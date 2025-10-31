vivo X300 y X300 Pro en España: Las mejores ofertas con descuentos y regalos

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

El esperado lanzamiento de los vivo X300 y X300 Pro llega acompañado de una serie de promociones exclusivas en varios distribuidores españoles.

Desde el 31 de octubre hasta el 18 de enero, quienes adquieran alguno de estos smartphones podrán beneficiarse de descuentos directos, regalos premium y financiación sin intereses. A continuación, detallamos todas las ofertas disponibles según el punto de venta.

Ofertas en la tienda oficial vivo.com

La vivo Online Store lanza la campaña más completa del mercado, con ventajas adicionales y opciones de financiación:

vivo X300 Pro (1.599 €) : incluye un cupón de 150 € , financiación sin intereses (0 %) , el Photo Kit completo , un cargador inalámbrico de 50 W y un cargador rápido de 90 W .

: incluye un , , el , un y un . vivo X300 Pro (1.399 €) : mismo descuento de 150 € , financiación 0 % , y los dos cargadores incluidos (50 W y 90 W).

: mismo descuento de , , y los (50 W y 90 W). vivo X300 (1.099 €): 100 € de cupón descuento, financiación sin intereses, y cargadores de 50 W y 90 W como obsequio.

Ofertas en FNAC y Worten

Los clientes que compren el vivo X300 Pro (1.399 €) en FNAC o Worten obtendrán un 60 % de descuento en el Photo Kit oficial, que pasa de 499 € a 200 €. Este kit incluye accesorios profesionales para fotografía móvil, como una lente teleobjetivo, un sistema de agarre y un soporte modular.

Por su parte, quienes adquieran el vivo X300 (1.099 €) podrán conseguir un cargador inalámbrico de 50 W y una funda oficial, disponibles para 700 y 350 unidades respectivamente, hasta agotar existencias.

Ofertas en MediaMarkt

MediaMarkt ofrece una de las promociones más completas de lanzamiento. Al comprar el vivo X300 Pro (1.399 €), el usuario puede beneficiarse de:

150 € de descuento por Trade-in (entregando su antiguo dispositivo).

(entregando su antiguo dispositivo). 150 € de descuento adicional mediante Forward Trade .

. 60 % de descuento en el Photo Kit (de 499 € a 200 €).

En el caso del vivo X300 (1.099 €), la promoción incluye:

100 € de descuento por Trade-in .

. 100 € de descuento adicional por Forward Trade .

. Regalo de un cargador inalámbrico de 50 W y una funda, con unidades limitadas (700 y 350 respectivamente).

Ofertas en Carrefour

Carrefour se suma al lanzamiento del vivo X300 Pro con una doble ventaja:

Cupón de descuento de 150 € al comprar el modelo Pro.

al comprar el modelo Pro. 60 % de descuento en el Photo Kit (de 499 € a 200 €).

El vivo X300, por su parte, recibe un cupón de 100 € de descuento y regalos exclusivos: cargador inalámbrico de 50 W y funda, limitados a 700 y 350 unidades respectivamente.

Promoción válida hasta el 18 de enero

Todas las promociones estarán activas entre el 31 de octubre de 2025 y el 18 de enero de 2026, y están sujetas a disponibilidad de unidades. Los descuentos y regalos pueden variar según el distribuidor y el modelo elegido.

Estas ofertas hacen del vivo X300 y X300 Pro una de las compras más atractivas del cierre de año, combinando rendimiento de gama alta, fotografía avanzada y una amplia gama de incentivos exclusivos.