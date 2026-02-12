Se filtran renders “oficiales” del Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La maquinaria de filtraciones vuelve a ponerse en marcha alrededor de Samsung, y esta vez le toca al aspecto de los tres modelos de de la próxima generación.

Tras el vídeo 360º que mostraba el Galaxy S26 Ultra desde todos los ángulos, ahora han aparecido renders en alta resolución que parecen material de prensa y que muestran los tres modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

Nuevos renders filtrados de la familia Galaxy S26

El filtrador Evan Blass (@evleaks) ha vuelto a la carga con imágenes de gran calidad que, por estilo y acabado, recuerdan a los recursos que se usan en presentaciones y campañas.

En términos de diseño, la filtración no descubre una revolución, pero sí reafirma lo que ya se venía comentando:

Isla de cámara con forma ovalada que agrupa los tres sensores en un único módulo.

que agrupa en un único módulo. Biseles muy finos y simétricos alrededor de la pantalla, reforzando un frontal más “limpio”.

alrededor de la pantalla, reforzando un frontal más “limpio”. Cámara selfie en la posición habitual y botones donde los usuarios de Samsung los esperan, sin sorpresas en la ergonomía.

Estas imágenes del Galaxy S26 llegan poco después de otra filtración importante: un vídeo 360º del Galaxy S26 Ultra que permitía apreciar el dispositivo desde todos los ángulos con un nivel de detalle inusual para una simple “filtración”.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Qué significa todo esto: refinamiento visual y salto técnico

A falta de anuncio oficial, el mensaje que deja esta tanda de renders es bastante coherente con la estrategia habitual: cambios de diseño continuistas pero más pulidos (módulo de cámara y biseles), y un salto más visible en batería y procesador, que es donde el usuario suele notar más la evolución en el día a día.