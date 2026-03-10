Ver YouTube en la TV será más molesto: llegan anuncios de 30 segundos imposibles de saltar

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Ver vídeos en YouTube desde el televisor podría volverse pronto más frustrante para muchos usuarios. La plataforma propiedad de Google está empezando a desplegar un nuevo formato publicitario en su aplicación para televisores que incluye anuncios de hasta 30 segundos que no se pueden saltar.

Hasta ahora, muchos anuncios en YouTube permitían al usuario omitirlos tras unos segundos de reproducción. Sin embargo, con este nuevo cambio algunos de esos anuncios se reproducirán íntegramente durante medio minuto sin ofrecer ninguna opción para evitarlos, salvo que el espectador esté suscrito a YouTube Premium, el servicio de pago que elimina la publicidad.

La medida afecta principalmente a quienes consumen contenido desde Smart TVs, dispositivos de streaming o aplicaciones de YouTube en televisores, un segmento que se ha convertido en una prioridad estratégica para Google.

Un cambio pensado para la experiencia de YouTube en televisión

Según Google, la introducción de anuncios más largos está específicamente diseñada para el entorno de visualización en televisores. La compañía considera que la forma en que las personas ven vídeos en la pantalla grande se parece cada vez más al consumo tradicional de televisión.

En este contexto, los espectadores suelen estar sentados en el salón, viendo contenido durante más tiempo y con una actitud más relajada. Este tipo de consumo hace que los anunciantes valoren formatos publicitarios más largos, similares a los bloques de anuncios de la televisión convencional.

Para optimizar estos formatos, Google utiliza sistemas basados en inteligencia artificial que seleccionan automáticamente el tipo de anuncio más adecuado para cada situación.

Según explica la compañía, Google AI ajusta dinámicamente entre varios formatos publicitarios, incluyendo:

Anuncios “Bumper” de 6 segundos

Anuncios estándar de 15 segundos

Anuncios de 30 segundos no saltables exclusivos para televisión conectada (CTV)

El objetivo es que las campañas publicitarias alcancen a la audiencia adecuada en el momento más apropiado.

YouTube apuesta cada vez más por las pantallas de televisión

Este cambio refleja una tendencia clara en el crecimiento de YouTube. En los últimos años, las televisiones se han convertido en uno de los dispositivos de mayor crecimiento para consumir contenido en la plataforma.

Cada vez más usuarios abren la aplicación de YouTube directamente desde su Smart TV o desde dispositivos como Chromecast, Apple TV o Fire TV, en lugar de utilizar exclusivamente el móvil o el ordenador.

Este cambio en los hábitos de consumo ha llevado a Google a experimentar con formatos publicitarios más cercanos a los de la televisión tradicional, incluyendo pausas publicitarias más largas o anuncios que no pueden omitirse.

Más interrupciones para los usuarios que ven vídeos en el televisor

Para muchos espectadores, este cambio podría traducirse en interrupciones más largas mientras disfrutan de vídeos en la pantalla grande.

Los anuncios que no se pueden saltar han sido durante años uno de los aspectos más criticados de YouTube. Esta frustración se ha intensificado en los últimos tiempos, especialmente después de que la plataforma haya intensificado su lucha contra los bloqueadores de anuncios.

Google ha implementado diversas medidas para impedir el uso de ad blockers en el navegador, lo que ha provocado que muchos usuarios vean más publicidad que antes.

La llegada de anuncios de 30 segundos imposibles de saltar en televisores podría aumentar aún más el descontento entre los espectadores que prefieren una experiencia sin interrupciones.

YouTube Premium como alternativa para eliminar anuncios

Ante este escenario, YouTube sigue promocionando su servicio de suscripción YouTube Premium, que permite eliminar completamente la publicidad de los vídeos.

La introducción de anuncios más largos en televisores podría incentivar a más usuarios a considerar la suscripción para evitar interrupciones.

Además, recientemente la compañía ha introducido cambios en su oferta de pago. En febrero, YouTube anunció que algunas funciones que antes estaban reservadas exclusivamente para Premium llegarían también a Premium Lite, su versión más económica de la suscripción.

Este plan tiene un precio de 7,99 euros al mes y está pensado para usuarios que quieren reducir la publicidad sin pagar la tarifa completa del servicio Premium.

Algunos países empiezan a limitar la duración de los anuncios

Mientras YouTube amplía sus formatos publicitarios en muchos mercados, algunos países han comenzado a tomar medidas para limitar la duración de los anuncios.

Un ejemplo reciente es Vietnam, donde las autoridades han impuesto restricciones al tiempo máximo que pueden permanecer los anuncios previos a los vídeos o los anuncios emergentes en la plataforma.

Según estas normas, algunos formatos publicitarios no pueden superar los 5 segundos de duración, una medida destinada a mejorar la experiencia del usuario y evitar interrupciones excesivas.

Estas iniciativas muestran que el debate sobre la cantidad y duración de la publicidad en plataformas de vídeo sigue creciendo a medida que servicios como YouTube se consolidan como uno de los principales medios de entretenimiento del mundo.