TikTok evita su prohibición en Estados Unidos con un acuerdo histórico con inversores

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

La prolongada incertidumbre sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos está cerca de llegar a su fin.

ByteDance, la compañía china propietaria de la popular red social, ha firmado acuerdos vinculantes con inversores estadounidenses e internacionales para garantizar la continuidad de TikTok en el mercado norteamericano, una operación que busca disipar los temores de seguridad nacional que durante años han rodeado a la plataforma.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Un acuerdo clave para el futuro de TikTok en Estados Unidos

El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, informó a los empleados de la compañía de que se han cerrado acuerdos definitivos para operar el negocio en Estados Unidos mediante una nueva estructura empresarial. Según el memorando interno, la operación está prevista para cerrarse el 22 de enero y pone fin a años de presión política desde Washington para forzar la venta de las operaciones estadounidenses de la app.

La nueva empresa conjunta estará controlada en un 50 % por un consorcio de inversores entre los que figuran Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX. Este movimiento permitiría a TikTok seguir operando para más de 170 millones de usuarios estadounidenses, a los que la compañía define como parte de una “comunidad global vital”.

Reparto accionarial y papel de ByteDance

Aunque ByteDance cede el control mayoritario, no desaparece por completo del accionariado. La empresa china conservará un 19,9 % del negocio estadounidense. Por su parte, Oracle, Silver Lake y MGX poseerán cada una un 15 % de la nueva entidad.

El 30,1 % restante quedará en manos de filiales vinculadas a inversores ya existentes de ByteDance, lo que refleja una transición gradual más que una ruptura total con la estructura previa. Esta composición ha sido diseñada para cumplir con las exigencias legales estadounidenses sin desvincular del todo a la matriz china.

El algoritmo de TikTok, en el centro del acuerdo

Uno de los puntos más sensibles del pacto es el tratamiento del algoritmo de recomendación de TikTok, considerado el corazón tecnológico de la plataforma. La Casa Blanca ya había adelantado que Oracle, cofundada por Larry Ellison, licenciará el algoritmo como parte del acuerdo.

Además, el sistema de recomendación será reentrenado utilizando exclusivamente datos de usuarios estadounidenses, con el objetivo de garantizar que los contenidos no estén sujetos a manipulaciones externas. Esta medida busca responder directamente a las preocupaciones de seguridad nacional que han motivado la ofensiva política contra la app.

Una negociación marcada por retrasos y tensiones políticas

El acuerdo llega tras una larga serie de aplazamientos y negociaciones complejas. En abril de 2024, durante la presidencia de Joe Biden, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obligaba a prohibir TikTok si no se vendía por motivos de seguridad nacional.

Dicha ley debía entrar en vigor el 20 de enero de 2025, pero su aplicación fue retrasada en varias ocasiones por el presidente Donald Trump, mientras su administración trataba de cerrar una solución que permitiera el traspaso de la propiedad sin provocar una crisis diplomática con China.

El papel de China y la diplomacia entre Washington y Pekín

Donald Trump aseguró en septiembre que había hablado directamente con el presidente chino, Xi Jinping, quien habría dado luz verde al acuerdo. Sin embargo, el futuro de la plataforma siguió siendo incierto incluso después de que ambos líderes se reunieran cara a cara en octubre.

Las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y China han influido de forma decisiva en este proceso. Según Alvin Graylin, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, TikTok se ha convertido en una moneda de cambio dentro de la relación bilateral entre ambas potencias.

Desde su punto de vista, la aprobación de Pekín para la nueva estructura y la cesión parcial del control del algoritmo no debe interpretarse como una capitulación, sino como una desescalada estratégica que permite a ambos gobiernos presentar el acuerdo como una victoria interna.

Críticas políticas y dudas sobre la privacidad

Pese al anuncio, el acuerdo no ha estado exento de críticas. El senador demócrata Ron Wyden, representante de Oregón, afirmó que la operación no hará “absolutamente nada” para proteger la privacidad de los usuarios estadounidenses.

Wyden también expresó dudas sobre si el algoritmo quedará realmente en manos más seguras tras el acuerdo. El senador se opuso a la ley de 2024 y fue uno de los legisladores que presionaron para ampliar el plazo de TikTok en enero, con el objetivo de dar más tiempo al Congreso para abordar los riesgos relacionados con China.

Reacciones de usuarios y pequeños negocios

Entre los creadores de contenido y pequeños empresarios que dependen de TikTok, la noticia ha generado tanto alivio como cautela. Tiffany Cianci, propietaria de un pequeño negocio con más de 300.000 seguidores y cerca de cuatro millones de “me gusta” en la plataforma, aseguró que espera que los nuevos inversores mantengan la experiencia de usuario actual.

Cianci subrayó la importancia de que los pequeños negocios sigan estando protegidos, ya que TikTok se ha convertido en una herramienta clave para el marketing digital. La propia compañía afirma que más de siete millones de pequeñas empresas promocionan sus productos y servicios en TikTok en Estados Unidos.

TikTok como motor económico para emprendedores

La empresaria también destacó que eligió TikTok frente a otras plataformas porque ofrece condiciones de reparto de ingresos más favorables que competidores como Meta. No obstante, reconoció que prefiere reservar su opinión definitiva hasta comprobar si el acuerdo realmente garantiza la continuidad del ecosistema para los emprendedores.

Durante el último año, Cianci ha participado activamente en la organización de protestas en Washington y campañas dentro de la propia plataforma para evitar la prohibición de TikTok, lo que refleja hasta qué punto el futuro de la app tiene un impacto directo en miles de pequeños negocios.

Un acuerdo que redefine el futuro de TikTok

Con este movimiento, TikTok da un paso decisivo para consolidar su presencia en Estados Unidos y reducir la presión regulatoria. Sin embargo, el debate sobre la privacidad, la seguridad nacional y el control de los algoritmos seguirá muy presente, tanto en el ámbito político como entre los usuarios y creadores de contenido.