Aliro 1.0: el nuevo estándar que convertirá tu móvil en la llave universal

El ecosistema del control de accesos está a punto de vivir una transformación importante con la llegada de Aliro 1.0, un nuevo estándar impulsado por la Connectivity Standards Alliance que busca eliminar la fragmentación actual en el uso de credenciales digitales.

Presentado oficialmente el 26 de febrero de 2026, Aliro 1.0 define un marco común para que smartphones, relojes inteligentes y lectores de acceso puedan comunicarse entre sí independientemente del fabricante. En la práctica, permitirá usar el móvil o un wearable como llave digital universal para abrir puertas en entornos corporativos, residenciales o de hospitalidad.

El estándar cuenta con el respaldo de más de 220 empresas del sector tecnológico y de seguridad, incluyendo gigantes como Apple, Google, Samsung Electronics, ASSA ABLOY, HID Global y STMicroelectronics.

Qué es Aliro 1.0 y por qué es importante

Aliro 1.0 es un estándar de interoperabilidad para credenciales digitales diseñado para mejorar la compatibilidad entre dispositivos móviles y sistemas de control de acceso.

En la actualidad, muchos sistemas de acceso digital utilizan soluciones propietarias desarrolladas por fabricantes concretos. Esto significa que un teléfono o wearable puede funcionar con un sistema de acceso, pero no necesariamente con otro.

Aliro pretende resolver ese problema creando un protocolo común de comunicación y un marco estandarizado de credenciales digitales, de forma que dispositivos de diferentes fabricantes puedan funcionar juntos sin depender de plataformas propietarias.

En otras palabras, el objetivo es que el smartphone que llevamos en el bolsillo funcione como llave universal, independientemente del proveedor del sistema de acceso.

Cómo funciona el estándar Aliro

El estándar Aliro se basa en un sistema de credenciales digitales almacenadas en carteras digitales (wallets) de los dispositivos móviles.

Cuando el usuario acerca su smartphone o wearable a un lector compatible, se produce una comunicación segura que verifica la credencial y permite abrir la puerta o acceder a una instalación.

Aliro define tanto:

El protocolo de comunicación entre dispositivos y lectores

entre dispositivos y lectores El formato de las credenciales digitales

Los requisitos de seguridad y certificación

Este enfoque permite que dispositivos y lectores de diferentes fabricantes puedan interoperar dentro de un mismo sistema.

Tecnologías inalámbricas compatibles

Aliro 1.0 se basa principalmente en la tecnología NFC, ampliamente utilizada en pagos móviles y sistemas de acceso.

Además, el estándar admite tecnologías adicionales para mejorar la experiencia de uso:

Bluetooth Low Energy (BLE)

Ultra-Wideband (UWB)

Esto permite diferentes modos de interacción dependiendo del dispositivo o del tipo de acceso. Por ejemplo, NFC puede utilizarse para accesos mediante proximidad directa, mientras que BLE o UWB permiten experiencias más avanzadas, como apertura automática o detección precisa de distancia.

Un estándar compatible con los principales ecosistemas móviles

Uno de los aspectos más importantes del estándar Aliro es su compatibilidad con los principales ecosistemas de carteras digitales.

Las principales plataformas móviles ya han mostrado su apoyo al estándar, lo que significa que los usuarios podrán almacenar sus credenciales de acceso directamente en las aplicaciones de wallet de sus dispositivos.

Esto abre la puerta a escenarios en los que el smartphone se convierte en una llave digital integrada junto a otros elementos como tarjetas de transporte, pagos móviles o entradas digitales.

El objetivo: reducir la fragmentación del mercado

Uno de los principales problemas actuales en el sector del control de accesos es la fragmentación tecnológica.

Muchos sistemas utilizan credenciales propietarias, lo que obliga a integradores y empresas a trabajar con soluciones específicas de cada fabricante.

Aliro pretende cambiar esta situación creando un estándar abierto y común, que permita:

Reducir la complejidad de las integraciones

Facilitar el despliegue de credenciales móviles

Permitir entornos con hardware de distintos fabricantes

Esto puede resultar especialmente importante en entornos como edificios corporativos, hoteles o complejos residenciales, donde suelen coexistir dispositivos de múltiples proveedores.

Aliro no reemplaza la infraestructura existente

Uno de los mensajes clave de la Connectivity Standards Alliance es que Aliro no pretende reemplazar las infraestructuras existentes, sino facilitar su evolución.

El estándar se centra específicamente en la comunicación entre:

Dispositivos del usuario (smartphones o wearables)

Lectores de acceso

Esto significa que elementos como paneles de control, cableado o sistemas de gestión pueden seguir funcionando como hasta ahora.

De esta forma, las organizaciones con grandes infraestructuras de control de acceso pueden adoptar Aliro de forma progresiva, sin necesidad de reemplazar completamente sus sistemas actuales.

Certificación y llegada al mercado

Tras su lanzamiento oficial, Aliro 1.0 ha entrado en la fase de certificación y comercialización.

Los primeros fabricantes ya están trabajando en productos compatibles y completando el proceso de certificación del estándar.

Entre las compañías que podrían lanzar soluciones certificadas en las primeras fases se encuentran:

Apple

Allegion

Aqara

Google

HID

Kastle

Kwikset

Last Lock

Nordic Semiconductor

Nuki

NXP Semiconductors

Qorvo

Samsung

STMicroelectronics

Se espera que los mercados de consumo adopten la tecnología inicialmente, seguidos posteriormente por despliegues en entornos corporativos y comerciales.

Un marco más sencillo para integradores

Para los integradores de sistemas de seguridad, Aliro podría suponer un cambio importante.

Al establecer un protocolo común entre dispositivos móviles y lectores, el estándar reduce la necesidad de integraciones propietarias y simplifica el despliegue de credenciales móviles en entornos con hardware mixto.

Esto puede traducirse en implementaciones más predecibles, menos complejas y más fáciles de escalar.

El programa de certificación de Aliro se centra en los dos tipos de dispositivos implicados directamente en una transacción de acceso: el dispositivo del usuario y el lector.

Un estándar en evolución

La Connectivity Standards Alliance describe Aliro como un “estándar vivo”, lo que significa que continuará evolucionando con nuevas versiones.

Entre los posibles desarrollos futuros se incluyen nuevas funcionalidades como el intercambio seguro de llaves digitales entre usuarios, manteniendo siempre la compatibilidad con versiones anteriores del estándar.

El objetivo es construir una base sólida que permita el desarrollo de nuevas soluciones de acceso digital durante los próximos años.

El futuro del acceso digital

Con Aliro 1.0, la industria del control de accesos da un paso importante hacia la estandarización.

Si el estándar logra la adopción esperada, podría convertirse en el equivalente del Matter del hogar inteligente, pero aplicado al mundo de las credenciales digitales y los sistemas de acceso.

Esto permitiría que el smartphone se convierta definitivamente en la llave universal para edificios, hoteles, oficinas y viviendas inteligentes, independientemente del fabricante del sistema.