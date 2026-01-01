Xiaomi responde a las preocupaciones sobre el anillo de zoom del Xiaomi 17 Ultra

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition se ha convertido en uno de los smartphones más comentados del momento gracias a su ambiciosa apuesta fotográfica.

Sin embargo, en las últimas semanas ha surgido una polémica inesperada: el anillo de zoom de la cámara parece estar suelto, algo que ha generado dudas entre los primeros compradores. ¿Estamos ante un fallo de hardware o se trata de un diseño intencionado? Xiaomi ya ha dado una respuesta oficial.

Las dudas iniciales de los primeros usuarios

Algunos usuarios que han podido probar el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition desde sus primeras unidades detectaron un comportamiento llamativo en el módulo de cámaras. El anillo de zoom puede girar con facilidad, incluso se mueve con un simple toque, y en ciertos casos produce un leve sonido mecánico al moverse.

Este detalle, aunque no afecta al funcionamiento del teléfono, fue suficiente para despertar la preocupación en la comunidad. Las redes sociales y foros especializados comenzaron a llenarse de preguntas sobre si se trataba de un defecto de fabricación en un dispositivo de gama ultra premium.

PSA: Do NOT rush to buy the Xiaomi 17 Ultra by Leica if you are outside of China. There are many complaints on RED and Weibo that show videos of the unstable camera ring knocking about when you tap on it. Here’s an example from Weibo user 6Ghz。 pic.twitter.com/WiOlm0Nr2k — Devinarde (@Devinarde) December 30, 2025

Xiaomi aclara el origen del anillo de zoom “suelto”

Ante la creciente inquietud, Xiaomi decidió publicar un vídeo explicativo para tranquilizar a los usuarios. En él, la compañía deja claro que el movimiento del anillo de la cámara es totalmente intencionado y forma parte del diseño del terminal.

Según explica el fabricante, integrar un mecanismo de zoom avanzado en un cuerpo tan delgado supuso un reto importante desde el punto de vista de la ingeniería.

Un diseño interno mucho más complejo de lo que parece

Para resolver este desafío, Xiaomi ha utilizado una estructura interna tipo “sándwich” en el anillo de zoom del Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Este sistema está compuesto por alrededor de 26 piezas independientes, diseñadas para trabajar de forma conjunta dentro de un espacio muy reducido.

Permitir cierto grado de movimiento libre en el anillo es clave para evitar daños internos provocados por golpes leves, caídas accidentales, polvo o líquidos. De este modo, el sistema puede absorber impactos sin que los componentes internos sufran tensiones peligrosas.

Por qué se mueve y hace ruido el anillo de la cámara

Debido a este enfoque de diseño, es completamente normal que el anillo de la cámara parezca suelto y se desplace ligeramente al tocarlo o al agitar el dispositivo, e incluso que se perciba un pequeño sonido mecánico.

Xiaomi insiste en que este comportamiento no indica desgaste prematuro ni fallo alguno. Al contrario, es una señal de que el mecanismo está funcionando tal y como fue concebido.

Pruebas de resistencia y durabilidad superadas

Para reforzar su mensaje, la marca también ha confirmado que el anillo de zoom ha superado exigentes pruebas de resistencia. Entre ellas se incluyen ensayos de caídas, exposición al polvo, contacto con agua, altos niveles de humedad, cambios extremos de temperatura y pruebas de rotación continua.

Especialmente relevante es esta última, ya que simula el uso intensivo del anillo a lo largo del tiempo. Según Xiaomi, el sistema está preparado para ofrecer una larga vida útil sin pérdida de precisión ni fiabilidad.

No hay fallo: el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition funciona como debe

En conclusión, el supuesto “anillo suelto” del Xiaomi 17 Ultra Leica Edition no es un defecto, sino una decisión de ingeniería pensada para mejorar la durabilidad del dispositivo. Los usuarios pueden estar tranquilos: el smartphone no presenta problemas estructurales y su sistema de zoom está diseñado para rendir de forma eficiente durante años.