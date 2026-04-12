X reduce los pagos a cuentas acusadas de inundar la red con clickbait

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La red social X ha decidido apretar las tuercas a las cuentas que, a juicio de la plataforma, están saturando el timeline con publicaciones sensacionalistas, agregación masiva de noticias y reposts constantes.

La medida la ha hecho pública Nikita Bier, responsable de producto de la compañía, que ha confirmado una reducción inmediata en los pagos a este tipo de perfiles dentro del programa de monetización.

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El movimiento llega en un momento delicado para X, donde la discusión sobre la calidad del contenido, el peso de las cuentas políticas y la utilidad real de la plataforma para generar tráfico externo vuelve a estar más viva que nunca. Y, como era de esperar, la decisión ya ha provocado protestas entre algunos de los usuarios afectados.

X reduce los pagos a los agregadores de noticias y a las cuentas que promueven el clickbait

Según explicó Nikita Bier, X ha reducido hasta el 60% los pagos del ciclo actual a todas las cuentas identificadas como “agregadores”, es decir, perfiles centrados en publicar grandes volúmenes de contenido agregado o republicado con alta frecuencia. Además, adelantó que en el próximo ciclo de pago estas cuentas sufrirán un nuevo recorte del 20%.

All aggregators had their payouts reduced to 60% this cycle. We will add another 20% deduction in the next cycle. It became abundantly clear: flooding the timeline with 100 stolen reposts and clickbait everyday crowded-out real creators and hurt new author growth. The next step… — Nikita Bier (@nikitabier) April 11, 2026

La ofensiva no se limita solo a los agregadores. Bier también señaló que la plataforma tomará medidas contra los llamados “publicadores de cebos”, usuarios que recurren de forma habitual a fórmulas como “🚨ÚLTIMA HORA” para llamar la atención en prácticamente cada publicación y empujar artificialmente la interacción.

La tesis de X es clara: este tipo de actividad no solo degrada la experiencia del usuario, sino que además perjudica a los creadores originales. En palabras de Bier, llenar el timeline con cientos de reposts robados y titulares clickbait cada día ha acabado desplazando a los verdaderos creadores y ha dañado el crecimiento de nuevos autores dentro de la plataforma.

Eso sí, el directivo quiso matizar que la empresa no tocará ni la libertad de expresión ni el alcance de las cuentas. La línea roja, según su planteamiento, está en pagar por comportamientos que considera manipuladores, ya sea del programa de monetización o de los propios usuarios.

Las quejas no tardan en aparecer entre cuentas conservadoras y perfiles políticos

Las declaraciones de Bier llegaron justo después de que varias cuentas conservadoras de noticias empezaran a asegurar públicamente que habían recibido correos de X notificándoles su desmonetización.

Uno de los casos más visibles ha sido el de Dominick McGee, conocido en la plataforma como Dom Lucre. El creador publicó un mensaje en tono de protesta asegurando que había sido el primer creador desmonetizado en X, que estuvo un año completo en esa situación, que logró recuperar la monetización y que ahora la ha vuelto a perder sin recibir explicaciones claras. McGee se definió además como uno de los creadores que más trabaja dentro de la red social.

Su cuenta cuenta con 1,6 millones de seguidores, por lo que no se trata precisamente de un perfil menor dentro del ecosistema de X. McGee se hizo conocido inicialmente por difundir teorías de la conspiración vinculadas a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Aunque fue suspendido temporalmente en 2023 y desmonetizado en 2024, declaró el año pasado a The New York Times que estaba ganando 55.000 dólares al año con la plataforma, una cifra que equivale aproximadamente a 50.500 euros.

Dom Lucre niega abusar del formato “breaking”, pero la comunidad le contradice

Tras el mensaje de Nikita Bier, McGee volvió a cargar contra X asegurando que la compañía parece estar escuchando las quejas de personas que, según él, no tienen ningún interés real en crear contenido en la aplicación.

También reconoció que etiquetar cada publicación como noticia de última hora sí podría considerarse clickbait, aunque defendió que, pese a publicar cientos de mensajes, solo una pequeña parte de ellos lleva la palabra “BREAKING”. Sin embargo, no todos en la comunidad están de acuerdo con esa versión.

De hecho, algunos usuarios respondieron añadiendo una community note en la que enlazaban a un recuento según el cual McGee había usado el término “BREAKING” hasta 91 veces en la última semana. Ese detalle ilustra bastante bien el tipo de comportamiento que X parece querer frenar con esta nueva ronda de ajustes.

Otros creadores temen haber sido castigados por error

La medida no solo ha generado malestar entre los perfiles claramente señalados por sus prácticas. También hay usuarios que creen haber quedado atrapados en esta limpieza sin pertenecer realmente al grupo de cuentas que X quiere castigar.

Es el caso de una cuenta llamada PoliMath, que reconoció entender lo que Nikita Bier está intentando hacer, pero al mismo tiempo expresó preocupación tras recibir su pago más bajo en mucho tiempo. El usuario dijo temer haber sido incluido dentro de la categoría de “aggregators” por error.

El propio perfil negó ser un agregador “bajo ningún concepto”, aunque admitió mantener una colaboración comercial pagada con Kalshi. Esa reacción refleja uno de los grandes problemas de este tipo de decisiones: cuando la plataforma no explica con detalle los criterios, aumenta la sensación de arbitrariedad entre creadores que dependen de esos ingresos.

La decisión llega en plena discusión sobre el deterioro del ecosistema de X

Las palabras de Bier no se producen en el vacío. Coinciden con una nueva oleada de debate sobre el valor real de X como plataforma para distribuir contenido y generar tráfico hacia páginas web externas.

El analista de datos y comentarista Nate Silver criticó recientemente lo difícil que se ha vuelto dirigir visitas desde X a otros sitios. Además, puso el foco en el predominio de cuentas de derechas dentro de la plataforma y sugirió que el ecosistema se encuentra profundamente roto.

Desde X, la reacción no tardó en llegar. Bier sostuvo que los datos manejados por Silver no eran correctos, mientras que Elon Musk fue todavía más contundente y calificó sus publicaciones de “bullshit”. Aun así, el texto señala que otros análisis sí habrían respaldado las conclusiones de Silver, lo que mantiene abierta la discusión sobre si X realmente está premiando los incentivos equivocados.

Qué busca X con este cambio en la monetización

Más allá de los casos concretos, esta decisión deja entrever una intención clara por parte de la compañía: reducir la recompensa económica a modelos de publicación basados en volumen extremo, apropiación de contenido ajeno y fórmulas diseñadas para capturar clics con muy poco valor añadido.

La plataforma parece asumir que durante demasiado tiempo ha incentivado dinámicas que llenan el feed de ruido, empujan fuera del foco a creadores más originales y erosionan la credibilidad del contenido que circula por la red. El problema es que corregir eso sin dañar a cuentas legítimas será bastante más complicado de lo que sugiere un simple anuncio en X.

En la práctica, el gran interrogante es cómo distinguir entre una cuenta que informa con rapidez, una que agrega contenido con cierto criterio y otra que simplemente explota el sistema con tácticas repetitivas de engagement. Y ahí es donde X se juega no solo la confianza de los creadores, sino también la percepción de justicia dentro de su programa de pagos.