El Ejército de EE. UU. apuesta por Alex, un robot humanoide con protección balística

Los robots humanoides están pasando de las demostraciones llamativas a pruebas en las que importa mucho más que sepan bailar. El Ejército de Estados Unidos ha elegido cinco propuestas en su competición xTechHumanoid para explorar su utilidad militar, y una de ellas destaca especialmente: Alex, un humanoide con protección balística y control híbrido.

La iniciativa busca tecnologías capaces de reducir la exposición de los soldados a trabajos peligrosos o físicamente exigentes. Alex aporta el cuerpo robótico, pero los otros proyectos seleccionados recuerdan que llevar estas máquinas fuera del laboratorio también exige resolver la energía, el tacto y la interpretación de órdenes.

Así es Alex: protección balística, 29 articulaciones e IA con control humano

Alex ha sido desarrollado por el Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), un instituto de investigación sin ánimo de lucro. El Ejército destaca sus actuadores resistentes a impactos, la protección balística y una autonomía híbrida que combina inteligencia artificial con intervención humana para misiones complejas y peligrosas.

Su diseño incorpora 29 articulaciones y actuadores propios de accionamiento cuasidirecto. IHMC explica que utilizan transmisiones cicloidales y pueden responder al movimiento impuesto desde el exterior, una característica conocida como reversibilidad. El objetivo es combinar fuerza, rapidez y resistencia con movimientos naturales y eficientes.

El fabricante presenta a Alex como una plataforma con computación, percepción y alimentación integradas a bordo, preparada para investigar comportamientos autónomos y semiautónomos en exteriores y entornos urbanos. El proyecto busca movilidad en espacios con escaleras, escalas y escombros, donde disponer de un rango de movimiento parecido al humano puede resultar útil.

La ficha general publicada por IHMC indica 1,79 metros de altura y 85 kg de peso, una velocidad de 1,5 m/s o más, batería para dos horas o más y una carga útil continua de al menos 15 kg. Son especificaciones de la plataforma: no detallan el comportamiento de una configuración concreta con protección balística durante una misión militar.

Una competición para encontrar capacidades útiles fuera del laboratorio

xTechHumanoid forma parte de Army FUZE xTech, el programa que busca y acelera tecnologías comerciales y de doble uso con potencial militar. En esta ocasión colaboró con la Humanoid Community of Collaboration (HCoC), creada en diciembre de 2023 para impulsar el desarrollo técnico y la integración operativa de humanoides entre las distintas fuerzas estadounidenses.

La convocatoria recibió 103 propuestas técnicas y seleccionó diez finalistas. Nueve de ellos llegaron a mostrar sus tecnologías ante responsables militares, especialistas y evaluadores en la base de los Marines de Quantico, Virginia, durante los días 9 y 10 de septiembre de 2026.

Los cinco ganadores fueron elegidos el 11 de septiembre. La selección reúne una plataforma humanoide, dos soluciones energéticas, sensores táctiles y software, lo que permite analizar tanto el robot completo como los componentes que necesita para trabajar. Es una forma de comprobar qué avances comerciales pueden responder a necesidades operativas.

Alex Miller, responsable tecnológico del Ejército, sitúa los humanoides dentro de una apuesta más amplia por la autonomía robótica. Según explica, xTech busca identificar problemas, necesidades y tecnologías prometedoras con rapidez, evitando que esa evaluación inicial se quede atrapada en estudios de varios años.

Las otras cuatro propuestas resuelven energía, tacto y órdenes

ACES Group y Hydroplane Limited abordan dos aspectos de la alimentación energética. ACES propone un sistema integrado con almacenamiento escalable, desde infraestructura operativa hasta baterías individuales de robots. Hydroplane desarrolla un generador móvil ligero y compacto para suministrar energía durante periodos prolongados en entornos donde la logística puede verse amenazada.

RAS Labs aporta sensores táctiles muy sensibles para las puntas de los dedos. Están diseñados para detectar fuerza, forma de los objetos, deslizamiento y otras interacciones físicas. Para un humanoide, percibir qué ocurre durante el contacto es un complemento importante a poder mover brazos y manos.

Velocity Explorations trabaja en software que aprovecha su tecnología de mando y control para convertir información fiable y la intención de las órdenes en acciones concretas del sistema humanoide. Su propuesta se centra en conectar lo que se quiere conseguir con las acciones que debe ejecutar la máquina.

Vistas juntas, las propuestas muestran que la movilidad solo resuelve una parte del problema. La manipulación también abre líneas de investigación muy distintas, como contamos al hablar de la mano robótica de ETH Zúrich capaz de caminar sobre sus dedos. En este programa, la cuestión es cómo combinar esas capacidades en un sistema útil.

Estados Unidos y China exploran un futuro que aún exige desarrollo

El interés estadounidense encaja en una tendencia más amplia hacia sistemas autónomos o con poca intervención humana, desde drones y torretas hasta aeronaves y embarcaciones. Los humanoides añaden otra posibilidad a ese conjunto: máquinas con una estructura corporal pensada para desenvolverse en espacios y tareas que suelen asociarse a personas.

China también está acelerando su investigación militar en este ámbito. Una investigación de Reuters revisó más de cien avisos de contratación, estudios, patentes, publicaciones oficiales, registros gubernamentales y materiales de empresas de defensa, y encontró preparativos para posibles usos futuros. La agencia no halló pruebas de humanoides armados desplegados en unidades operativas del Ejército chino.

En Estados Unidos, la HCoC continuará trabajando sobre las limitaciones de potencia y energía identificadas en estas evaluaciones. La selección de Alex es un paso de exploración y desarrollo; el anuncio no establece una fecha de despliegue ni convierte las capacidades presentadas en resultados demostrados en combate.

El siguiente avance relevante será comprobar cuánto de lo mostrado puede sostenerse en condiciones exigentes y durante el tiempo necesario. Por ahora, el interés militar en Alex pone el foco en una combinación concreta de movilidad, resistencia y control humano.