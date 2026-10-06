Utah va a permitir que una IA recete tratamientos sin intervención humana

Escanear tu cara con el móvil y recibir una receta para tratar el acné puede sonar a una consulta médica del futuro.

En Utah, esa idea ya tiene autorización para probarse: Nolla Health ha puesto en marcha un piloto en el que su inteligencia artificial evalúa la piel y selecciona tratamientos de prescripción, con una intervención humana que se reduce progresivamente.

La compañía lo presenta como la primera autorización estatal de Estados Unidos para que una IA emita recetas iniciales, más allá de renovar una medicación existente. El cambio es relevante, pero su alcance es concreto: acné leve o moderado, tratamientos tópicos y un programa de un año. Además, los médicos siguen presentes en todas las fases, aunque más adelante no tendrán que aprobar cada receta antes de enviarla.

De un escaneo facial a una receta desde el móvil

El servicio funciona a través de Nolla Derm, la aplicación de Nolla Health. Los residentes de Utah que cumplan los requisitos pueden acceder al piloto con una suscripción promocional de 4,99 dólares al mes (aproximadamente 4,43 euros). El precio corresponde al servicio y los medicamentos se pagan aparte, por lo que no equivale al coste total de cualquier tratamiento.

Antes de obtener una recomendación, el usuario facilita sus datos personales y su historial médico mediante un cuestionario, verifica su identidad y acepta el consentimiento informado. Después realiza un escaneo del rostro desde varios ángulos. La empresa plantea un proceso de unos 10 a 15 minutos, pensado para completar esa primera evaluación sin desplazarse a una consulta.

La IA utiliza las imágenes para analizar la piel, identificar el problema de acné y valorar aspectos como su nivel de grasa. A continuación, genera una puntuación numérica de gravedad, dentro de una escala que abarca desde una piel sin acné hasta casos severos. Que la escala contemple ese extremo no significa que el programa esté autorizado a tratarlo.

El sistema combina esa valoración con la información médica y selecciona una opción de una lista de ocho tratamientos previamente aprobados para el programa. Las recetas se limitan a medicamentos tópicos, como cremas y geles, y pueden dar lugar a recogida en farmacia o entrega a domicilio. La IA dispone de un conjunto acotado de alternativas, en lugar de elegir libremente cualquier fármaco.

Un piloto limitado al acné leve o moderado en adultos

La autorización se enmarca en el programa de pruebas de la Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah, junto con la división estatal que regula las licencias profesionales. El registro oficial fija el periodo de demostración entre el 5 de octubre de 2026 y el 5 de octubre de 2027. Se trata, por tanto, de una prueba delimitada, con condiciones específicas para evaluar cómo funciona el servicio.

Solo pueden participar residentes de Utah de 18 años o más con acné leve o moderado. Quedan fuera el acné severo y los tratamientos orales, incluida la isotretinoína. El acuerdo también establece situaciones que detienen el proceso automatizado, como el embarazo o la intención de quedarse embarazada, la lactancia, la inmunosupresión y antecedentes de reacción a los medicamentos incluidos.

Luis Wenus, cofundador y consejero delegado de Nolla Health, defiende la elección de estos tratamientos por su perfil de riesgo. Según las declaraciones recogidas por Bloomberg y TechSpot, los efectos adversos de las ocho opciones se concentran en irritación localizada o sequedad de la piel. Esa valoración del responsable de la empresa no debe interpretarse como una garantía de que las recetas carezcan de riesgos.

Nolla explica que el flujo de prescripción trabaja con datos estructurados y protocolos predefinidos, sin una interfaz de texto libre para generar decisiones abiertas. Los casos que excedan los límites del piloto se derivan a un profesional, y el usuario puede enviar mensajes a un médico dentro de la aplicación. Es una distinción importante frente a pedir un tratamiento a un chatbot de propósito general.

Los médicos revisan las recetas con tres niveles de supervisión

El aspecto más llamativo del proyecto es que pretende permitir el envío de recetas sin una aprobación humana previa en cada caso. Sin embargo, esa autonomía no se aplica desde el comienzo. En la primera fase, correspondiente a los primeros 100 pacientes, dos médicos autorizados revisan de forma independiente cada receta generada por la IA y deben aprobarla antes de que se envíe.

La segunda fase abarca los siguientes 400 pacientes, hasta alcanzar un total de 500. En ese tramo, el sistema puede remitir las recetas directamente a las farmacias y un médico examina todos los casos después, al menos una vez por semana. La diferencia es temporal: la revisión sigue existiendo, pero deja de ser un requisito previo a la emisión.

En la tercera fase, la supervisión ordinaria pasa a un muestreo mensual de al menos el 10% de las recetas. Nolla añade que los médicos también revisan todos los casos con efectos secundarios o que requieren derivación. Esta etapa reduce la comprobación sistemática de cada receta, pero mantiene controles sobre una muestra y sobre las incidencias.

El avance entre fases necesita autorización escrita del estado y cumplir objetivos de seguridad, incluido un acuerdo de al menos el 95% con los médicos y ningún acontecimiento adverso grave. Según Nolla, las dos primeras etapas duran como mínimo cuatro y ocho semanas, respectivamente. Alcanzar un número de pacientes no basta, por sí solo, para pasar al siguiente nivel de autonomía.

Fase Pacientes o recetas Revisión médica Primera Primeros 100 pacientes Dos médicos revisan y aprueban cada receta antes del envío. Segunda Siguientes 400 pacientes, hasta un total de 500 Revisión posterior de todos los casos, al menos semanal. Tercera Recetas emitidas en esta etapa Revisión mensual de al menos el 10%, además de incidencias y derivaciones.

Por qué recetar con IA abre un debate diferente

La medicina suele considerarse una profesión difícil de sustituir por completo con inteligencia artificial, porque exige valorar al paciente y asumir responsabilidad sobre decisiones que afectan a su salud. Este piloto pone a prueba una parte concreta de ese trabajo: evaluar un problema acotado y emitir una receta. La pregunta pasa de cuánto puede ayudar la IA al médico a qué decisiones puede ejecutar antes de que un profesional las compruebe.

Los antecedentes explican la cautela. En 2025 se publicó el caso de un hombre de 60 años que desarrolló bromismo después de sustituir la sal de su dieta por bromuro de sodio tras consultar a ChatGPT. La intoxicación produjo síntomas psiquiátricos y recordó el peligro de actuar sobre recomendaciones automáticas fuera de un contexto clínico. Ese episodio no demuestra que Nolla vaya a fallar, pero sí ilustra las consecuencias que pueden tener los consejos erróneos.

Google también ha dado marcha atrás en algunas funciones relacionadas con la salud. En marzo se conoció la retirada de What People Suggest, que utilizaba IA para agrupar experiencias y consejos de personas con problemas similares; antes había retirado ciertos AI Overviews médicos tras denuncias de información inexacta. Google atribuyó la desaparición de What People Suggest a una simplificación del buscador, por lo que no conviene dar por hecho que ambas decisiones respondían a la misma causa.

La responsabilidad sobre las respuestas automáticas también ha llegado a los tribunales, como contamos en Teknofilo al hablar de la responsabilidad de Google por las afirmaciones de sus resúmenes con IA. En un servicio que emite recetas, importa además quién detecta un error, cuándo se corrige y qué mecanismos protegen al paciente. El acuerdo de Utah exige informar a las farmacias del origen automatizado de las recetas y comunicar los acontecimientos adversos al regulador.

El proyecto puede ofrecer una primera referencia sobre la automatización de ciertos cuidados rutinarios, pero todavía no demuestra que una IA pueda reemplazar a un médico de forma general. Para valorar el resultado habrá que observar las incidencias, las discrepancias y el seguimiento de los pacientes. Las condiciones pueden consultarse en el registro oficial de pilotos de Utah y en el anuncio de Nolla Health, que describen una autonomía gradual y supervisada.