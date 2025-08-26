Ya es oficial: El nuevo iPhone 17 se presentará el 9 de septiembre

💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]

Apple ha anunciado hoy oficialmente el evento más importante de este año, que se podrá seguir de forma online el 9 de septiembre a las 19:00 (hora española peninsular).

El gran anuncio de este año probablemente será el iPhone 17 Air. Es el iPhone ultradelgado en el que, según los rumores, Apple ha estado trabajando todo el año, y será más delgado que el Galaxy S25 Edge.

Además del iPhone 17 Air, también conoceremos los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Todos parecen recibir este año módulos de cámara rediseñados, haciéndolos más parecidos a la barra de cámara de los Pixel.

Posible diseño del iPhone 17 Air

«Awe-dropping»

Apple siempre incluye un eslogan en sus invitaciones, acompañado de un gráfico, que a veces nos dice algo sobre el/los dispositivo(s) que planea anunciar.

El logotipo obviamente muestra la apuesta por “Liquid Glass”, el lenguaje de diseño estrenado por iOS 26, que llegará con los nuevos iPhone y se desplegará una semana después al resto de dispositivos.

Sin embargo, el lema «Awe-dropping» podría hacer referencia al iPhone 17 Air, ya que será un dispositivo para “dejar-la-boca-abierta”, dado lo delgado que será.