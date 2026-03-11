YouTube ya gana más dinero con publicidad que Disney, NBC, Paramount y Warner Bros. juntos

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

YouTube continúa consolidándose como uno de los actores más poderosos de la industria del entretenimiento digital. La plataforma de vídeo propiedad de Google ha alcanzado un nuevo hito en 2025: ha superado en ingresos publicitarios combinados a varios de los mayores conglomerados de medios tradicionales de Hollywood.

Según estimaciones de la firma de análisis MoffettNathanson, YouTube generó 40.400 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025 (unos 37.100 millones de euros al cambio actual). Esta cifra supera los 37.800 millones de dólares (aproximadamente 34.700 millones de euros) que sumaron conjuntamente Disney, NBCUniversal, Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery en el mismo periodo.

El dato refleja hasta qué punto la plataforma de vídeo ha transformado el negocio audiovisual global y cómo el modelo digital basado en creadores y contenido bajo demanda está ganando terreno frente a los medios tradicionales.

Un cambio radical respecto a 2024

La situación actual supone un giro importante respecto al año anterior. En 2024, YouTube había registrado 36.100 millones de dólares en ingresos publicitarios (unos 33.100 millones de euros), una cifra que todavía quedaba por detrás del total combinado de los grandes grupos de medios tradicionales.

Ese mismo año, Disney, NBCUniversal (propiedad de Comcast), Paramount y Warner Bros. Discovery alcanzaron conjuntamente 41.800 millones de dólares en ingresos publicitarios (aproximadamente 38.300 millones de euros).

Sin embargo, el fuerte crecimiento de YouTube en 2025 —con un aumento superior a 4.000 millones de dólares— ha cambiado completamente el panorama competitivo.

Si se añade también Fox al grupo de medios tradicionales analizados, el conjunto superaría todavía a YouTube con 44.800 millones de dólares (unos 41.100 millones de euros) en ingresos publicitarios. Aun así, el hecho de que una única plataforma digital compita de tú a tú con todo el sector televisivo tradicional es un indicador claro de la transformación del mercado.

El modelo de YouTube: compartir ingresos con los creadores

Una de las claves del éxito de YouTube es su sistema de reparto de ingresos con los creadores de contenido.

La plataforma distribuye el 55% de los ingresos publicitarios generados por los vídeos estándar a los creadores, mientras que se queda con aproximadamente el 45% restante.

Este modelo ha permitido construir un enorme ecosistema de millones de creadores que generan contenido constantemente, alimentando un catálogo prácticamente infinito de vídeos que atrae tanto a usuarios como a anunciantes.

Gracias a esta estrategia, YouTube ha conseguido convertirse en una de las mayores plataformas de entretenimiento del mundo sin tener que asumir los enormes costes de producción de contenido propios de Hollywood.

Dominio también en la televisión conectada

El éxito de YouTube no se limita al mercado publicitario. La plataforma también está ganando terreno en el consumo televisivo tradicional.

Datos de Nielsen indican que YouTube generó más visualizaciones en televisores en Estados Unidos durante enero que las plataformas de streaming de Disney, NBCUniversal, Paramount y Warner Bros. Discovery combinadas.

Actualmente, YouTube alcanza una cuota del 12,5% del consumo televisivo, lo que la sitúa como una de las principales fuentes de contenido en la pantalla del salón.

El único servicio de streaming de pago que se acerca a esas cifras es Netflix, con una cuota aproximada del 8,8% del consumo televisivo. No obstante, Netflix todavía no tiene un negocio publicitario tan consolidado como el de YouTube.

El negocio de suscripciones también crece con fuerza

Además de la publicidad, YouTube también está ampliando su negocio de suscripciones.

En 2025, la plataforma generó casi 22.000 millones de dólares en ingresos por suscripciones (unos 20.200 millones de euros).

Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por varios servicios:

YouTube TV , la plataforma de televisión en directo

, la plataforma de televisión en directo YouTube Premium , que elimina la publicidad

, que elimina la publicidad YouTube Music , su servicio de streaming musical

, su servicio de streaming musical NFL Sunday Ticket, un paquete premium para los aficionados al fútbol americano

Google planea acelerar aún más este crecimiento introduciendo nuevos paquetes más económicos en YouTube TV, conocidos como “skinny bundles”, que ofrecerán una selección más reducida de canales. Uno de los primeros paquetes previstos estará centrado en contenido deportivo.

YouTube podría convertirse en la mayor empresa de medios del mundo

Según los analistas Michael Nathanson y Robert Fishman, de MoffettNathanson, YouTube podría considerarse la mayor empresa de medios del mundo si se excluyen algunos negocios de Disney como sus parques temáticos y experiencias.

El crecimiento de la plataforma ha sido tan rápido que ha logrado superar en ingresos publicitarios a muchos de los grupos mediáticos más importantes del planeta.

No obstante, en el panorama global de publicidad digital, YouTube todavía se sitúa por detrás de algunos gigantes tecnológicos.

Por ejemplo, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, generó 196.200 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025 (unos 180.100 millones de euros).

Por su parte, Alphabet, la empresa matriz de Google y propietaria de YouTube, obtuvo 224.500 millones de dólares en ingresos publicitarios procedentes del buscador (unos 206.000 millones de euros).

YouTube podría salir aún más reforzada en la era de la inteligencia artificial

Más allá de su posición actual, algunos analistas creen que YouTube podría beneficiarse especialmente de la nueva era de contenidos generados mediante inteligencia artificial.

A medida que los vídeos creados con IA y los clips de formato corto inundan internet, plataformas capaces de alojar enormes cantidades de contenido generado por usuarios podrían ganar todavía más relevancia.

Según los analistas de MoffettNathanson, YouTube es una de las pocas compañías de medios que probablemente saldrán fortalecidas en la era de la inteligencia artificial.

El motivo es que su modelo de plataforma abierta permite integrar fácilmente nuevas formas de contenido generado por creadores, herramientas de IA y formatos de vídeo emergentes.