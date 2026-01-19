Un fan tiene acceso anticipado a GTA 6 por una buena razón

La espera por Grand Theft Auto 6 es una de las más largas y comentadas de la historia del videojuego, pero una historia reciente ha puesto el foco no en el hype ni en los récords, sino en un gesto humano que ha emocionado a la comunidad gamer.

Según distintas informaciones, Rockstar Games habría permitido a un fan con una enfermedad terminal acceder anticipadamente a GTA 6.

Un gesto que va más allá del lanzamiento de GTA 6

Rockstar Games confirmó recientemente que GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026, una fecha muy esperada por millones de jugadores. Sin embargo, para un fan de la saga, esa espera podría haber sido demasiado larga.

La historia comenzó en diciembre del año pasado, cuando Anthony Armstrong, UI Integrator en Ubisoft Toronto, publicó un mensaje en LinkedIn con una petición muy especial. En él explicaba que un familiar suyo, gran seguidor de la franquicia Grand Theft Auto, llevaba varios años luchando contra el cáncer y que los médicos le habían dado una esperanza de vida de entre 6 y 12 meses.

La carrera contra el tiempo para cumplir un sueño

Con el lanzamiento de GTA 6 previsto para finales de 2026, existía una posibilidad real de que este fan no llegara a jugarlo tras tantos años de espera. Por ese motivo, Armstrong pidió ayuda a sus contactos para intentar llegar a Rockstar Games y ver si era posible organizar algo excepcional para el paciente.

La publicación se difundió rápidamente y, semanas después, Armstrong actualizó el mensaje explicando que había sido contactado por el CEO de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games. En ese momento, estaban a la espera de una respuesta definitiva por parte del equipo de desarrollo.

Rockstar Games accepted a terminally ill fan’s wish to play GTA 6 early after a family member publicly shared his story. pic.twitter.com/xIyBqMhRX7 — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) January 18, 2026

La respuesta de Rockstar Games

Tiempo después llegó una actualización final cargada de emoción. Armstrong explicó que habían hablado con el equipo y que habían recibido “muy buenas noticias”, aunque no podía dar más detalles. Este mensaje ha sido interpretado como una confirmación indirecta de que Rockstar Games permitió al fan probar GTA 6 de forma anticipada, previsiblemente bajo un acuerdo de confidencialidad (NDA).

La falta de información concreta es comprensible, ya que el juego aún no está terminado ni ha sido presentado oficialmente al público.

¿Qué versión de GTA 6 pudo jugar?

La historia plantea una pregunta interesante: ¿qué estado del juego pudo probar este fan? El periodista Jason Schreier, conocido por cubrir la industria del videojuego en Bloomberg, comentó recientemente en el podcast Button Mash que GTA 6 todavía no está completamente terminado.

Según Schreier, el equipo sigue trabajando en misiones, niveles y en el pulido general del título. Esto sugiere que el acceso anticipado habría sido a una versión aún en desarrollo, pero suficientemente avanzada como para transmitir la experiencia del juego.

Un precedente que honra a la industria del videojuego

Aunque no es habitual que Rockstar Games realice este tipo de acciones, no es la primera vez que demuestra sensibilidad hacia sus fans. En 2018, la compañía permitió que un niño con una enfermedad terminal jugara a Red Dead Redemption 2 antes de su lanzamiento oficial. Dos empleados de Rockstar visitaron el domicilio familiar y le dejaron probar una versión preliminar del juego durante varias horas.

Rockstar no es la única desarrolladora que ha sido reconocida por este tipo de gestos. Bethesda Game Studios también ha recibido elogios en el pasado por honrar a miembros de su comunidad. Según un usuario de Reddit, el juego Starfield incluye una nota dedicada a un fan llamado Alex Hay, que falleció antes del lanzamiento del título.