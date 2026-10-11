HomeView, HomePod mini y Apple TV: Todo lo nuevo que conoceremos en el evento del 13/10

Apple quiere que controlar las luces, consultar una cámara o ajustar la temperatura deje de ser una tarea repartida entre aplicaciones y dispositivos.

Su próxima gran apuesta para conseguirlo sería HomeView, una pantalla inteligente que llegaría acompañada de un nuevo HomePod mini, otro Apple TV y una colección de accesorios para el hogar.

Los detalles adelantados por Mark Gurman en Bloomberg dibujan un cambio de estrategia: esta vez, Apple no se limitaría a ofrecer una plataforma y esperar a que otros la completen. La compañía prepararía un conjunto de productos pensado para funcionar como un sistema, con Siri en el centro y alianzas con LG y Schneider Electric. Las especificaciones y las fechas de venta siguen siendo información adelantada, pendiente de su anuncio oficial.

HomeView sería el centro de control, con dos formatos y chip A18

El dispositivo protagonista incorporaría una pantalla y el procesador A18, con la misión de convertirse en el punto de referencia de una casa equipada con tecnología de Apple. La idea sería consultar información y dar órdenes sin tener que buscar primero el iPhone o abrir la aplicación Casa.

Según Gurman, habría una versión de sobremesa con una base metálica que integra un altavoz. Sus cuatro acabados serían gris espacial, plata, blanco estrella y rosa, de modo que pudiera encajar tanto en una cocina como en un salón o un despacho.

La segunda variante estaría preparada para instalarse en la pared, con una base plana y cuadrada situada bajo la pantalla y apoyada contra el muro. En este caso, la selección de colores sería más limitada: gris espacial y plata.

El nombre HomeView también reflejaría cómo quiere Apple que lo utilicemos: una pantalla para mirar y un equipo al que hablar, aunque admita interacción táctil. Encaja con las dos versiones de la pantalla doméstica de Apple que ya se habían adelantado. Un registro de marca detectado por MacRumors añadió pistas sobre esa denominación, pero el nombre comercial definitivo todavía debe anunciarse.

Siri sería la pieza clave y HomeView no tendría App Store

Quien espere un iPad colocado sobre un altavoz debería ajustar sus expectativas. HomeView ofrecería una selección limitada de aplicaciones de Apple y no dispondría de App Store para descargar más software. Su utilidad giraría alrededor del control del hogar, los accesorios y el asistente.

El catálogo de dispositivos compatibles tendría, por tanto, más importancia que el de aplicaciones. La propuesta permitiría manejar los accesorios desde HomeView, Siri, la aplicación Casa y otros equipos de Apple. La voz tendría un papel protagonista, con la pantalla como apoyo para consultar y controlar.

La renovación de Siri explicaría buena parte de la espera. Gurman sitúa los primeros planes de lanzamiento a finales de 2024 y señala que los retrasos del asistente obligaron a aplazarlos repetidamente; el registro inicial de HomeView también se remontaría a septiembre de aquel año. Su valoración es que Siri AI todavía no alcanza a ChatGPT, pero sí mejora la comprensión de las peticiones y la capacidad para ejecutarlas.

El otro cambio estaría en Matter y Thread, que ayudarían a reducir los problemas de compatibilidad y conexión que dificultaron la expansión de HomeKit. Para quienes ya tienen accesorios en casa, lo interesante sería aprovechar una gama más amplia de productos existentes. Eso no garantiza que cualquier dispositivo antiguo funcione: la compatibilidad de cada modelo seguirá importando.

El HomePod mini recibiría el chip S10 y cinco colores

El nuevo HomePod mini asumiría un papel complementario al de HomeView. Incorporaría el chip S10, que serviría de base para las nuevas funciones relacionadas con Siri AI. La actualización buscaría extender la experiencia doméstica más allá de la habitación donde se encuentre la pantalla.

En la práctica, el altavoz permitiría repartir el control por voz, la reproducción de música y otras funciones entre distintas estancias. HomeView y HomePod mini formarían parte de la misma propuesta, con la pantalla como centro de consulta y los altavoces como puntos de interacción adicionales.

Otra de las novedades adelantadas sería la selección de acabados. Gurman menciona rosa, blanco, verde, azul y medianoche, una paleta renovada que aportaría más opciones para elegir un altavoz acorde con cada habitación.

El cambio de procesador no implica que el pequeño HomePod vaya a ser la mejor opción sonora de esta nueva familia. Según la información de Bloomberg, HomeView ofrecería una calidad de sonido superior a la del nuevo HomePod mini. Habrá que conocer ambos productos para valorar cuánto influye esa diferencia en su uso diario.

El Apple TV estrenaría A19 y podría escuchar a Siri sin el mando

El salón también entraría en esta renovación, con un nuevo Apple TV equipado con el A19 estándar. Sería la primera actualización del dispositivo en varios años y completaría el reparto de funciones junto al HomeView y los altavoces.

Apple habría probado micrófonos integrados en el propio Apple TV. Su utilidad sería poder dar órdenes a Siri sin acercarse el mando a la boca ni depender de un HomePod enlazado, algo que simplificaría la interacción desde el sofá.

La otra función en pruebas afectaría precisamente al mando: incorporaría un altavoz para facilitar su localización. Es una mejora pequeña sobre el papel, pero encontrarlo entre los cojines del sofá sería una de esas situaciones en las que se agradece más que una nueva especificación.

Conviene mantener la diferencia entre lo previsto y lo probado: Gurman describe ambas funciones como características que Apple ha ensayado. Eso no confirma que las dos lleguen al producto final, ni permite dar por cerrada toda la lista de novedades antes de la presentación.

Apple Home Collection incluiría cerraduras, cámaras y termostatos de LG

El plan sería más ambicioso que presentar tres dispositivos propios. Apple habría colaborado con LG en el diseño y la ingeniería de un timbre inteligente, una cerradura de cerrojo, un termostato y un sensor de temperatura. Son elementos que cubrirían varias de las necesidades habituales de una vivienda conectada.

La colección sumaría cámaras de seguridad para interior y exterior, además de una cámara con foco. Apple agruparía esta propuesta bajo el nombre Apple Home Collection, con la intención de ofrecer desde el inicio un conjunto amplio de accesorios en lugar de dejar huecos que otros fabricantes tardasen años en cubrir.

En Europa habría otra alianza relevante: Schneider Electric trabajaría con Apple en dispositivos relacionados con la energía. La información no concreta todavía qué modelos llegarían, cuánto costarían ni en qué países se comercializarían, por lo que ese apartado de la colección sigue abierto.

El reparto de responsabilidades con LG sería una parte importante del acuerdo. Apple influiría en funciones y experiencia de uso, mientras LG asumiría fabricación, soporte y buena parte del esfuerzo financiero. Según el análisis de Gurman, esto permitiría precios inferiores a los de accesorios fabricados íntegramente por Apple, que habitualmente busca márgenes brutos del 40 % al 50 % en hardware; todavía no hay tarifas que permitan comprobar ese ahorro.

Por qué Apple quiere reforzar ahora su presencia en el hogar

Apple lleva mucho tiempo teniendo las piezas para construir este ecosistema, pero su despliegue ha sido desigual. HomeKit apareció en 2014 y la aplicación Casa en 2016, creando una base para conectar cerraduras, cámaras y otros accesorios sin que después llegara una oferta propia de hardware suficientemente amplia para impulsarla.

Los requisitos exigidos a los fabricantes podían complicar y encarecer el desarrollo de accesorios. A eso se añadieron un HomePod que no se convirtió en un producto masivo, las limitaciones de Siri y una promoción insuficiente de la plataforma. Tener un iPhone no bastaba para que equipar toda la casa con HomeKit resultase una elección evidente.

Amazon y Google siguieron un camino distinto, con cámaras, timbres, altavoces Echo y Nest, pantallas y una colaboración más activa con otros fabricantes. Sus ecosistemas crecieron hasta incluir decenas de miles de accesorios, muchos con precios y puesta en marcha más accesibles. Durante años, esa desventaja doméstica no parecía impedir que Apple siguiera vendiendo iPhone, iPad y Mac.

La inteligencia artificial cambia el incentivo. En la lectura de Gurman, un producto atractivo de Amazon, Google o la futura familia de hardware de OpenAI podría facilitar que los usuarios mirasen fuera de Apple. Integrar el hogar reforzaría la relación con los compradores de iPhone: la meta inmediata no sería superar a todos los rivales ni convertir los termostatos en un gran negocio, sino hacer más útil el ecosistema y más difícil abandonarlo.

Cuándo llegarían HomeView, HomePod mini y Apple TV

La primera fecha del calendario es el martes 13 de octubre de 2026, cuando Apple tiene prevista su cita para el hogar. Ya contamos los detalles de Welcome home y los productos que se esperan en ella; Gurman describe una presentación en vídeo acompañada de una experiencia presencial para medios en Nueva York.

El nuevo HomePod mini y el Apple TV tendrían una llegada conjunta a tiendas y compradores el 30 de octubre. Esa sería la previsión que maneja Bloomberg, aunque el calendario de venta y la disponibilidad por países tendrán que concretarse oficialmente.

Para HomeView habría que esperar un poco más: su comercialización estaría prevista alrededor de mediados de noviembre. El propio Gurman matiza que ese es el plan actual, lo que deja margen para cambios antes de que Apple comunique una fecha cerrada.

Los accesorios de LG llevarían otro ritmo y no se esperan antes de finales de este año, como pronto. Tampoco se han detallado los precios de HomeView, el HomePod mini o el Apple TV en esta información, así que aún faltan datos para calcular cuánto costaría montar la propuesta completa.