Alexa se atasca repitiendo «la, la, la» durante minutos y nadie sabe por qué

Le hablas a Alexa, la conversación parece ir bien y, de repente, el altavoz empieza a repetir «la, la, la» durante varios minutos. Puede sonar a una anécdota graciosa, pero escuchar ese bucle en mitad de una charla resulta bastante desconcertante, sobre todo cuando el asistente niega después que haya sucedido.

Varios usuarios han compartido experiencias de este tipo durante el último mes, según la información recogida por Android Authority. La causa del comportamiento sigue sin estar clara y Amazon todavía no ha ofrecido una explicación pública del problema; algunos afectados sospechan de una actualización reciente, aunque esa relación no está confirmada.

Un bucle de voz que interrumpe las conversaciones con Alexa

Los relatos describen un comportamiento muy concreto: el asistente queda atrapado repitiendo la sílaba «la» una y otra vez. La repetición puede prolongarse durante varios minutos antes de detenerse, de modo que la respuesta deja de tener sentido y la conversación se transforma en una secuencia de sonidos que el usuario no esperaba.

Uno de los testimonios publicados en Reddit cuenta que el incidente ocurrió mientras hablaba con sus Echo Dot sobre el diseño de un espacio en Second Life inspirado en Star Trek. Según su relato, Alexa estaba proponiendo estilos cuando pasó de una respuesta normal al bucle vocal, lo que sitúa el episodio en mitad de una interacción aparentemente cotidiana.

También hay una publicación cuyo autor afirma que Alexa repitió el sonido durante 10 minutos. Esa duración corresponde al testimonio de ese usuario y no permite fijar cuánto duran todos los casos, pero ayuda a entender por qué los afectados hablan de algo más molesto que una palabra mal pronunciada o una interrupción breve.

El comportamiento tampoco se limita, según los relatos, a recitar una sílaba con una entonación uniforme. Un usuario asegura que por momentos Alexa parecía cantar y variar la manera de producir el mismo sonido; lo describió como algo experimental, parecido a probar distintas posibilidades de la voz, aunque esa impresión no demuestra que el sistema estuviera realizando ningún experimento.

Alexa niega el incidente cuando el usuario le pide explicaciones

Una de las partes más llamativas de la historia llegó después del bucle. Según uno de los testimonios, al preguntarle por qué había repetido esos sonidos, Alexa negó haberlo hecho y respondió que no había ninguna rutina ni anuncio con esa frase en la actividad reciente del usuario.

El asistente propuso además otras posibilidades: que estuviera sonando algo diferente o que el usuario hubiera oído mal. Esa respuesta resulta especialmente extraña para quien acaba de escuchar la secuencia salir del altavoz, porque no explica por qué una conversación normal ha terminado convertida en una repetición de varios minutos.

El usuario insistió en que el sonido procedía directamente de Alexa y en que había aparecido mientras estaban hablando. Aun después de esa aclaración, el asistente siguió negando lo ocurrido, según el testimonio, de manera que la petición de una explicación terminó añadiendo otra capa de desconcierto al incidente.

Ese intercambio conviene leerlo como parte de la experiencia que describe el afectado. La respuesta posterior de Alexa no constituye un diagnóstico técnico del fallo ni permite deducir que el sistema sea consciente de lo sucedido; lo que refleja el relato es una discrepancia entre lo que el usuario asegura haber escuchado y la explicación que recibió del asistente.

Una actualización bajo sospecha, pero sin una causa confirmada

Alexa ya había protagonizado otro episodio de sonidos inesperados hace unos meses. En Teknofilo contamos cómo el asistente emitió ruidos guturales mientras contaba números, unos sonidos que llegaron a compararse con los de un animal gruñendo; el nuevo bucle resulta diferente, aunque vuelve a poner el foco en las respuestas de voz anómalas.

Algunos usuarios atribuyen la repetición de «la, la, la» a una actualización reciente, pero por ahora se trata de una sospecha. Tampoco hay una confirmación de que este comportamiento comparta causa con los sonidos guturales anteriores, ni los testimonios disponibles bastan para determinar cuántos dispositivos o versiones del asistente podrían estar afectados.

Los errores inesperados tampoco son exclusivos de Alexa, y otros asistentes como Gemini han tenido sus propios problemas. En este caso concreto, Android Authority indica que ha solicitado un comentario a Amazon; en la información publicada el 5 de octubre de 2026 no consta una respuesta de la compañía que aclare el origen del bucle ni una solución confirmada para esta incidencia.

Queda por conocer qué desencadena la repetición, cuál es su alcance y si Amazon tendrá que aplicar alguna corrección. Mientras tanto, los relatos muestran una situación tan peculiar como incómoda: un asistente pensado para responder a nuestras preguntas puede acabar encadenando el mismo sonido durante minutos y ofrecer después una explicación que no coincide con lo que describe su propietario.