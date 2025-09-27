Se filtra el primer Samsung tri-fold: así será el plegable más ambicioso

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Samsung está preparando un nuevo dispositivo plegable con pantalla triple, y las últimas filtraciones apuntan a que podría lanzarse antes de que acabe 2025.

Este innovador dispositivo, conocido provisionalmente como Galaxy G Fold, promete convertirse en un auténtico dispositivo de productividad, capaz de sustituir tanto a una tablet como a un ordenador portátil.

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Aunque los detalles sobre el hardware son todavía escasos, en los últimos meses han aparecido animaciones filtradas que muestran cómo funcionará el software en este dispositivo. Las primeras llegaron en agosto, revelando funciones inalámbricas, y ahora se han difundido nuevos vídeos que ilustran cómo se adaptará One UI a un formato de pantalla múltiple.

Hello again multifold 👋

We've got a bunch videos for you…

1/5🧵 With the help of @evowizz pic.twitter.com/GUhI8HPx5g — Highest (@TechHighest) September 26, 2025

Una experiencia multitarea mejorada

Las animaciones muestran cómo las aplicaciones podrán continuar desde la pantalla externa hacia la interna, además de nuevas formas de personalizar el escritorio cuando el dispositivo esté completamente desplegado.

También se aprecia la integración de Galaxy AI en la app Samsung Internet, con opciones avanzadas para llamadas en ventanas flotantes que se pueden mover libremente, optimizando la multitarea.

Entre las novedades, se observa la capacidad de duplicar apps del home de la pantalla de cubierta en la interior, así como el cambio automático al modo retrato en el panel extendido. Todo apunta a que Samsung está trabajando para que el G Fold ofrezca una experiencia similar a la de una tablet de gama alta.

Una de las filtraciones más llamativas es la incorporación de un zoom 100x, algo inédito en un plegable de Samsung. Esto indica que el dispositivo podría integrar una lente periscópica de última generación, lo que lo convertiría en un rival serio para los smartphones premium con capacidades fotográficas avanzadas.

Otro detalle confirmado en las animaciones es el soporte para Samsung DeX, la función que permite conectar el móvil a una pantalla externa y usarlo como un PC. En el Galaxy Z Fold 7 esta función ya ofrecía una experiencia cercana a un portátil, aunque limitada. Con el nuevo formato tri-fold, DeX podría finalmente convertirse en una alternativa real para quienes buscan productividad sin cargar con un ordenador.

¿Podrá con todo? La duda sobre la autonomía

El gran interrogante es si este dispositivo será capaz de gestionar tantas funciones con solvencia. El Galaxy Z Fold 7 ofrecía una batería de 4.400 mAh, menor que los 5.000 mAh del Galaxy S25 Ultra, y en pruebas alcanzó unas 10 horas y 55 minutos de autonomía, por debajo de rivales como el OnePlus Open o el Pixel 9 Pro Fold.

Habrá que ver si el G Fold integra una batería mayor para responder a las necesidades de su enorme pantalla y funciones avanzadas.

Sobre el papel, las filtraciones sitúan al Samsung Galaxy G Fold como un equipo que combina la potencia de un smartphone, la versatilidad de una tablet y las capacidades de un portátil. Si logra equilibrar multitarea, fotografía y autonomía, podría convertirse en el mayor salto en la historia de los plegables.