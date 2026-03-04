Android se actualiza con nuevas funciones para compartir ubicación, descubrir apps y personalizar llamadas

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

La última actualización de Android llega con un conjunto de novedades pensadas para hacer el día a día más práctico y personal. Desde compartir tu ubicación en tiempo real sin salir del chat hasta descubrir aplicaciones mediante vídeos cortos en Google Play, el sistema operativo de Google sigue apostando por la integración inteligente de funciones sociales, entretenimiento y utilidad.

Estas mejoras ya están comenzando a desplegarse y buscan reforzar la comunicación, la seguridad y la personalización en el ecosistema Android.

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Comparte tu ubicación en tiempo real sin salir de Google Messages

Una de las novedades más prácticas es la integración de Find Hub en Google Messages. Ahora es posible compartir la ubicación en tiempo real directamente dentro de una conversación.

Cuando estás quedando con amigos para un concierto o coordinando una recogida en el aeropuerto, puedes enviar tu ubicación y visualizar la de la otra persona en un mapa dinámico, todo sin abandonar el chat. El usuario mantiene el control total: puede decidir durante cuánto tiempo comparte su ubicación y detenerla en cualquier momento.

Esta función simplifica la coordinación en tiempo real y elimina la necesidad de alternar entre aplicaciones.

Recupera equipaje perdido compartiendo el localizador con la aerolínea

Find Hub también amplía su utilidad en viajes. Si has añadido una etiqueta de seguimiento a tu equipaje, ahora puedes compartir el enlace de ubicación directamente con aerolíneas participantes en caso de pérdida.

El personal podrá consultar la posición del equipaje y ayudarte en el proceso de recuperación. Como ocurre con la ubicación personal, tú decides cuándo activar o desactivar el acceso. Esta herramienta aporta una capa adicional de tranquilidad al viajar.

Descubre nuevas apps con vídeos cortos en Google Play

Google Play incorpora un nuevo formato de descubrimiento de aplicaciones basado en vídeos cortos tipo “shorts”. A través de un feed dinámico, los usuarios podrán ver cómo funcionan las apps antes de descargarlas.

Desde aplicaciones de bienestar y fotografía hasta compras o webtoons, el nuevo sistema facilita comprobar rápidamente si una app se ajusta a tus necesidades, sin abandonar la tienda. Es una forma más visual e inmediata de explorar contenido.

Crea tu propia Calling Card para personalizar tus llamadas

Android también introduce las Calling Cards personalizadas. Ahora puedes diseñar cómo aparecerá tu identificador cuando llames a otras personas.

Puedes elegir una foto, tipografía y colores, haciendo que tu llamada sea reconocible y más personal. Además, tienes la opción de compartirla con todos tus contactos o solo con algunos específicos, y puedes modificarla o eliminarla en cualquier momento.

Juegos infantiles en Android Auto para aprovechar el tiempo aparcado

Android Auto añade nuevos juegos “Teacher Approved” para entretener a los más pequeños cuando el coche está aparcado. La selección está pensada para niños de entre 3 y 12 años e incluye propuestas educativas y lúdicas.

Entre los títulos disponibles se encuentran Disney Coloring World, LetraKid: Writing ABC for Kids, Marvel HQ: Kids Super Hero Fun, Draw a Stickman: EPIC 3 y Kids Games: For Toddlers 3-5, entre otros. La idea es convertir el tiempo de espera en una experiencia divertida y formativa directamente desde el salpicadero.

Nuevas combinaciones en Emoji Kitchen para chats más creativos

La función Emoji Kitchen en Gboard amplía sus combinaciones. Ahora puedes mezclar emojis como 🧀 + 🌹 o 🎷 + 🦨 para crear stickers personalizados y añadir un toque más expresivo a tus conversaciones.

Estas combinaciones se generan directamente desde el teclado, facilitando la creatividad en los mensajes sin necesidad de apps adicionales.

Una actualización centrada en expresión, sincronización y utilidad

La última actualización de Android pone el foco en tres pilares: comunicación fluida, descubrimiento de contenido y personalización. Compartir ubicación dentro del chat, gestionar equipaje perdido, descubrir apps mediante vídeos cortos y personalizar la identidad en llamadas son ejemplos claros de esta estrategia.

Para quienes utilizan dispositivos Pixel, Google recuerda que también hay funciones exclusivas adicionales disponibles a través de los Pixel Drops.

Puedes consultar más detalles sobre estas novedades en la página oficial de actualizaciones de Android.