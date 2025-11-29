USB-C o HDMI: Qué conexión elegir para tu pantalla en 2025

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Elegir el tipo de conexión adecuado para tu monitor puede parecer una tarea sencilla, pero la realidad es que cada puerto ofrece prestaciones diferentes que pueden influir directamente en tu experiencia de uso.

Los equipos actuales —ya sean portátiles o de sobremesa— suelen incluir HDMI, USB-C con modo alternativo DisplayPort y, en algunos modelos, DisplayPort convencional. Todos permiten transmitir vídeo y sonido, pero no todos lo hacen de la misma forma ni con las mismas posibilidades.

Si tu ordenador integra tanto USB-C con DP Alt Mode como un puerto HDMI, es normal preguntarse cuál te conviene usar. La respuesta depende del tipo de pantalla, accesorios conectados, necesidades de alimentación y del tipo de configuración que quieras montar. A continuación, analizamos qué ofrece cada estándar y en qué casos uno puede ser mejor que el otro.

Ventajas de usar USB-C para una configuración versátil

USB-C se ha convertido en el conector más funcional de la informática moderna. Cuando un puerto USB-C incluye el modo alternativo DisplayPort o compatibilidad con Thunderbolt, es capaz de enviar vídeo a un monitor igual que un HDMI o DisplayPort tradicional. Esto lo convierte en una opción ideal si buscas simplicidad y quieres depender de un único cable.

Su mayor ventaja aparece cuando tanto el portátil como el monitor son compatibles con USB Power Delivery (USB PD). En ese caso, el propio monitor puede suministrar energía al ordenador mientras recibe la señal de vídeo, eliminando la necesidad de conectar el cargador.

Además, el mismo cable permite transferir datos, de modo que puedes conectar periféricos o unidades de almacenamiento directamente al monitor sin ocupar puertos adicionales del portátil.

Es importante tener en cuenta que, si conectas discos externos al monitor, la velocidad puede no ser la más alta posible, ya que parte del ancho de banda del USB-C se reserva para la señal de vídeo. Aun así, para accesorios como teclados, ratones o pendrives, suele ser suficiente.

Conexión USB-C para configuraciones con varios monitores

Otra de las grandes fortalezas del USB-C es su capacidad para encadenar varios monitores mediante Daisy Chain. Esto consiste en conectar una pantalla a otra, en lugar de enchufar cada monitor directamente al ordenador. El resultado es un escritorio más limpio y un cableado mucho más ordenado.

Para aprovechar esta función, el puerto USB-C del portátil debe soportar DisplayPort 1.2 o superior con Multi-Stream Transport (MST), y los monitores deben incluir salida DisplayPort compatible con MST. Si se cumplen estas condiciones, podrás crear una cadena de dos o más pantallas sin necesidad de múltiples cables provenientes del ordenador.

Cuándo es mejor utilizar HDMI

HDMI sigue siendo uno de los puertos más presentes en monitores, televisores y proyectores, lo que lo convierte en una solución universal y fácil de usar. Si tu objetivo es conectar el ordenador a una TV, a un proyector o a un monitor sin complicaciones, HDMI es casi siempre la opción más práctica.

Su principal ventaja es la simplicidad: no existe la ambigüedad que sí aparece con algunos puertos USB-C, que pueden no incluir soporte para vídeo. Si tienes HDMI en ambos dispositivos, basta con un cable y la conexión funcionará sin configuraciones adicionales.

Como parte negativa, HDMI no permite enviar energía, de modo que tendrás que conectar el cargador del portátil de forma independiente. Además, no soporta Daisy Chain, por lo que no es la mejor solución si quieres una instalación multimonitor minimalista.

Conclusión: cuál deberías elegir

La elección entre USB-C y HDMI depende de tus necesidades. Si buscas un escritorio limpio, conexión a varios monitores o la comodidad de un único cable para cargar y enviar vídeo, USB-C con DP Alt Mode es la opción ganadora.

Si, en cambio, solo necesitas conectar tu equipo a una pantalla —especialmente televisores o proyectores— y no te importa usar el cargador por separado, HDMI sigue siendo una alternativa robusta, compatible y fácil de usar.