Trump aprueba la venta de TikTok en EE.UU.: así quedará el control de la app

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que da luz verde a un acuerdo que permitirá a TikTok continuar operando en el país.

El trato establece que gran parte de las operaciones de la plataforma en EE.UU. deberán pasar a manos de una empresa no china, cumpliendo así con la ley que exige la desvinculación de ByteDance para evitar su prohibición.

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Los nuevos dueños de TikTok en Estados Unidos

La operación contempla la creación de una empresa conjunta en la que participan Oracle, el fondo de inversión Silver Lake y el fondo MGX con sede en Abu Dabi.

Este grupo de inversores controlará el 45 % de las acciones de TikTok en EE.UU., mientras que los accionistas actuales de ByteDance y otros nuevos socios poseerán un 35 %. La matriz china ByteDance mantendrá menos del 20 % de participación, reduciendo de forma significativa su poder de decisión en el mercado estadounidense.

Oracle, responsable de la seguridad y los servicios en la nube

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es que Oracle se encargará de la seguridad de TikTok en Estados Unidos. Además, proporcionará la infraestructura de servicios en la nube para la nueva compañía. Según lo previsto, ByteDance cederá una copia de su algoritmo, que será supervisado y reentrenado bajo el control de Oracle para garantizar que cumple con las regulaciones estadounidenses.

Valoración de la operación y postura de China

El vicepresidente estadounidense JD Vance aseguró que las operaciones de TikTok en el país estarán valoradas en 14.000 millones de dólares, una cifra que representa menos de la mitad de las estimaciones iniciales.

Pese al anuncio, aún no está claro si China aprobará el acuerdo, ya que Pekín había reiterado en el pasado que no autorizaría la venta de la aplicación. Trump, sin embargo, afirmó que el presidente chino Xi Jinping le habría dado una aprobación verbal tras «una buena conversación».

El marco legal: la ley que puso a TikTok contra las cuerdas

TikTok se encuentra técnicamente prohibido en Estados Unidos desde el 19 de enero de 2024, cuando entró en vigor la ley Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act. Esta normativa obliga a que aplicaciones controladas por países considerados adversarios sean vendidas a empresas no extranjeras o cesen sus operaciones en territorio estadounidense.

A pesar de ello, Trump había retrasado repetidamente la aplicación de la prohibición, evitando que el Departamento de Justicia persiguiera a las compañías que aún distribuían la app.

Con la firma de la orden ejecutiva, el presidente Trump asegura que el acuerdo cumple con lo exigido por la ley. Sin embargo, todavía falta la aprobación del Congreso y la confirmación oficial del gobierno chino. ByteDance y los inversores estadounidenses cuentan con 120 días para cerrar el acuerdo, lo que significa que deberá completarse antes de finales de enero de 2026.