesador Qualcomm Snapdragon Wear Elite SDW6100, cinco núcleos y fabricación de 3 nm Memoria RAM 2 GB Almacenamiento 32 GB Batería 390 mAh 445 mAh Carga Carga inalámbrica rápida basada en WPC Sistema operativo Wear OS 7 Powered by Samsung Interfaz One UI 9 Watch Sensor principal Samsung BioActive con sensor óptico, señal cardíaca eléctrica y análisis de impedancia bioeléctrica Otros sensores Temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético y sensor de luz Posicionamiento GPS de doble frecuencia L1 + L5 Conectividad LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz y NFC Resistencia 5 ATM, IP68 y MIL-STD-810H Funciones de salud Apnea del sueño, constantes vitales, puntuación de salud cardiovascular, carga cardiovascular diaria, índice de condición física y audición Correas Sports Band, Misty Band y Fabric Band Colores Graphite y Cream Graphite y Silver Compatibilidad Android 13 o posterior, más de 1,5 GB de RAM y Google Mobile Services