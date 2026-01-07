Apple Fitness+ se renueva en 2026 con nuevos programas y entrenamientos

Mantenerse activo y constante con los propósitos de Año Nuevo suele ser uno de los grandes retos de cada enero. Para afrontarlo, Apple refuerza su ecosistema de salud y bienestar con nuevas funciones, programas y contenidos en Apple Fitness+, apoyados por el Apple Watch, que vuelve a consolidarse como uno de los grandes aliados para llevar una vida activa durante todo 2026.

Además de estrenar entrenamientos y formatos renovados, Apple respalda su propuesta con datos reales: una nueva investigación del Heart and Movement Study demuestra que quienes usan el Apple Watch de forma habitual no solo aumentan su actividad en enero, sino que mantienen esos niveles de ejercicio durante los meses siguientes.

El Apple Watch como motor de motivación diaria

El Apple Watch lleva años ayudando a millones de personas a moverse más cada día gracias a su sistema de anillos de Actividad, notificaciones inteligentes y métricas de salud en tiempo real.

Según un nuevo análisis del Heart and Movement Study de Apple, basado en datos de cerca de 100.000 participantes recopilados durante cuatro años, los usuarios que utilizan el Apple Watch de forma regular incrementan claramente su nivel de ejercicio en enero y, lo más importante, logran mantenerlo en el tiempo.

Tras la habitual caída de actividad en noviembre y diciembre, los minutos de ejercicio aumentan de forma significativa en enero. Durante las dos primeras semanas del año, más del 60 % de los usuarios incrementaron sus minutos diarios de ejercicio en más de un 10 % respecto a la media de diciembre.

Lejos de abandonarlo en el conocido Quitter’s Day (el segundo viernes de enero), casi el 80 % mantuvo ese nivel durante la segunda quincena de enero, y el 90 % continuó con niveles elevados de actividad en febrero y marzo.

El análisis forma parte del Heart and Movement Study de Apple, desarrollado conjuntamente con el Brigham and Women’s Hospital y la American Heart Association. El estudio ha contado con más de 250.000 participantes en Estados Unidos que compartieron voluntariamente sus datos de Actividad durante varios años, reforzando la validez de las conclusiones.

Para añadir un extra de motivación, Apple propone un reto especial: los usuarios del Apple Watch pueden conseguir el premio de edición limitada “Estrena el año con buen pie” cerrando los tres anillos de Actividad durante siete días consecutivos en enero. Un pequeño incentivo que refuerza el hábito diario y ayuda a mantener la constancia en las primeras semanas del año.

Nuevos programas de Apple Fitness+ para crear hábitos

Apple Fitness+, disponible actualmente en 48 países y regiones, amplía su catálogo con nuevos programas de varias semanas diseñados para guiar al usuario paso a paso y evitar la improvisación. A partir del 5 de enero, llegan cuatro propuestas pensadas para distintos perfiles y objetivos.

El programa Retoma el ejercicio está orientado a quienes quieren volver a moverse tras un periodo de inactividad. Ofrece un plan de cuatro semanas, con tres entrenamientos semanales de solo 10 minutos cada uno, combinando fuerza, HIIT y yoga, y aumentando progresivamente la intensidad.

Por su parte, Crea un hábito de yoga en 4 semanas busca integrar el yoga en la rutina diaria, mejorando flexibilidad, reduciendo el estrés y desarrollando fuerza y estabilidad. Cada semana incluye dos sesiones de 10 minutos, una lenta y otra más dinámica, pensadas para complementar otros entrenamientos.

Fuerza, HIIT y técnica para progresar con seguridad

Otra de las novedades es Fuerza y HIIT consecutivos, un programa de tres semanas con entrenamientos de 20 minutos que combinan 10 minutos de fuerza y 10 minutos de HIIT, realizados de forma consecutiva y sin descanso, tres veces por semana.

El entrenamiento de fuerza, uno de los que más crece a nivel global, recibe además un programa específico: 3 semanas magistrales de fuerza, que comienza el 12 de enero. Está pensado tanto para principiantes como para quienes retoman el ejercicio, con tres entrenamientos semanales, cada uno centrado en una zona diferente del cuerpo, poniendo el foco en la técnica correcta y la confianza en los movimientos básicos.

Música, artistas y nuevas historias en Hora de Andar

La música vuelve a ser un pilar clave en Fitness+. La serie Artista en Detalle suma nuevos entrenamientos con playlists completas de KAROL G y, a partir del 2 de febrero, de Bad Bunny, coincidiendo con su actuación en el descanso de la Super Bowl LX de Apple Music.

También regresan nuevos episodios de Hora de Andar, la serie de audio en la que invitados especiales comparten historias personales, fotos y canciones. Esta temporada contará con episodios protagonizados por Penn Badgley, Mel B y Michelle Monaghan.

Más formas de entrenar con Apple Watch y Fitness+

Apple Fitness+ puede utilizarse en iPhone, iPad y Apple TV, y la experiencia se potencia al usar el Apple Watch o los AirPods Pro 3, mostrando métricas en tiempo real como calorías, frecuencia cardiaca o ritmo. Los usuarios pueden seguir planes prediseñados o crear rutinas personalizadas eligiendo días, actividades, duración, entrenadores y música.

El Apple Watch permite además registrar una amplia variedad de entrenamientos con algoritmos avanzados de frecuencia cardiaca y calorías, mantener la motivación con retos compartidos, analizar tendencias semanales y controlar indicadores como carga de ejercicio, capacidad aeróbica o recuperación cardiaca. Todo ello se complementa con funciones de salud como el seguimiento del sueño, ciclo menstrual, salud cardiaca, gestión de medicación o control del ruido ambiental.

Una gama de Apple Watch para cada tipo de usuario

La familia Apple Watch cubre distintos perfiles y necesidades. El Apple Watch Series 11 ofrece el conjunto de prestaciones de salud más completo hasta la fecha, con notificaciones de hipertensión, app ECG, mayor autonomía, vidrio más resistente y compatibilidad con 5G en un diseño más fino.

El Apple Watch SE 3 combina funciones esenciales de salud, actividad y seguridad con el chip S10, pantalla siempre activa y carga rápida a un precio más accesible. Para los usuarios más exigentes, el Apple Watch Ultra 3 incorpora Emergencia SOS vía satélite, la pantalla más grande de la gama y hasta 42 horas de autonomía.

Precio y disponibilidad

El Apple Watch Series 11 parte de 449 €, el Apple Watch SE 3 desde 269 € y el Apple Watch Ultra 3 desde 899 €.

Apple Fitness+ está disponible por 9,99 € al mes o 79,99 € al año, puede compartirse con hasta cinco familiares y está incluido en el plan Premium de Apple One. Los nuevos suscriptores pueden disfrutar de tres meses gratis al comprar dispositivos compatibles.