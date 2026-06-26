Si has sustituido el router de Telefónica por otro, dejará de funcionar el 15 de septiembre

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La posibilidad de conectar equipos propios directamente a la red de fibra de Movistar está a punto de cambiar de forma importante. La operadora ha comenzado a avisar a determinados clientes que utilizan dispositivos no oficiales en lugar del equipo suministrado por la compañía, advirtiéndoles de que podrían quedarse sin conexión si no restauran la instalación original.

La medida afecta especialmente a usuarios avanzados que han sustituido el router de Movistar por una ONT independiente, un router con ONT integrada o incluso módulos SFP compatibles con fibra. Hasta ahora, Telefónica había sido relativamente flexible con este tipo de configuraciones, pero esa etapa parece estar llegando a su fin.

Qué es una ONT y por qué es clave en una conexión de fibra

En una instalación de fibra hasta el hogar, la ONT es el dispositivo encargado de recibir la señal óptica que llega desde la red del operador y convertirla en una conexión Ethernet que pueda ser utilizada por un router.

Dicho de otra forma, es el primer equipo dentro de casa que “entiende” la señal de fibra. Sin una ONT funcionando correctamente, la conexión no puede establecerse.

Durante años, Telefónica instalaba dos dispositivos separados: por un lado la ONT, y por otro el router. Sin embargo, desde hace tiempo lo habitual es que Movistar proporcione un único equipo que integra ambas funciones en una misma carcasa.

Esta integración simplifica la instalación para la mayoría de usuarios, pero también limita la libertad de quienes prefieren montar su propia red doméstica con routers más avanzados, sistemas mesh, firewalls personalizados o equipos profesionales.

Las dos formas habituales de usar un router propio con Movistar

Los clientes más técnicos que quieren utilizar su propio router suelen recurrir a una de estas dos opciones.

La primera consiste en mantener el router oficial de Movistar, pero configurarlo en modo monopuesto. En esta modalidad, el equipo de la operadora sigue actuando como ONT, mientras que el router del usuario se encarga de gestionar la red doméstica. Esta es la opción que he elegido yo en mi casa para que todo el trabajo duro lo haga un router ASUS, ya que el router HGU de Movistar se saturaba con los más de 70 dispositivos conectados que tengo en mi casa.

La segunda opción es más radical: retirar completamente el router de Movistar y sustituirlo por una ONT de terceros o por un router que ya incorpora ONT integrada. Esta alternativa permite reducir dispositivos, ganar control sobre la configuración y evitar depender del hardware de la operadora.

Hasta ahora, muchos clientes han usado sin grandes problemas equipos como ONT Ubiquiti UFiber Loco, routers FritzBox Fiber o módulos SFP compatibles. Sin embargo, Movistar quiere poner fin al uso de equipos que no hayan sido homologados oficialmente.

Por qué Movistar quiere bloquear equipos no autorizados

Aunque la ONT está instalada físicamente dentro del domicilio del cliente, las operadoras la consideran parte de su red. El motivo es que un comportamiento incorrecto de este equipo puede afectar no solo a esa línea concreta, sino también al funcionamiento de la infraestructura compartida con otros usuarios.

A efectos prácticos, la operadora tiene margen para exigir que el equipo conectado directamente a la red óptica cumpla determinados requisitos técnicos.

El problema, según fuentes próximas a Telefónica citadas por BandaAncha, estaría en el comportamiento de algunos routers con ONT integrada. Determinados modelos habrían llegado a provocar la caída de puertos en los OLT situados en las centrales de la operadora.

El OLT es el equipo de red ubicado en la central que gestiona múltiples conexiones de fibra. Si un dispositivo conectado en casa del cliente genera problemas en ese punto, el impacto puede ir más allá de una única línea.

Movistar ya está avisando a los clientes afectados

Para reducir el impacto de la medida, Telefónica ha comenzado a identificar las líneas de fibra en las que la ONT comunica identificadores no reconocidos por la red.

Los clientes afectados están recibiendo un correo electrónico en el que se les informa de que su conexión podría dejar de funcionar si no vuelven a instalar el equipo original facilitado por Movistar.

La fecha límite indicada es el 15 de septiembre. A partir de ese momento, los OLT de Telefónica aplicarán un proceso de autenticación más estricto sobre las ONT conectadas a la red. Aquellas que no estén homologadas serán rechazadas y, por tanto, no podrán establecer conexión.

En la práctica, esto supone que quienes estén usando una ONT de terceros, un router con ONT integrada no autorizado o un stick SFP no homologado tendrán que cambiar su configuración si quieren evitar quedarse sin servicio.

Hola, esto es importante para ti: A partir del 15/09/26, dejará de funcionar la ONT que tienes conectada a la entrada de fibra de tu casa. Para que puedas seguir disfrutando de tu Fibra Movistar con normalidad, necesitas desconectar la ONT y conectar el Router Movistar con ONT integrada, que ya te facilitamos en el momento de la instalación. Si necesitas ayuda, llámanos al 1002 y te daremos una solución. Si no tienes el Router Movistar, llámanos al 1004 o ven a tu tienda Movistar. Te informaremos de las características del modelo disponible y su precio. Gracias por tu colaboración y confianza, Equipo Movistar

Un golpe para los usuarios más avanzados

La decisión puede resultar especialmente frustrante para los usuarios que durante años han valorado a Movistar precisamente por su mayor tolerancia frente a otras operadoras.

Mientras compañías como Digi han sido tradicionalmente más estrictas con el uso de ONT ajenas, Telefónica había mantenido una postura más flexible. Eso le había permitido ganarse cierta simpatía entre clientes con conocimientos técnicos, que buscaban más libertad para configurar su red doméstica.

El cambio supone una pérdida clara de control para este perfil de usuario. Aunque seguirá siendo posible utilizar un router propio detrás del equipo oficial en modo monopuesto, se complica la opción de eliminar por completo el hardware de Movistar de la instalación.

Para la mayoría de clientes, probablemente no habrá ningún cambio visible. Quienes siguen utilizando el router oficial de la operadora no tendrán que hacer nada. Pero para quienes han personalizado su instalación de fibra, el aviso es claro: si el equipo no está reconocido por Movistar, la conexión puede dejar de funcionar.

Qué pueden hacer los clientes afectados

La opción más segura es volver a conectar el router oficial suministrado por Movistar antes del 15 de septiembre. A partir de ahí, quienes quieran seguir usando su propio router podrán hacerlo colocándolo detrás del equipo de la operadora, utilizando configuraciones como el modo monopuesto cuando esté disponible.

Otra posibilidad será comprobar si el equipo alternativo utilizado está homologado o puede configurarse de forma compatible con los requisitos de Telefónica. Sin embargo, si el dispositivo no está autorizado oficialmente, no hay garantías de que siga funcionando tras la fecha límite.

El mensaje de Movistar no deja demasiado margen a la interpretación: la operadora quiere recuperar el control sobre los equipos que se conectan directamente a su red óptica.

Una medida con impacto limitado, pero simbólicamente importante

Aunque el número de usuarios afectados no representa a la mayoría de clientes de fibra, sí podría alcanzar a miles de líneas. Además, se trata de una comunidad especialmente activa, formada por usuarios con conocimientos técnicos que suelen compartir configuraciones, pruebas y soluciones en foros especializados.

La medida también reabre el debate sobre hasta dónde llega el derecho de los usuarios a elegir sus propios equipos y dónde empieza la responsabilidad de la operadora sobre la estabilidad de su red.

Desde el punto de vista de Telefónica, bloquear dispositivos no homologados puede entenderse como una forma de proteger la infraestructura y evitar incidencias que afecten a otros clientes. Desde el punto de vista del usuario avanzado, supone una restricción adicional y una pérdida de flexibilidad frente a una práctica que hasta ahora era tolerada.

Lo que parece claro es que la red de fibra de Movistar será, a partir de septiembre, mucho menos permisiva con los equipos independientes conectados directamente a la fibra.