iPhone 17 Pro: Diseño unibody, cámaras de 48 MP y más autonomía que nunca
Apple ha presentado el nuevo iPhone 17 Pro, un modelo que combina diseño renovado, resistencia avanzada y un salto notable en potencia y fotografía.
Ahora presume de un chasis unibody de aluminio de serie 7000, más ligero y con mejor disipación térmica gracias a una cámara de vapor diseñada por Apple y soldada por láser, que mantiene el rendimiento sostenido incluso bajo carga intensiva. Además, este diseño interno crea más espacio para componentes y permite integrar una batería de mayor capacidad.
El dispositivo está protegido en su parte frontal por Ceramic Shield 2 y, por primera vez, en la trasera por Ceramic Shield, con un nuevo recubrimiento que aporta 3 veces más resistencia a arañazos y menor reflexión. Apple también eleva la durabilidad de la parte trasera con una resistencia a fisuras 4x superior respecto al vidrio de modelos anteriores.
Otro salto importante está en la pantalla. Los 17 Pro llegan con paneles Super Retina XDR de 6,3” y 6,9” con ProMotion hasta 120 Hz, modo siempre activo, pico de brillo exterior de 3.000 nits y el doble de contraste en exteriores, para una visibilidad superior bajo el sol.
El chasis está fabricado en una aleación de aluminio anodizado, disponible en tres acabados: plata, azul profundo y naranja cósmico. Este material no solo reduce el peso, sino que también mejora la disipación térmica, apoyada por el nuevo sistema de control de calor con cámara de vapor que garantiza un rendimiento sostenido incluso en sesiones de juego o edición prolongadas.
Apple ha rediseñado el interior del dispositivo con un módulo forjado que crea más espacio para los componentes y permite integrar una batería de mayor capacidad. Gracias a ello, el iPhone 17 Pro alcanza hasta 39 horas de reproducción de vídeo (en modelos solo con eSIM aún mayores al aprovechar el espacio de la bandeja SIM), y puede cargar del 0 al 50% en 20 minutos con cargador USB-C de alta potencia como el nuevo Dynamic Power Adapter de 40 W.
En el corazón del terminal se encuentra el chip A19 Pro, construido para maximizar la eficiencia y ofrecer un salto en potencia gráfica y computacional. Integra una CPU de 6 núcleos y una GPU de 6 núcleos con Neural Accelerators en cada núcleo, caché más grande y más memoria que A18 Pro, con Dynamic Caching de 2.ª generación y trazado de rayos por hardware.
Según Apple, el rendimiento sostenido mejora hasta un 40% frente a la generación previa, ideal para gaming, edición de vídeo o modelos de IA locales.
La conectividad también da un paso adelante con el nuevo chip N1 que habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando además la fiabilidad de funciones como Punto de Acceso Personal y AirDrop. En determinados mercados, habrá versiones solo eSIM con batería aún mayor y hasta 39 horas de reproducción de vídeo.
El sistema de cámaras también da un salto significativo. En la parte trasera, todos los sensores son de 48 megapíxeles: la principal, el ultra gran angular y un nuevo teleobjetivo con diseño tetraprisma y sensor un 56% más grande que en la generación anterior para mejorar nitidez en buena luz y extraer más detalle en escenas oscuras.
Este tele permite 4x óptico a 100 mm (retrato clásico) y 8x óptico a 200 mm, el mayor alcance de calidad óptica visto en un iPhone. El zoom digital sube hasta 40x, y el renovado Photonic Engine mejora detalle, ruido y fidelidad cromática, con nuevos Estilos Fotográficos de última generación como Radiante. ([Apple][1])
En la parte frontal, la cámara Center Stage de 18 MP estrena el primer sensor cuadrado en un iPhone, con campo de visión más amplio y alta resolución en cualquier orientación. Puede ampliar automáticamente el encuadre en fotos de grupo, estabiliza vídeo en 4K HDR y habilita Dual Capture para grabar simultáneamente con cámaras delantera y trasera. ([Apple][1])
En el terreno del vídeo, el iPhone 17 Pro refuerza su perfil profesional con la posibilidad de grabar en ProRes RAW, además de Apple Log 2 y Genlock para sincronizar con precisión múltiples cámaras, integrándose mejor en producciones grandes y pequeñas. Mantiene funciones líderes como Dolby Vision HDR 4K a 120 f/s y soporte para ACES.
Con este conjunto de innovaciones, el iPhone 17 Pro se posiciona como el modelo más completo y potente de la línea Pro, combinando diseño de alta gama, eficiencia térmica, una batería más grande y un sistema de cámaras versátil que cubre desde fotografía cotidiana hasta producción audiovisual profesional.
Precio y disponibilidad
Los iPhone 17 Pro / Pro Max pueden reservarse a partir del 12/9 a las 14:00 y estarán disponibles el día 19/9 con los siguientes precios:
- iPhone 17 Pro:
- 256 GB: 1.319€
- 512 GB: 1.569€
- 1 TB: 1.819€
- iPhone 17 Pro Max:
- 256 GB: 1.469€
- 512 GB: 1.719€
- 1 TB: 1.969€
- 2 TB: 2.469€