Apple soluciona las molestias de pantalla con esta novedad en el iPhone 17

Apple presentó recientemente los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Pro / Pro Max y iPhone Air. Todos llegan con novedades en diseño, cámaras y rendimiento, pero también esconden un ajuste que no se mencionó en la keynote y que puede ser fundamental para muchos usuarios: la posibilidad de desactivar el PWM en la pantalla.

El PWM (pulse width modulation) es un sistema que regula el brillo de los paneles OLED encendiendo y apagando la pantalla de manera muy rápida. Aunque en teoría es imperceptible, en la práctica puede provocar molestias en personas sensibles, como fatiga visual, dolores de cabeza o sensación de parpadeo.

Esto ocurre sobre todo cuando la frecuencia de modulación es baja, algo que ocurría en los iPhone de anteriores generaciones, que mantenían valores inferiores a los de muchos rivales con Android.

Con la llegada de la nueva generación, Apple ha añadido una opción en los ajustes de accesibilidad llamada Display Pulse Smoothing que permite desactivar completamente el uso del PWM. Al hacerlo, el sistema utiliza un método alternativo para controlar el brillo de la pantalla OLED, ofreciendo una visualización más suave en niveles bajos de luminosidad.

Para usarla, basta con ir a Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto y buscar la opción “Suavizado de pulso de pantalla”. Desde ahí se puede desactivar el PWM con un solo toque.

Apple advierte que al desactivar esta función el rendimiento de la pantalla en niveles bajos de brillo puede variar, aunque para los usuarios sensibles al parpadeo será un alivio frente a los síntomas que causa el PWM.

En el mundo Android, fabricantes como Xiaomi, OnePlus, OPPO o vivo han optado por subir las frecuencias de PWM hasta valores muy altos, reduciendo significativamente las molestias. Sin embargo, salvo excepciones como Samsung y Google, la mayoría no ofrece la posibilidad de desactivar el sistema de manera nativa.

La propuesta de Apple marca un cambio interesante: no se limita a aumentar la frecuencia, sino que brinda al usuario la libertad de apagar el PWM por completo.