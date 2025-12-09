Trump autoriza a Nvidia a vender chips de inteligencia artificial a China con condiciones

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que permitirá a Nvidia volver a vender uno de sus chips de inteligencia artificial al mercado chino. La decisión se ha hecho pública a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde Trump confirmó que el chip autorizado será el modelo H200, aunque con condiciones estrictas relacionadas con la seguridad nacional del país.

La medida supone un giro relevante en la política de exportaciones tecnológicas hacia China, aunque mantiene intactas las restricciones sobre los chips más avanzados de Nvidia, como los de la arquitectura Blackwell, que seguirán completamente vetados para el gigante asiático.

El acuerdo incluye un pago del 25% al Gobierno de Estados Unidos

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es que Nvidia deberá pagar al Gobierno estadounidense un 25% de los ingresos obtenidos por la venta de los chips H200 a China. Trump aseguró que esta condición permitirá mantener un equilibrio entre la apertura comercial y la protección de la seguridad nacional, aunque no ha detallado cuáles serán exactamente los requisitos técnicos o administrativos que acompañarán a esta autorización.

Esta nueva fórmula supera incluso el acuerdo alcanzado el pasado verano, cuando Nvidia y AMD aceptaron transferir un 15 % de los ingresos de sus ventas de chips a China al Gobierno estadounidense, en un pacto calificado por muchos expertos como inédito y de dudosa base legal.

El chip H200 vuelve a escena tras perder atractivo en China

El modelo H200 no es el más potente del catálogo de Nvidia, y de hecho había sido desplazado en el mercado chino al considerarse insuficientemente avanzado frente a otras alternativas. Según Bloomberg, el propio Gobierno chino llegó a presionar a sus empresas para que rechazaran el chip H20, una versión aún más limitada, lo que dejó a Nvidia en una posición delicada dentro del segundo mayor mercado de semiconductores del mundo.

A pesar de ello, todavía existía demanda por estos modelos, lo que habría influido en la decisión estadounidense de revisar las restricciones para no perder completamente presencia en un mercado clave.

Críticas a las políticas de la administración Biden

Trump aprovechó su anuncio para cargar duramente contra la gestión de la anterior administración de Joe Biden. Según el presidente, las restricciones obligaron a las empresas estadounidenses a invertir miles de millones de dólares en productos “degradados” que, en sus palabras, “nadie quería”.

Trump considera que esa estrategia frenó la innovación tecnológica y perjudicó directamente a los trabajadores estadounidenses. En contraposición, defendió que su nueva política permitirá proteger la seguridad nacional sin sacrificar empleos ni liderazgo tecnológico.

Blackwell y Rubin seguirán fuera del alcance de China

El presidente ha querido recalcar que esta autorización no cambia la posición de Estados Unidos respecto a los chips más avanzados. Los modelos basados en Blackwell y la futura arquitectura Rubin seguirán reservados exclusivamente para clientes estadounidenses y aliados estratégicos.

Trump afirmó que estas plataformas son clave para mantener la supremacía de Estados Unidos en el ámbito de la inteligencia artificial y que no forman parte en ningún caso del acuerdo con China.

El respaldo clave de Jensen Huang y David Sacks

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha incrementado notablemente su proximidad con Trump durante el segundo mandato del presidente. Todo apunta a que el intenso trabajo de lobby de Nvidia ha sido determinante para desbloquear esta operación.

Además, según The New York Times, el llamado zar de la IA y las criptomonedas, David Sacks, también ha minimizado los riesgos de seguridad nacional vinculados a la venta de chips a China. Tanto Huang como Sacks defienden que permitir el acceso controlado a tecnología estadounidense aumenta la dependencia de China respecto a empresas de Estados Unidos.

El futuro del SAFE CHIPS Act, en el aire

Mientras tanto, el futuro del SAFE CHIPS Act es incierto. Este proyecto de ley, presentado de forma bipartidista, busca limitar la capacidad de Trump para relajar unilateralmente las restricciones sobre exportaciones tecnológicas estratégicas.

El texto está impulsado por el senador republicano Pete Ricketts y el demócrata Chris Coons, reflejando uno de los pocos puntos de consenso entre ambos partidos: la necesidad de frenar la influencia tecnológica china. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que las decisiones de Trump a menudo siguen adelante incluso cuando chocan con iniciativas del Congreso.

El precedente del veto a TikTok y las decisiones unilaterales

Este escenario recuerda al caso de TikTok, cuyo veto fue aprobado de forma bipartidista y respaldado inicialmente por el propio Trump, hasta que en 2.024 cambió radicalmente de postura. Desde entonces, el presidente ha prorrogado de forma unilateral la entrada en vigor del veto en varias ocasiones mientras se negocia un acuerdo. La próxima fecha límite está fijada para el 16 de diciembre.

Este antecedente refuerza la tesis de que, en la práctica, el presidente dispone de un amplio margen de maniobra en cuestiones tecnológicas y comerciales.

Una visita clave a Pekín en el horizonte

Trump tiene previsto viajar a Pekín el próximo mes de abril para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping. Este encuentro podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones tecnológicas entre ambas potencias, especialmente en un contexto de tensiones comerciales, restricciones a la exportación de chips y una carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial.

El propio Trump cerró su anuncio con un mensaje contundente: su administración, según afirmó, siempre antepondrá los intereses de Estados Unidos, impulsará la fabricación nacional y garantizará que el país mantenga la delantera en inteligencia artificial frente a cualquier rival internacional.