vivo X300 Pro: Por qué su software es uno de los más completos del mercado

El vivo X300 Pro no solo destaca por su impresionante hardware fotográfico y su potencia bruta, sino también por su software, que juega un papel clave en la experiencia final. El dispositivo llega con OriginOS 6, una capa renovada que se ejecuta sobre Android 16, la versión más reciente del sistema operativo de Google.

Esta versión supone un salto importante respecto a Funtouch OS: nuevo diseño, ajustes reorganizados, un centro de control más moderno, una tipografía exclusiva y más de 2.800 iconos rediseñados para lograr un sistema coherente y visualmente atractivo. Pero el diseño es solo la punta del iceberg: OriginOS 6 incluye un gran número de funciones inteligentes que elevan la usabilidad y aprovechan mejor la potencia del X300 Pro.

A continuación, repasamos las principales características que hacen que este software destaque.

Tarjetas giratorias

La función Tarjetas giratorias añade un toque dinámico y personalizable a la pantalla de bloqueo. Permite elegir hasta cuatro fotos de la galería y el teléfono alterna entre ellas con un atractivo efecto al inclinar el dispositivo lateralmente.

Es una forma elegante de dar vida a la pantalla de bloqueo y sustituir el clásico fondo estático por un elemento interactivo.

Isla Origin

La Isla Origin es una de las incorporaciones más llamativas. Situada alrededor de la cámara frontal, funciona como un área dinámica que muestra información contextual: reproducción de música, temporizadores, grabaciones, notificaciones relevantes y más.

También sirve como zona de interacción rápida, permitiendo acciones como copiar y pegar con mayor fluidez, similar al concepto de Isla Dinámica de iOS, pero con personalidad propia y animaciones muy bien integradas en el sistema.

Funciones de IA

OriginOS 6 apuesta fuerte por la inteligencia artificial con un conjunto de herramientas prácticas:

Creación con IA : una herramienta de escritura inteligente que ayuda a redactar textos, corregir errores, resumir contenido y mejorar mensajes.

: una herramienta de escritura inteligente que ayuda a redactar textos, corregir errores, resumir contenido y mejorar mensajes. Subtítulos de IA : ofrece transcripción y traducción de audio en tiempo real. Ideal para reuniones, clases o vídeos sin subtítulos.

: ofrece transcripción y traducción de audio en tiempo real. Ideal para reuniones, clases o vídeos sin subtítulos. Transcripción: convierte grabaciones de voz en texto editable, útil para tomar notas sin esfuerzo.

Estas funciones hacen que el X300 Pro sea especialmente útil para profesionales, estudiantes y cualquier usuario que quiera ahorrar tiempo.

Centro de conexión

El Centro de conexión de OriginOS 6 centraliza y simplifica todas las opciones de vinculación con otros dispositivos. Desde un único panel es posible gestionar conexiones con:

Ordenadores

Televisores

Auriculares

Relojes inteligentes

Impresoras

Una de las funciones más útiles es Conexión con PC, que facilita duplicar la pantalla del móvil, transferir archivos o mantener la continuidad de tareas entre el ordenador y el smartphone. Las transferencias rápidas también están disponibles entre teléfonos vivo e incluso iPhones (con la app EasyShare).

Espacio privado

OriginOS 6 incorpora Espacio privado, un contenedor seguro donde el usuario puede guardar información sensible lejos de miradas ajenas.

Además, incluye dos funciones clave para reforzar la privacidad:

Cifrado de aplicaciones : obliga a usar autenticación para abrir determinadas apps.

: obliga a usar autenticación para abrir determinadas apps. Ocultar aplicaciones: permite esconder apps de la pantalla principal para mantenerlas totalmente fuera de vista.

Es una capa adicional de seguridad ideal para quienes comparten el teléfono ocasionalmente o manejan información personal o profesional.

Conclusiones

OriginOS 6 convierte al vivo X300 Pro en uno de los smartphones más avanzados del momento no solo por su hardware, sino por una experiencia de software pulida, intuitiva y repleta de funciones útiles. La interfaz renovada, la versatilidad de la Isla Origin, las herramientas de IA integradas y el completo Centro de conexión demuestran que vivo ha puesto un esfuerzo real en crear un ecosistema consistente y potente.

El añadido del Espacio privado y sus funciones de seguridad refuerzan la idea de que el X300 Pro es un dispositivo preparado tanto para usuarios exigentes como para quienes buscan una experiencia elegante, productiva y segura.

En definitiva, el vivo X300 Pro no solo impresiona por fuera: su software es uno de los más avanzados, completos y mejor diseñados de la industria Android en 2025.